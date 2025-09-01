Україна та Франція узгоджують запуск виробництва дронів для ЗСУ, - посол Вейсьєр
Індустрія дронів
Франція співпрацює з Україною з метою запуску виробництва дронів для української армії, яке може бути організовано в обох країнах. Зараз тривають консультації.
Про це заявив посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Насправді це питання (про запуск французькою компанією виробництва дронів в Україні, - ред.) все ще опрацьовується. Наш міністр оборони оголосив, що проєкт буде реалізовано спільно з дуже відомою французькою компанією, провідною у сфері виробництва. Це може стати дуже цікавою ініціативою, адже йдеться про постачання великої кількості високоякісних дронів. Виробництво може бути організоване або у двох країнах паралельно, або спершу у Франції, а потім в Україні. Наразі це все ще предмет обговорення", - сказав дипломат.
Він зазначив, що французька сторона також веде консультації з президентом України Зеленським, оскільки він публічно закликав активніше підтримувати закупівлю українських дронів для України.
"Звісно, ми працюємо й над спільними виробничими можливостями в Україні, і сподіваємося, що згодом про це можна буде говорити більш відкрито. Задля безпеки не можна розкривати надто багато деталей, але я впевнений, що виробництво дронів має відбуватися як у Франції, так і в Україні", - наголосив посол.
За його словами, дуже добре, коли виробничі потужності є в Україні, бо це економить час і ресурси, зокрема й коли йдеться не лише про виробництво, а й про ремонт та обслуговування.
"Водночас важливо використовувати й ті можливості, які вже мають наші власні країни. Тому ми працюємо над усіма цими напрямами", - додав Вейсьєр.
