Вибухи лунали в Черкасах і Кропивницькому: триває атака "шахедів"

У ніч на суботу, 12 липня, пролунали вибухи у Черкасах та Кропивницькому на тлі атаки російських безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне" та дописи в телеграм керівника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Черкаський район, Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомив Табурець о 23:32.

Уманський район. Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомив посадовець о 00:19.

О 00:47 "Суспільне" повідомляло про вибухи в Черкасах.

Також повідомлялося про вибухи в Кропивницькому.

Раніше повідомлялося, що ввечері 11 липня російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

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