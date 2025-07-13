Макрон об анонсированных Трампом 30% пошлинах для ЕС: Франция выражает решительное неодобрение

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал объявление лидера США Дональда Трампа о намерении с 1 августа применять 30% пошлины на товары, которые импортируются из Европейского Союза.

Об этом Макрон написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вместе с президентом Европейской комиссии Франция выражает решительное неодобрение объявления о введении с 1 августа горизонтальных пошлин в размере 30% на экспорт из ЕС в Соединенные Штаты",- написал лидер Франции.

Он отметил, что такое решение США было принято после нескольких недель интенсивных переговоров Еврокомиссии с Вашингтоном на основе добросовестного предложения.

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"Учитывая единство Европы, именно Комиссия, как никогда, должна четко заявить о решимости Союза защищать европейские интересы. В частности, это означает ускорение подготовки надлежащих контрмер... Франция полностью поддерживает Европейскую комиссию в переговорах, которые отныне активизируются с целью достичь взаимоприемлемого соглашения до 1 августа, что будет отражать взаимное уважение, которое должны проявлять друг к другу торговые партнеры вроде Европейского Союза и Соединенных Штатов, с учетом их общих интересов и взаимосвязанных цепей поставок", - заявил Макрон.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 августа начнут действовать 30% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза и Мексики.

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