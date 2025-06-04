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Новини Фото Mirage-2000 в небі України
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Винищувачі Mirage 2000 здійснили демонстраційний проліт над Чорним морем. ФОТОрепортаж

Патруль винищувачів від Франції Mirage 2000 здійснив демонстраційний політ над Чорним морем та "намалювали" національний герб України –– тризуб.

Про це повідомили в Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що особливістю цього польоту була його траєкторія: винищувачі слідували за маршрутом, який символічно представляв тризуб.

Цей маршрут одразу ж був помічений на загальнодоступних платформах відстеження польотів, таких як Flightradar24.

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"Цей жест є демонстрацією підтримки, солідарності та стратегічного партнерства з Україною. Для України цей жест має більше, ніж просто символічне значення. Він ілюструє міжнародну підтримку та готовність до дій наших союзників", - додали Повітряні сили ЗСУ.

На світлині №1-3: проліт пілотів Французької Республіки на винищувачах Mirage 2000 у повітряному просторі над Чорним морем.

На світлині №4: українські пілоти дякують народу Французької Республіки за підтримку та партнерство.

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Mirage 2000 здійснили політ над Чорним морем на підтримку України
Mirage 2000 здійснили політ над Чорним морем на підтримку України
Mirage 2000 здійснили політ над Чорним морем на підтримку України
Mirage 2000 здійснили політ над Чорним морем на підтримку України

Автор: 

Франція (3099) Повітряні сили (2751) Mirage (16)


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04.06.2025 18:44 Відповісти
І це все завдячуючи нашому дорогому владіміру алєксандровічу і пророку його єлдаку
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04.06.2025 18:52 Відповісти
Война ничто - пиар все,шоубизнес в деле,истребители партнеров не воюют,а рисуют рисуночки в поддержку.
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04.06.2025 18:51 Відповісти
потроху наближається час для запозичення назви "Нормандія-Неман".
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04.06.2025 18:52 Відповісти
Путин в ужжжосссе, переполнил все чюмаданы, угу, *** 🤔 🧐 😁 😝 😝 😝 😝 😜 🤪
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04.06.2025 18:55 Відповісти
Кому на него не плевать?
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04.06.2025 19:06 Відповісти
а нехай тепер кацапи свою двоголову курку так своїми тушками намалюють.
ах нема тушок...?
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04.06.2025 18:56 Відповісти
натовські вже літали над Україною. Допомогли офігенно.
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04.06.2025 18:59 Відповісти
Цензор-красені ух троляки, дві новини поряд , " демонстрація" , поряд русня скінула каби , постраждали люди🤯
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04.06.2025 19:02 Відповісти
Ну,якщо нікуди дівати авіапальне-чому й ні!
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04.06.2025 19:02 Відповісти
А я собі так думаю шо то за таки звуки розірваних пуканва так голосно роздаються з мордовських та пінзюкських болот, а воно он у чому річ.
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04.06.2025 19:04 Відповісти
А нам що від того, ні холодно, ні жарко
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04.06.2025 19:08 Відповісти
 
 