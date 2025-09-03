1 767 1
Войска РФ атаковали дронами Знаменку: под ударом объекты "УЗ", 5 человек травмированы, повреждены дома
В ночь на среду, 3 сентября 2025 года, войска РФ атаковали дронами Знаменскую громаду Кировоградской области, в частности нанесли удар по объектам АО "Укрзалізниця".
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщалось, что от электроснабжения были отключены населенные пункты громады.
"До пяти возросло количество травмированных в Знаменке. Медики оказывают им помощь. Жизни людей ничего не угрожает", - уточнил Райкович.
Пострадали от вражеского удара 17 домов. Один разрушен.
"Окружающие со Знаменкой населенные пункты уже заживлены. Обследование территории продолжается", - добавил глава области.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Володимир Омельянов
показать весь комментарий03.09.2025 06:53 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль