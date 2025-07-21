Франція хоче розширити програму підготовки українських пілотів для винищувачів Mirage, - Барро

Франція прагне нарощення підготовки українських пілотів для керування французькими винищувачами Mirage.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан Ноель-Барро під час пресконференції у Києві, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Наша мета - збільшити кількість тренованих пілотів, щоб провести нові сесії, зокрема сесії з Mirage, які, як я зазначав, справді змінили ситуацію на передовій",- заявив міністр.

Водночас, як розповів Барро, триває робота у двосторонньому форматі для постачання обладнання, підготовки кадрів, а також спільного виробництва військової техніки, яка об’єднує французький і український досвід.

"Я нещодавно побував на одному з українських заводів з виробництва дронів і побачив величезний рівень експертизи, накопичений за останні тижні й місяці",- розповів французький міністр.

Нагадаємо, що 18 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Франції Емманюелем Макроном, під час якої йшлося і про домовленість із Францією щодо підготовки пілотів на винищувачах Mirage.

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