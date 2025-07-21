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Новини Навчання пілотів на Mirage
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Франція хоче розширити програму підготовки українських пілотів для винищувачів Mirage, - Барро

Французькі винищувачі Mirage 2000

Франція прагне нарощення підготовки українських пілотів для керування французькими винищувачами Mirage.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан Ноель-Барро під час пресконференції у Києві, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Наша мета - збільшити кількість тренованих пілотів, щоб провести нові сесії, зокрема сесії з Mirage, які, як я зазначав, справді змінили ситуацію на передовій",- заявив міністр.

Водночас, як розповів Барро, триває робота у двосторонньому форматі для постачання обладнання, підготовки кадрів, а також спільного виробництва військової техніки, яка об’єднує французький і український досвід.

"Я нещодавно побував на одному з українських заводів з виробництва дронів і побачив величезний рівень експертизи, накопичений за останні тижні й місяці",- розповів французький міністр.

Нагадаємо, що 18 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Франції Емманюелем Макроном, під час якої йшлося і про домовленість із Францією щодо підготовки пілотів на винищувачах Mirage.

Дивіться також: Винищувачі Mirage 2000 здійснили демонстраційний проліт над Чорним морем. ФОТОрепортаж

Автор: 

Франція (3134) навчання (604) пілот (90) Барро Жан-Ноель (46) Mirage (18)


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Франція умудрилась мати власний ВПК і ядерну зброю, відповідно не залежати від США. Це і винищувачі і кораблі і гармати і танки і....................

В той час, коли європейці потерпають без російського газу, французи непогано заробляють на продажі атомної електроенергії.
У 2024 році Франція збільшила експорт електроенергії на 48%, з 70 тероват-годин (ТВт-год) у 2023 році до 103 ТВт-год у 2024 році. Найбільше зріс експорт електроенергії з Франції до Бельгії та Німеччини, але Франція також експортувала більше електроенергії до Іспанії, Швейцарії, Великобританії та Італії, відповідно до даних Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії. У складі виробництва електроенергії у Франції найбільше збільшилася частка ядерної енергії, за якою йде гідроенергія.
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21.07.2025 23:47 Відповісти
Слава Україні!
Viva La France!

Надибав цікавий сайт статистики загсів усієї парашки.
Статистика смертності, народжуваності і сама цвкава стата зміни імені-прізвища.
Можна порівняти лише з 2021 роком і до сьогодні.
Так зсміна прізвища-імені була коло 2 процентів, а стала коло 15 процентів.
Думаю там і баби, чоловіки яких гниють в полях України, які знову вийшли заміж.
І там можуть бути, на мій жаль діти яких свинособаки викрали з України.
Не дякуйте.

https://zags.nalog.gov.ru/analytics/system-scale
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21.07.2025 23:52 Відповісти
скільки можна гратися в цью фігню, дайте літаки разом з пілотами
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22.07.2025 00:01 Відповісти
 
 