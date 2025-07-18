Зеленський провів годинну розмову із Макроном: Зміцнення ППО та підготовка пілотів на Mirage

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Франції Емманюелем Макроном.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, розмова тривала годину.

"Обговорили ситуацію на передовій та першочергові оборонні потреби України. Вдячний Емманюелю за дійсно стратегічний погляд та готовність допомагати саме тим, що потрібно нашим воїнам.



Також детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів. Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також відзначив домовленість із Францією щодо підготовки пілотів на винищувачах Mirage.

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"Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках. Обговорили нашу роботу у форматі коаліції охочих та реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі. Також я подякував Франції за відчутний внесок у наповнення і просування 18-го пакету санкцій Євросоюзу.



Разом працюємо і з американськими партнерами, щоб Росія відчувала дійсно глобальний тиск. Кожен день затягування війни має відображатись дійсно болісними наслідками для Росії.



Також скоординували з Емманюелем наші подальші політичні кроки. Дякую!" - підсумував глава держави.

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