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Новости Фото Mirage-2000 в небе Украины
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Истребители Mirage 2000 совершили демонстрационный пролет над Черным морем. ФОТОРЕПОРТАЖ

Патруль истребителей от Франции Mirage 2000 совершил демонстрационный полет над Черным морем и "нарисовали" национальный герб Украины - тризуб.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что особенностью этого полета была его траектория: истребители следовали по маршруту, который символически представлял тризуб.

Этот маршрут сразу же был замечен на общедоступных платформах отслеживания полетов, таких как Flightradar24.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский после встречи с Макроном: проговорили, что будем увеличивать количество истребителей Mirage

"Этот жест является демонстрацией поддержки, солидарности и стратегического партнерства с Украиной. Для Украины этот жест имеет больше, чем просто символическое значение. Он иллюстрирует международную поддержку и готовность к действиям наших союзников", - добавили Воздушные силы ВСУ.

На фотографии №1-3: пролет пилотов Французской Республики на истребителях Mirage 2000 в воздушном пространстве над Черным морем.

На фотографии №4: украинские пилоты благодарят народ Французской Республики за поддержку и партнерство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государства-партнеры Украины выполняют обязательства по поставке самолетов F-16 и "Мираж", - Воздушные силы

Mirage 2000 совершили полет над Черным морем в поддержку Украины
Mirage 2000 совершили полет над Черным морем в поддержку Украины
Mirage 2000 совершили полет над Черным морем в поддержку Украины
Mirage 2000 совершили полет над Черным морем в поддержку Украины

Автор: 

Франция (3541) Воздушные силы (2411) Mirage (17)


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Топ комментарии
+9
Оце так перемога!
Вра!
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04.06.2025 18:44 Ответить
+8
Война ничто - пиар все,шоубизнес в деле,истребители партнеров не воюют,а рисуют рисуночки в поддержку.
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04.06.2025 18:51 Ответить
+7
потроху наближається час для запозичення назви "Нормандія-Неман".
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04.06.2025 18:52 Ответить
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Оце так перемога!
Вра!
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04.06.2025 18:44 Ответить
І це все завдячуючи нашому дорогому владіміру алєксандровічу і пророку його єлдаку
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04.06.2025 18:52 Ответить
Володька лично контролировал полет незламності😎 без него ничего бы не получилось 😎
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04.06.2025 19:46 Ответить
Война ничто - пиар все,шоубизнес в деле,истребители партнеров не воюют,а рисуют рисуночки в поддержку.
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04.06.2025 18:51 Ответить
Ну не всі вильоти бойові, є і тренувальні. І їх навіть більшість
Чого б замість рандомний кіл не зробити таке?
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04.06.2025 19:12 Ответить
потроху наближається час для запозичення назви "Нормандія-Неман".
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04.06.2025 18:52 Ответить
Путин в ужжжосссе, переполнил все чюмаданы, угу, *** 🤔 🧐 😁 😝 😝 😝 😝 😜 🤪
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04.06.2025 18:55 Ответить
Кому на него не плевать?
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04.06.2025 19:06 Ответить
а нехай тепер кацапи свою двоголову курку так своїми тушками намалюють.
ах нема тушок...?
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04.06.2025 18:56 Ответить
натовські вже літали над Україною. Допомогли офігенно.
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04.06.2025 18:59 Ответить
Цензор-красені ух троляки, дві новини поряд , " демонстрація" , поряд русня скінула каби , постраждали люди🤯
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04.06.2025 19:02 Ответить
Ну,якщо нікуди дівати авіапальне-чому й ні!
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04.06.2025 19:02 Ответить
А я собі так думаю шо то за таки звуки розірваних пуканва так голосно роздаються з мордовських та пінзюкських болот, а воно он у чому річ.
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04.06.2025 19:04 Ответить
А нам що від того, ні холодно, ні жарко
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04.06.2025 19:08 Ответить
Он диванний зольдат вище повністю задоволений. Так що політ був не повністю марним
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04.06.2025 19:12 Ответить
судячи з останнього фото хлопці зрозуміли і їм зайшла ця витівка від французів...
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04.06.2025 19:16 Ответить
Нехай Франція візьме опіку над Одесою
В Одесі е ФРАНЦУЗСЬКИЙ БУЛЬВАР , Де Рибас і дерибасівська
Одеса - це маленький Париж
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04.06.2025 19:37 Ответить
Мой потужнометр просто разорвало. Оце так перемога. Оце так союзники. Кофе в Крыму, кордоны 91 разом с Україною стоїмо пліч о пліч потужно и незламно😎зробимо їх разом😎
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04.06.2025 19:44 Ответить
 
 