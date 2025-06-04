Истребители Mirage 2000 совершили демонстрационный пролет над Черным морем. ФОТОРЕПОРТАЖ

Патруль истребителей от Франции Mirage 2000 совершил демонстрационный полет над Черным морем и "нарисовали" национальный герб Украины - тризуб.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что особенностью этого полета была его траектория: истребители следовали по маршруту, который символически представлял тризуб.

Этот маршрут сразу же был замечен на общедоступных платформах отслеживания полетов, таких как Flightradar24.

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"Этот жест является демонстрацией поддержки, солидарности и стратегического партнерства с Украиной. Для Украины этот жест имеет больше, чем просто символическое значение. Он иллюстрирует международную поддержку и готовность к действиям наших союзников", - добавили Воздушные силы ВСУ.

На фотографии №1-3: пролет пилотов Французской Республики на истребителях Mirage 2000 в воздушном пространстве над Черным морем.

На фотографии №4: украинские пилоты благодарят народ Французской Республики за поддержку и партнерство.

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