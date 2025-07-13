Макрон об анонсированных Трампом 30% пошлинах для ЕС: Франция выражает решительное неодобрение
Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал объявление лидера США Дональда Трампа о намерении с 1 августа применять 30% пошлины на товары, которые импортируются из Европейского Союза.
Об этом Макрон написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вместе с президентом Европейской комиссии Франция выражает решительное неодобрение объявления о введении с 1 августа горизонтальных пошлин в размере 30% на экспорт из ЕС в Соединенные Штаты",- написал лидер Франции.
Он отметил, что такое решение США было принято после нескольких недель интенсивных переговоров Еврокомиссии с Вашингтоном на основе добросовестного предложения.
"Учитывая единство Европы, именно Комиссия, как никогда, должна четко заявить о решимости Союза защищать европейские интересы. В частности, это означает ускорение подготовки надлежащих контрмер... Франция полностью поддерживает Европейскую комиссию в переговорах, которые отныне активизируются с целью достичь взаимоприемлемого соглашения до 1 августа, что будет отражать взаимное уважение, которое должны проявлять друг к другу торговые партнеры вроде Европейского Союза и Соединенных Штатов, с учетом их общих интересов и взаимосвязанных цепей поставок", - заявил Макрон.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 августа начнут действовать 30% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза и Мексики.
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По факту, північ Канади досить безлюдна.
В основному, канадці проживать вздовж кордону з США і кілометрів з 500 на північ.
Тому і торгувати з США, до яких 200-300 км, набагато легше, ніж щось отримувати з великих канадських міст до яких тисячі кілометрів.
Найбільші канадські міста також розташовані поруч з кордоном США. Торонто - 56км, Монреаль - 48км, Ванкувер - 41км.
Доїхати машиною по Канаді з Монреаля до Ванкувера - 4606 км.
Це мінімум 4 дня їзди.
У 2024 році Сполучені Штати були напрямком 75,9% від загального обсягу експорту Канади і джерелом 62,2% від загального обсягу імпорту Канади.
Макрошо!
А тепер поясни (тільки конкретно!), у чому це полягає!
Телевізійний канал ABC News повідомив, що міністр юстиції США Бонді звільнила 20 осіб, причетних до розслідувань проти президента країни Дональда Трампа.
Коли Трамп у квітні розпочав головну кампанію свого другого президентського терміну, він пообіцяв блiцкриг і розраховував, що за 90 днів 90 країн підпишуть 90 капітуляцій перед США під загрозою обмеження доступу їх товарів на багатий американський ринок.
На поклон прийшла лише одна країна - найближчий союзник Великобританія.
Трамп був змушений продовжити термін ультиматуму ще майже на місяць.
Адже у США, як стверджував Трамп, були всі козирі, оскільки Америка - найбільша економіка у світі і провідний фінансовий центр, а долар - головна розрахункова та резервна валюта?
По-перше, інші країни не піддалися на тарифний шантаж і не кинулися на поклон з поступками.
Одні, як Європейський Союз та Японія, затягували час.
Інші, як Китай або Канада, прямо пішли в контратаку і пригрозили відповідними заходами.
По-друге, торгівельна війна Трампа не сподобалася інвесторам і ринкам. Вони кинулися продавати долар, і на горизонті заблискувала загроза фінансової кризи.
В результаті Трамп обмежився загальним тарифом у 10%, а підвищені тарифи так і не ввів, взявши паузу на 90 днів.
За три місяці його позиції ніяк не укріпилися.
«Важливий урок останніх 90 днів полягає в тому, що американська виключність поставлена під сумнів».
Це обіцяє проблеми не стільки торговим партнерам, скільки самій Америці.
Проте ніхто не поспішає домовлятися з Трампом. З багатьох причин, але експерти виділяють дві головні.
Він неодноразово розривав власні тарифні угоди, і немає гарантій, що завтра він не образиться на щось ще і не пригрозить підвищити мита.
І по-друге, з кожним днем переговорна позиція Трампа все слабшає, оскільки репутаційні та економічні втрати США зростають.
Вони скорочують не тільки імпорт, але й експорт.
Так, китайський імпорт шкодить американській промисловості. Але тариф на китайський імпорт нашкодить їй ще більше.
За митами зростають ціни на імпортні товари, а слідом підвищується інфляція та ставки за кредитами, що шкодить вже не тільки населення та бізнесу, але й державі, оскільки зростання кредитних ставок змушує більше витрачати на обслуговування гігантського боргу США.
Трамп може тиснути на президентів інших країн, але не вони розпоряджаються приватними капіталами.
Як висловився Олег Іцхокі: «Можна зателефонувати президентові Франції Еммануелю Макрону або прем'єр-міністру Великобританії Кіру Стармеру і домовитися про ставки тарифів.
Але не можна зателефонувати на фінансовий ринок і переконати його повірити в долар».
Кодляк вважає, що світовою економікою можна керувати арифметично-механістичними діями купки невігласів.