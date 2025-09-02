До кінця року Україна потребує 6 млрд дол. на безпілотне озброєння, - Шмигаль
Міністр оборони Денис Шмигаль оцінив потреби у фінансуванні виробництва безпілотного озброєння у 2025 році.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міністра.
"До кінця року наша держава потребує близько 6 млрд доларів на ключові типи безпілотного озброєння: FPV-дрони, дрони-перехоплювачі, далекобійні безпілотники та ракети", - сказав Шмигаль на зустрічі зі старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером.
Міністр оборони також подякував НАТО за запуск механізму PURL разом зі США. Ініціатива вже довела свою ефективність — союзники профінансували закупівлю американської зброї для України на 2 млрд доларів.
Топ коментарі
+11 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар02.09.2025 21:17 Відповісти Посилання
+6 Огусто
показати весь коментар02.09.2025 21:19 Відповісти Посилання
+6 Fjall_Raven
показати весь коментар02.09.2025 21:28 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Водночас прогрес робіт стримується браком фінансувань, бо на цю розробку державні кошти не надані. Саме тому виробництво дослідних зразків та сама робота над українським КАБом здійснюється коштом самих розробників та завдяки допомозі небайдужих"https://defence-ua.com/news/u_kb_medojid_prokomentuvali_foto_jih_kabu_na_mig_29_ta_rozpovili_na_jakomu_etapi_rozrobka-20081.html#:~:text=%D0%97%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0,%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D1%96%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%85