Сільгосппідприємство пошкоджено через нічну атаку РФ на Кіровоградщину. ФОТО
У ніч проти неділі, 6 липня 2025 року, війська РФ атакували ударними безпілотниками територію Кіровоградської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок ворожої дронової атаки в Знамʼянській МТГ пошкоджено одне з сільгосппідприємств. Руйнувань зазнала господарча споруда та техніка.
Попередньо - обійшлося без постраждалих.
Територію обстежують спеціалісти.
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