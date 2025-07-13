Макрон про анонсовані Трампом 30% мита для ЄС: Франція висловлює рішуче несхвалення
Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував оголошення лідера США Дональда Трампа про намір з 1 серпня застосовувати 30% мита на товари, які імпортуються із Європейського Союзу.
Про це Макрон написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Разом із президенткою Європейської комісії Франція висловлює рішуче несхвалення оголошення про запровадження з 1 серпня горизонтальних мит у розмірі 30% на експорт з ЄС до Сполучених Штатів",- написав лідер Франції.
Він зазначив, що таке рішення США було ухвалене після кількох тижнів інтенсивних переговорів Єврокомісії з Вашингтоном на основі добросовісної пропозиції.
"З огляду на єдність Європи, саме Комісія, як ніколи, повинна чітко заявити про рішучість Союзу захищати європейські інтереси. Зокрема, це означає прискорення підготовки належних контрзаходів... Франція повністю підтримує Європейську комісію в переговорах, які відтепер активізуються з метою досягти взаємоприйнятної угоди до 1 серпня, що відображатиме взаємну повагу, яку мають виявляти одне до одного торговельні партнери на кшталт Європейського Союзу і Сполучених Штатів, з урахуванням їхніх спільних інтересів і взаємопов’язаних ланцюгів постачання", - заявив Макрон.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп повідомив, що з 1 серпня почнуть діяти 30% мита на імпорт товарів із Європейського Союзу та Мексики.
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По факту, північ Канади досить безлюдна.
В основному, канадці проживать вздовж кордону з США і кілометрів з 500 на північ.
Тому і торгувати з США, до яких 200-300 км, набагато легше, ніж щось отримувати з великих канадських міст до яких тисячі кілометрів.
Найбільші канадські міста також розташовані поруч з кордоном США. Торонто - 56км, Монреаль - 48км, Ванкувер - 41км.
Доїхати машиною по Канаді з Монреаля до Ванкувера - 4606 км.
Це мінімум 4 дня їзди.
У 2024 році Сполучені Штати були напрямком 75,9% від загального обсягу експорту Канади і джерелом 62,2% від загального обсягу імпорту Канади.
Макрошо!
А тепер поясни (тільки конкретно!), у чому це полягає!
Телевізійний канал ABC News повідомив, що міністр юстиції США Бонді звільнила 20 осіб, причетних до розслідувань проти президента країни Дональда Трампа.