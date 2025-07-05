Россияне запустили ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером субботы, 5 июля, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушные силы предупредили об угрозе ударных дронов для Запорожской и Донецкой областей.

"Запорожская область, Донетчина, - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 20:30.

Сумщина, угроза применения врагом ударных БпЛА. Вражеские БпЛА в Донецкой области курсом на север, - сообщалось в 20:39.

В 21:03 ВС сообщили:

группа ударных БпЛА в Донецкой области продолжает движение на север;

группа вражеских БПЛА на севере Сумщины курсом на юг.

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