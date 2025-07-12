Вибухи лунали в Черкасах і Кропивницькому: триває атака "шахедів"
У ніч на суботу, 12 липня, пролунали вибухи у Черкасах та Кропивницькому на тлі атаки російських безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне" та дописи в телеграм керівника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
Черкаський район, Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомив Табурець о 23:32.
Уманський район. Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомив посадовець о 00:19.
О 00:47 "Суспільне" повідомляло про вибухи в Черкасах.
Також повідомлялося про вибухи в Кропивницькому.
Раніше повідомлялося, що ввечері 11 липня російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
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