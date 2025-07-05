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Новости Результат работы ПВО Атака на Хмельнитчину
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292 из 322 БпЛА обезвредили ПВО, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 5 июля армия РФ атаковали Украину 322 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Зафиксированы пуски из Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Шаталово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Основным направлением удара был город Староконстантинов Хмельницкой области.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

По состоянию на 09.30 противовоздушной обороной обезврежено 292 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотники других типов). 157 - сбиты огневыми средствами поражения, 135 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

Результат работы ПВО

Автор: 

ПВО (2910) Воздушные силы (2491) Хмельницкая область (970)


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В ту ніч коли загинув пілот ф-16 в небі постійно гули літаки. Вчора та сьогодні вже ні...
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05.07.2025 10:15 Ответить
дрони винищувачі працюють
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05.07.2025 10:17 Ответить
Якщо літаки не гудуть, а відсоток збиття правдивий (в чому маю сумніви, але), то це скоріше плюс, ніж мінус.
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05.07.2025 10:33 Ответить
збито 90,6 %
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05.07.2025 10:19 Ответить
Більше 4 годин атакували аеродром і не тільки..Працювали "гепарди","зушки",інша стрілкотня",все небо прошивали прожектори..Не знаю,що збили,а що долетіло але було "весело"..Велика подяка німцям за "гепарди"і набої до них..3,5 роки свинособаки човпуть аеродром,а він працює..
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05.07.2025 11:29 Ответить
 
 