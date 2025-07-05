РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10347 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
949 4

Россияне запустили ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

пуск шахидов

Вечером субботы, 5 июля, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушные силы предупредили об угрозе ударных дронов для Запорожской и Донецкой областей.

"Запорожская область, Донетчина, - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 20:30.

Сумщина, угроза применения врагом ударных БпЛА. Вражеские БпЛА в Донецкой области курсом на север, - сообщалось в 20:39.

В 21:03 ВС сообщили:

  • группа ударных БпЛА в Донецкой области продолжает движение на север;
  • группа вражеских БПЛА на севере Сумщины курсом на юг.

Смотрите также: 292 из 322 БпЛА обезвредила ПВО, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (3885) атака (446) Воздушные силы (2493)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна вже готує гідну відповідь к@ц@п@м?
Це буде відеозвернення від Зеленського?
показать весь комментарий
05.07.2025 21:03 Ответить
Клован...запускай дрони перехватчики Які ти обіцяв
показать весь комментарий
05.07.2025 21:11 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2025 21:20 Ответить
@ Повідомляють, що десятки українських морських безпілотників - безекіпажних катерів (БЕК) атакують порт Новоросійськ, націлюючись на цінну військову техніку рашистів, розміщену вздовж берегової лінії.

показать весь комментарий
05.07.2025 21:24 Ответить
 
 