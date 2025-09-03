РУС
Обстрелы Кировоградщины
Войска РФ атаковали дронами Знаменку: под ударом объекты "УЗ", 5 человек травмированы, повреждены дома

шахед над Кировоградщиной

В ночь на среду, 3 сентября 2025 года, войска РФ атаковали дронами Знаменскую громаду Кировоградской области, в частности нанесли удар по объектам АО "Укрзалізниця".

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщалось, что от электроснабжения были отключены населенные пункты громады.

"До пяти возросло количество травмированных в Знаменке. Медики оказывают им помощь. Жизни людей ничего не угрожает", - уточнил Райкович.

Пострадали от вражеского удара 17 домов. Один разрушен.

"Окружающие со Знаменкой населенные пункты уже заживлены. Обследование территории продолжается", - добавил глава области.

Укрзализныця (2785) Кировоградская область (668) Кропивницкий район (28) Знаменка (1)
Не війська рф ,а рашиські варвари .
03.09.2025 06:53 Ответить
 
 