Взрывы прогремели в Николаеве и Запорожской области на фоне атаки российских БПЛА

В ночь на воскресенье, 6 июля, в Николаеве и в Запорожье прогремели взрывы на фоне атаки российских беспилотников.

Об этом сообщили городской голова Николаева Александр Сенкевич и глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Слышны взрывы в Николаеве. Угроза дронов продолжается", - написал Сенкевич в 01:38.

Угроза ударных беспилотников по Запорожской области, - сообщал Федоров в 00:07.

Угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога, - сообщил чиновник в 00:50.

В 01:47 Федоров сообщил о взрывах в области.

Работает наша ПВО, - сообщил глава ОВА в 01:59.

Впоследствии Федоров сообщил о взрывах.

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 5 июля, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

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