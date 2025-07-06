Сільгосппідприємство пошкоджено через нічну атаку РФ на Кіровоградщину. ФОТО

У ніч проти неділі, 6 липня 2025 року, війська РФ атакували ударними безпілотниками територію Кіровоградської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ворожої дронової атаки в Знамʼянській МТГ пошкоджено одне з сільгосппідприємств. Руйнувань зазнала господарча споруда та техніка.

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Попередньо - обійшлося без постраждалих.

Територію обстежують спеціалісти.