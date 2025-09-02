УКР
До кінця року Україна потребує 6 млрд дол. на безпілотне озброєння, - Шмигаль

міністр оборони Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль оцінив потреби у фінансуванні виробництва безпілотного озброєння у 2025 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міністра.

"До кінця року наша держава потребує близько 6 млрд доларів на ключові типи безпілотного озброєння: FPV-дрони, дрони-перехоплювачі, далекобійні безпілотники та ракети", - сказав Шмигаль на зустрічі зі старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером.

Міністр оборони також подякував НАТО за запуск механізму PURL разом зі США. Ініціатива вже довела свою ефективність — союзники профінансували закупівлю американської зброї для України на 2 млрд доларів.

Також читайте: Україна та Франція узгоджують запуск виробництва дронів для ЗСУ, - посол Вейсьєр

дрони (5404) Шмигаль Денис (4793)
+11
Вивертайте кишені - вже ж за війну наколядували
02.09.2025 21:17 Відповісти
+6
02.09.2025 21:19 Відповісти
+6
у них нема ні копійки!!! все ж в тьощів, жонів, братів, сестер, нарешті - коханок!
02.09.2025 21:28 Відповісти
А гроші млрд дол, міндіча з резніковим та шурмою, забув шмигаль залучити, геть забув, про гроші з оточення, стефанчуків+зеленського!!
показати весь коментар
02.09.2025 22:27 Відповісти
Хай слуги народу закупляють. Вони всі порядні і чесні навіть одної гривні не ********.
показати весь коментар
02.09.2025 21:20 Відповісти
Трамп,де наші 7 мільярдів?
показати весь коментар
02.09.2025 21:24 Відповісти
Він дасть на відновлення після того як домовитесь про мир.
показати весь коментар
02.09.2025 22:25 Відповісти
Слуги не можуть скинутись, у них гроші тільки на кишенькові витрати, а з криптогаманців дуже складно витягнути
показати весь коментар
02.09.2025 21:25 Відповісти
Коли ж ви вже накрадетесь???
показати весь коментар
02.09.2025 21:27 Відповісти
- Нет, этого быть никак не может, - твердо возразил иностранец. - Это почему? - Потому, - ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили черные птицы, - что Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится
показати весь коментар
02.09.2025 21:29 Відповісти
Нехай відмінять безкоштовне харчування у школах. І діти у лайні не копирсатимуться, і помиїв менше буде і там ще після дронів залишиться решта на ракети. Хоча… хто ж сам собі руку відрубає?
показати весь коментар
02.09.2025 21:30 Відповісти
А на новенькі автомобілі для полюції і підвищення зарплат помічникам суддів гроші чомусь знайшлись без міжнародного кредитування, потребування і всяких механізмів.
показати весь коментар
02.09.2025 21:30 Відповісти
Секретар суду, який отримує зарплату 10 тис грн і помічник з зарплатою 14 тис грн тебе не спасе, кидай свою
показати весь коментар
02.09.2025 21:35 Відповісти
Тому вони і живуть так бідно, з маєтками і доброчесністю від портнова+лукаш!! Стефанишина і верещук, можуть засвідчити!!!
показати весь коментар
02.09.2025 22:31 Відповісти
- Извините меня, что я в пылу нашего спора забыл представить себя вам. Вот моя карточка, паспорт и приглашение приехать в Москву для консультации, - веско проговорил неизвестный, проницательно глядя на обоих литераторов. Те сконфузились. «Черт, слышал все…» - подумал Берлиоз и вежливым жестом показал, что в предъявлении документов нет надобности. Пока иностранец совал их редактору, поэт успел разглядеть на карточке напечатанное иностранными буквами слово «профессор» и начальную букву фамилии - двойное «В».
показати весь коментар
02.09.2025 21:30 Відповісти
ахметовський холуй шмигаль збирає на крипту для зельоних гнид
показати весь коментар
02.09.2025 21:30 Відповісти
То скиньтесь зі своїх зарплат
показати весь коментар
02.09.2025 21:30 Відповісти
Яйця, - по 17 гривень, дрони, - по 6 млрд дол. По мєдлєннєє, я записую.
показати весь коментар
02.09.2025 21:31 Відповісти
ще скумбрія по 8
показати весь коментар
02.09.2025 21:32 Відповісти
За тону!
показати весь коментар
02.09.2025 21:42 Відповісти
треба зберегти пішню, вакарчук/шмігал
показати весь коментар
02.09.2025 21:32 Відповісти
але все це багатомільярдне бабло вже превентивно спізжене кумами-друзями ZEлупи. Ти на це натякаєш, Шмиг-шмиг???
показати весь коментар
02.09.2025 21:34 Відповісти
кошторис міндіч затвердив? напевно без врахування фламінг.
показати весь коментар
02.09.2025 21:34 Відповісти
в умєрова візьми.
показати весь коментар
02.09.2025 21:34 Відповісти
він візьме...в пенсіонерів що живуть в хрущовках.
показати весь коментар
02.09.2025 22:07 Відповісти
Там по 3 лярди на рік капають донати за електроенергію.
показати весь коментар
02.09.2025 21:36 Відповісти
"З останнього за два місяці з моменту https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_kab_analog_umpk_vzhe_viprobovujetsja_ta_litaje_ale_potribni_groshi_na_prishvidshennja_rozrobki_video-19301.html першої публічної появи українського КАБа, завдяки кропіткій роботі над системами навігації було досягнуто заданої точності влучання. А поточна мета розробників - досягти дальності польоту при середньовисотному скиданні у 80 км.

Водночас прогрес робіт стримується браком фінансувань, бо на цю розробку державні кошти не надані. Саме тому виробництво дослідних зразків та сама робота над українським КАБом здійснюється коштом самих розробників та завдяки допомозі небайдужих"https://defence-ua.com/news/u_kb_medojid_prokomentuvali_foto_jih_kabu_na_mig_29_ta_rozpovili_na_jakomu_etapi_rozrobka-20081.html#:~:text=%D0%97%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0,%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D1%96%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%85
показати весь коментар
02.09.2025 21:37 Відповісти
А якого *** ти тоді міністр оборони? Чи може бухгалтер? Це питання РНБО. Вирішуй. Тернера просив, чи просто сказав? Не можеш, піzдуй *****.
показати весь коментар
02.09.2025 22:06 Відповісти
 
 