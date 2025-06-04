Винищувачі Mirage 2000 здійснили демонстраційний проліт над Чорним морем. ФОТОрепортаж
Патруль винищувачів від Франції Mirage 2000 здійснив демонстраційний політ над Чорним морем та "намалювали" національний герб України –– тризуб.
Про це повідомили в Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що особливістю цього польоту була його траєкторія: винищувачі слідували за маршрутом, який символічно представляв тризуб.
Цей маршрут одразу ж був помічений на загальнодоступних платформах відстеження польотів, таких як Flightradar24.
"Цей жест є демонстрацією підтримки, солідарності та стратегічного партнерства з Україною. Для України цей жест має більше, ніж просто символічне значення. Він ілюструє міжнародну підтримку та готовність до дій наших союзників", - додали Повітряні сили ЗСУ.
На світлині №1-3: проліт пілотів Французької Республіки на винищувачах Mirage 2000 у повітряному просторі над Чорним морем.
На світлині №4: українські пілоти дякують народу Французької Республіки за підтримку та партнерство.
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ах нема тушок...?