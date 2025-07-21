Франція хоче розширити програму підготовки українських пілотів для винищувачів Mirage, - Барро
Франція прагне нарощення підготовки українських пілотів для керування французькими винищувачами Mirage.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан Ноель-Барро під час пресконференції у Києві, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Наша мета - збільшити кількість тренованих пілотів, щоб провести нові сесії, зокрема сесії з Mirage, які, як я зазначав, справді змінили ситуацію на передовій",- заявив міністр.
Водночас, як розповів Барро, триває робота у двосторонньому форматі для постачання обладнання, підготовки кадрів, а також спільного виробництва військової техніки, яка об’єднує французький і український досвід.
"Я нещодавно побував на одному з українських заводів з виробництва дронів і побачив величезний рівень експертизи, накопичений за останні тижні й місяці",- розповів французький міністр.
Нагадаємо, що 18 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Франції Емманюелем Макроном, під час якої йшлося і про домовленість із Францією щодо підготовки пілотів на винищувачах Mirage.
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В той час, коли європейці потерпають без російського газу, французи непогано заробляють на продажі атомної електроенергії.
У 2024 році Франція збільшила експорт електроенергії на 48%, з 70 тероват-годин (ТВт-год) у 2023 році до 103 ТВт-год у 2024 році. Найбільше зріс експорт електроенергії з Франції до Бельгії та Німеччини, але Франція також експортувала більше електроенергії до Іспанії, Швейцарії, Великобританії та Італії, відповідно до даних Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії. У складі виробництва електроенергії у Франції найбільше збільшилася частка ядерної енергії, за якою йде гідроенергія.
Viva La France!
Надибав цікавий сайт статистики загсів усієї парашки.
Статистика смертності, народжуваності і сама цвкава стата зміни імені-прізвища.
Можна порівняти лише з 2021 роком і до сьогодні.
Так зсміна прізвища-імені була коло 2 процентів, а стала коло 15 процентів.
Думаю там і баби, чоловіки яких гниють в полях України, які знову вийшли заміж.
І там можуть бути, на мій жаль діти яких свинособаки викрали з України.
Не дякуйте.
https://zags.nalog.gov.ru/analytics/system-scale