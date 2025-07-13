Макрон про анонсовані Трампом 30% мита для ЄС: Франція висловлює рішуче несхвалення

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував оголошення лідера США Дональда Трампа про намір з 1 серпня застосовувати 30% мита на товари, які імпортуються із Європейського Союзу.

Про це Макрон написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Разом із президенткою Європейської комісії Франція висловлює рішуче несхвалення оголошення про запровадження з 1 серпня горизонтальних мит у розмірі 30% на експорт з ЄС до Сполучених Штатів",- написав лідер Франції.

Він зазначив, що таке рішення США було ухвалене після кількох тижнів інтенсивних переговорів Єврокомісії з Вашингтоном на основі добросовісної пропозиції.

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"З огляду на єдність Європи, саме Комісія, як ніколи, повинна чітко заявити про рішучість Союзу захищати європейські інтереси. Зокрема, це означає прискорення підготовки належних контрзаходів... Франція повністю підтримує Європейську комісію в переговорах, які відтепер активізуються з метою досягти взаємоприйнятної угоди до 1 серпня, що відображатиме взаємну повагу, яку мають виявляти одне до одного торговельні партнери на кшталт Європейського Союзу і Сполучених Штатів, з урахуванням їхніх спільних інтересів і взаємопов’язаних ланцюгів постачання", - заявив Макрон.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп повідомив, що з 1 серпня почнуть діяти 30% мита на імпорт товарів із Європейського Союзу та Мексики.

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