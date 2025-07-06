Взрывы прогремели в Николаеве и Запорожской области на фоне атаки российских БПЛА
В ночь на воскресенье, 6 июля, в Николаеве и в Запорожье прогремели взрывы на фоне атаки российских беспилотников.
Об этом сообщили городской голова Николаева Александр Сенкевич и глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Слышны взрывы в Николаеве. Угроза дронов продолжается", - написал Сенкевич в 01:38.
Угроза ударных беспилотников по Запорожской области, - сообщал Федоров в 00:07.
Угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога, - сообщил чиновник в 00:50.
В 01:47 Федоров сообщил о взрывах в области.
Работает наша ПВО, - сообщил глава ОВА в 01:59.
Впоследствии Федоров сообщил о взрывах.
Ранее сообщалось, что вечером субботы, 5 июля, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.
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