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Новини Фото Обстріли Кіровоградщини
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Сільгосппідприємство пошкоджено через нічну атаку РФ на Кіровоградщину. ФОТО

У ніч проти неділі, 6 липня 2025 року, війська РФ атакували ударними безпілотниками територію Кіровоградської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок ворожої дронової атаки в Знамʼянській МТГ пошкоджено одне з сільгосппідприємств. Руйнувань зазнала господарча споруда та техніка.

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підприємство на Кіровоградщині після обстрілу

Попередньо - обійшлося без постраждалих.

Територію обстежують спеціалісти.

Автор: 

обстріл (29689) Шахед (1268) Кіровоградська область (587)


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