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Макрон про анонсовані Трампом 30% мита для ЄС: Франція висловлює рішуче несхвалення

Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував оголошення лідера США Дональда Трампа про намір з 1 серпня застосовувати 30% мита на товари, які імпортуються із Європейського Союзу.

Про це Макрон написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Разом із президенткою Європейської комісії Франція висловлює рішуче несхвалення оголошення про запровадження з 1 серпня горизонтальних мит у розмірі 30% на експорт з ЄС до Сполучених Штатів",- написав лідер Франції.

Він зазначив, що таке рішення США було ухвалене після кількох тижнів інтенсивних переговорів Єврокомісії з Вашингтоном на основі добросовісної пропозиції.

Читайте також: Трамп запроваджує 25% мита на імпорт з Японії та Південної Кореї з 1 серпня

"З огляду на єдність Європи, саме Комісія, як ніколи, повинна чітко заявити про рішучість Союзу захищати європейські інтереси. Зокрема, це означає прискорення підготовки належних контрзаходів... Франція повністю підтримує Європейську комісію в переговорах, які відтепер активізуються з метою досягти взаємоприйнятної угоди до 1 серпня, що відображатиме взаємну повагу, яку мають виявляти одне до одного торговельні партнери на кшталт Європейського Союзу і Сполучених Штатів, з урахуванням їхніх спільних інтересів і взаємопов’язаних ланцюгів постачання", - заявив Макрон.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп повідомив, що з 1 серпня почнуть діяти 30% мита на імпорт товарів із Європейського Союзу та Мексики.

Читайте також: Трамп анонсував 30% мита для Євросоюзу і Мексики з 1 серпня: фон дер Ляєн відреагувала

Автор: 

мито (1128) Євросоюз (13847) Макрон Емманюель (1546)


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Топ коментарі
+1
А потім рішуче буде ті мита платити. Або ж піде на переговори. От вам і Макронівська рішучість.
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13.07.2025 00:25 Відповісти
+1
Європі досить заявити що нафту й газ будуть купляти за євро і Трамп відразу обісреться. То оначає що він більше не зможе виводити на зовні (експортувати) свою інфляцію. Йому об'являть імпічмент і виженуть за некомпетентність.
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13.07.2025 00:39 Відповісти
+1
За фактом не Макрон платитиме мита на експорт, а американські покупці, оскільки вартість товарів зросте і вони стануть неконкурентноздатними. Отже Макрон менше експортуватиме і негативне сальдо США в експортно-імпортній торгівлі зменшиться. Тільки питання, хто від цього виграє?
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13.07.2025 01:01 Відповісти
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Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять нові мита у розмірі 35% на імпорт канадських товарів з 1 серпня.
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13.07.2025 00:15 Відповісти
Канаді найважче.
По факту, північ Канади досить безлюдна.
В основному, канадці проживать вздовж кордону з США і кілометрів з 500 на північ.
Тому і торгувати з США, до яких 200-300 км, набагато легше, ніж щось отримувати з великих канадських міст до яких тисячі кілометрів.
Найбільші канадські міста також розташовані поруч з кордоном США. Торонто - 56км, Монреаль - 48км, Ванкувер - 41км.
Доїхати машиною по Канаді з Монреаля до Ванкувера - 4606 км.
Це мінімум 4 дня їзди.
У 2024 році Сполучені Штати були напрямком 75,9% від загального обсягу експорту Канади і джерелом 62,2% від загального обсягу імпорту Канади.
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13.07.2025 00:16 Відповісти
толку від твого несхвалення. Хоча дивно що не занепокоєння..
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13.07.2025 00:21 Відповісти
А потім рішуче буде ті мита платити. Або ж піде на переговори. От вам і Макронівська рішучість.
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13.07.2025 00:25 Відповісти
За фактом не Макрон платитиме мита на експорт, а американські покупці, оскільки вартість товарів зросте і вони стануть неконкурентноздатними. Отже Макрон менше експортуватиме і негативне сальдо США в експортно-імпортній торгівлі зменшиться. Тільки питання, хто від цього виграє?
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13.07.2025 01:01 Відповісти
Час покаже, хто виграє. Можуть виграти американські виробники тих самих товарів. Або якщо раптом таких виробників не існує, то вони створяться з нуля.
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13.07.2025 01:50 Відповісти
Франція висловлює рішуче несхвалення

Макрошо!
А тепер поясни (тільки конкретно!), у чому це полягає!
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13.07.2025 00:36 Відповісти
Європі досить заявити що нафту й газ будуть купляти за євро і Трамп відразу обісреться. То оначає що він більше не зможе виводити на зовні (експортувати) свою інфляцію. Йому об'являть імпічмент і виженуть за некомпетентність.
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13.07.2025 00:39 Відповісти
Трамп вийопується, поки не переїпуть.
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13.07.2025 00:47 Відповісти
не, ну хоть что-то новенькое "рішуче несхвалення", а то "обеспокоенность" уже надоела
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13.07.2025 00:50 Відповісти
сильніше "рішучого несхвалення" буває тільки "невідкладне незадоволення"
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13.07.2025 00:54 Відповісти
Старого медведя (Трампа) в цирку новим фокусам не навчиш - зудить йому рубати сокирою і впиватися хайпом.
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13.07.2025 00:55 Відповісти
Американський спеціальний прокурор Джек Сміт, який вів розслідування двох кримінальних справ проти Трампа, заявив про намір піти у відставку.

Телевізійний канал ABC News повідомив, що міністр юстиції США Бонді звільнила 20 осіб, причетних до розслідувань проти президента країни Дональда Трампа.
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13.07.2025 01:14 Відповісти
Трамп типовий корупціонер - тому в цьому немає нічого дивного.
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13.07.2025 01:43 Відповісти
А що скаже дружина Макрона? Сподіваюсь вона його не вдарила, коли він висловлював "несхвалення"?
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13.07.2025 01:00 Відповісти
Не існує американських французьких сирів, як і вина. Той хто купляв, буде платити більше, але не довше ніж до наступних виборів. Самогубця рішуче несхвалення ніколи не зупиняло.
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13.07.2025 01:23 Відповісти
 
 