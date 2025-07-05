292 из 322 БпЛА обезвредили ПВО, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 5 июля армия РФ атаковали Украину 322 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Зафиксированы пуски из Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Шаталово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Основным направлением удара был город Староконстантинов Хмельницкой области.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

По состоянию на 09.30 противовоздушной обороной обезврежено 292 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотники других типов). 157 - сбиты огневыми средствами поражения, 135 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)