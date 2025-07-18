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Новини Розмова Зеленського та Макрона
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Зеленський провів годинну розмову із Макроном: Зміцнення ППО та підготовка пілотів на Mirage

Макрон та Зеленський провели розмову Що обговорювали

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Франції Емманюелем Макроном.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, розмова тривала годину.

"Обговорили ситуацію на передовій та першочергові оборонні потреби України. Вдячний Емманюелю за дійсно стратегічний погляд та готовність допомагати саме тим, що потрібно нашим воїнам.

Також детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів. Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також відзначив домовленість із Францією щодо підготовки пілотів на винищувачах Mirage.

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"Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках. Обговорили нашу роботу у форматі коаліції охочих та реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі. Також я подякував Франції за відчутний внесок у наповнення і просування 18-го пакету санкцій Євросоюзу.

Разом працюємо і з американськими партнерами, щоб Росія відчувала дійсно глобальний тиск. Кожен день затягування війни має відображатись дійсно болісними наслідками для Росії.

Також скоординували з Емманюелем наші подальші політичні кроки. Дякую!" - підсумував глава держави.

Читайте: Зеленський провів нараду з Умєровим: Угоди щодо зброї, аналіз рішень РНБО та перемовний трек

Автор: 

Зеленський Володимир (24770) Макрон Емманюель (1548)


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Топ коментарі
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Також детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T

А цей SAMP/T хоч ОДНУ балістичну ракету збив? Бо його завжди позиціонували як заміну петріотів, але про результати роботи ніколи не писали. Тіпа, дали дві батареї - ну і добре.
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18.07.2025 13:14 Відповісти
+1
тоді лічно все скзати Дякую Франції за допомогу!
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18.07.2025 13:16 Відповісти
+1
Он что целый час обсуждал как пилотировать Мираж
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18.07.2025 13:20 Відповісти
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Також детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T

А цей SAMP/T хоч ОДНУ балістичну ракету збив? Бо його завжди позиціонували як заміну петріотів, але про результати роботи ніколи не писали. Тіпа, дали дві батареї - ну і добре.
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18.07.2025 13:14 Відповісти
тоді лічно все скзати Дякую Франції за допомогу!
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18.07.2025 13:16 Відповісти
Міражи це добре але вже прийшов час пересідати на Рафаль, щоб підтвердити його репутацію після індійсько-пакістанської війни!
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18.07.2025 13:45 Відповісти
На все свій час: з міражей пересідати на рафаль. А Ви з чого мали на увазі? З електросамокатів?
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18.07.2025 14:06 Відповісти
Он что целый час обсуждал как пилотировать Мираж
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18.07.2025 13:20 Відповісти
перекладаю "макрон і зелонський потужно подрюкали один одному"
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18.07.2025 13:28 Відповісти
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18.07.2025 13:29 Відповісти
Голосування за новий уряд Зеленського підроблено, у Верховнвній раді було менше половини депутатів.Покажить відео голосування ми порахуємо поіменно!
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18.07.2025 13:38 Відповісти
Один в трубку как мираж жужжал. а другой жужжа его пэтриотом сбивал?
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18.07.2025 13:47 Відповісти
Сампом-т, написано ж.
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18.07.2025 14:07 Відповісти
Потужно поспілкувались... Чекаємо на потужний результат!!!
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18.07.2025 13:54 Відповісти
Знову вмовляв Макрона зателефонувати ВВХ?
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18.07.2025 14:05 Відповісти
 
 