292 из 322 БпЛА обезвредили ПВО, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 5 июля армия РФ атаковали Украину 322 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Зафиксированы пуски из Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Шаталово.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Основным направлением удара был город Староконстантинов Хмельницкой области.
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
По состоянию на 09.30 противовоздушной обороной обезврежено 292 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотники других типов). 157 - сбиты огневыми средствами поражения, 135 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
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