Войска РФ атаковали дронами Знаменку: под ударом объекты "УЗ", 5 человек травмированы, повреждены дома

В ночь на среду, 3 сентября 2025 года, войска РФ атаковали дронами Знаменскую громаду Кировоградской области, в частности нанесли удар по объектам АО "Укрзалізниця".

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщалось, что от электроснабжения были отключены населенные пункты громады.

"До пяти возросло количество травмированных в Знаменке. Медики оказывают им помощь. Жизни людей ничего не угрожает", - уточнил Райкович.

Пострадали от вражеского удара 17 домов. Один разрушен.

"Окружающие со Знаменкой населенные пункты уже заживлены. Обследование территории продолжается", - добавил глава области.