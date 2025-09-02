До кінця року Україна потребує 6 млрд дол. на безпілотне озброєння, - Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль оцінив потреби у фінансуванні виробництва безпілотного озброєння у 2025 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міністра.

"До кінця року наша держава потребує близько 6 млрд доларів на ключові типи безпілотного озброєння: FPV-дрони, дрони-перехоплювачі, далекобійні безпілотники та ракети", - сказав Шмигаль на зустрічі зі старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером.

Міністр оборони також подякував НАТО за запуск механізму PURL разом зі США. Ініціатива вже довела свою ефективність — союзники профінансували закупівлю американської зброї для України на 2 млрд доларів.

