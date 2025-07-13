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Новости Тарифы Трампа Ответ ЕС на тарифы Трампа
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Макрон об анонсированных Трампом 30% пошлинах для ЕС: Франция выражает решительное неодобрение

Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал объявление лидера США Дональда Трампа о намерении с 1 августа применять 30% пошлины на товары, которые импортируются из Европейского Союза.

Об этом Макрон написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вместе с президентом Европейской комиссии Франция выражает решительное неодобрение объявления о введении с 1 августа горизонтальных пошлин в размере 30% на экспорт из ЕС в Соединенные Штаты",- написал лидер Франции.

Он отметил, что такое решение США было принято после нескольких недель интенсивных переговоров Еврокомиссии с Вашингтоном на основе добросовестного предложения.

Читайте также: Трамп вводит 25% пошлины на импорт из Японии и Южной Кореи с 1 августа

"Учитывая единство Европы, именно Комиссия, как никогда, должна четко заявить о решимости Союза защищать европейские интересы. В частности, это означает ускорение подготовки надлежащих контрмер... Франция полностью поддерживает Европейскую комиссию в переговорах, которые отныне активизируются с целью достичь взаимоприемлемого соглашения до 1 августа, что будет отражать взаимное уважение, которое должны проявлять друг к другу торговые партнеры вроде Европейского Союза и Соединенных Штатов, с учетом их общих интересов и взаимосвязанных цепей поставок", - заявил Макрон.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 августа начнут действовать 30% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза и Мексики.

Читайте также: Трамп анонсировал 30% пошлины для Евросоюза и Мексики с 1 августа: фон дер Ляйен отреагировала

Автор: 

пошлина (501) Евросоюз (17381) Макрон Эмманюэль (1392)


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Топ комментарии
+3
не, ну хоть что-то новенькое "рішуче несхвалення", а то "обеспокоенность" уже надоела
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13.07.2025 00:50 Ответить
+3
Врешті-решт саме реакція ринку визначить подальшу долю торгової війни, впевнені економісти.
Трамп може тиснути на президентів інших країн, але не вони розпоряджаються приватними капіталами.
Як висловився Олег Іцхокі: «Можна зателефонувати президентові Франції Еммануелю Макрону або прем'єр-міністру Великобританії Кіру Стармеру і домовитися про ставки тарифів.
Але не можна зателефонувати на фінансовий ринок і переконати його повірити в долар».
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13.07.2025 03:51 Ответить
+2
За фактом не Макрон платитиме мита на експорт, а американські покупці, оскільки вартість товарів зросте і вони стануть неконкурентноздатними. Отже Макрон менше експортуватиме і негативне сальдо США в експортно-імпортній торгівлі зменшиться. Тільки питання, хто від цього виграє?
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13.07.2025 01:01 Ответить
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Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять нові мита у розмірі 35% на імпорт канадських товарів з 1 серпня.
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13.07.2025 00:15 Ответить
Канаді найважче.
По факту, північ Канади досить безлюдна.
В основному, канадці проживать вздовж кордону з США і кілометрів з 500 на північ.
Тому і торгувати з США, до яких 200-300 км, набагато легше, ніж щось отримувати з великих канадських міст до яких тисячі кілометрів.
Найбільші канадські міста також розташовані поруч з кордоном США. Торонто - 56км, Монреаль - 48км, Ванкувер - 41км.
Доїхати машиною по Канаді з Монреаля до Ванкувера - 4606 км.
Це мінімум 4 дня їзди.
У 2024 році Сполучені Штати були напрямком 75,9% від загального обсягу експорту Канади і джерелом 62,2% від загального обсягу імпорту Канади.
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13.07.2025 00:16 Ответить
толку від твого несхвалення. Хоча дивно що не занепокоєння..
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13.07.2025 00:21 Ответить
А потім рішуче буде ті мита платити. Або ж піде на переговори. От вам і Макронівська рішучість.
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13.07.2025 00:25 Ответить
За фактом не Макрон платитиме мита на експорт, а американські покупці, оскільки вартість товарів зросте і вони стануть неконкурентноздатними. Отже Макрон менше експортуватиме і негативне сальдо США в експортно-імпортній торгівлі зменшиться. Тільки питання, хто від цього виграє?
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13.07.2025 01:01 Ответить
Час покаже, хто виграє. Можуть виграти американські виробники тих самих товарів. Або якщо раптом таких виробників не існує, то вони створяться з нуля.
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13.07.2025 01:50 Ответить
Франція висловлює рішуче несхвалення

Макрошо!
А тепер поясни (тільки конкретно!), у чому це полягає!
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13.07.2025 00:36 Ответить
Європі досить заявити що нафту й газ будуть купляти за євро і Трамп відразу обісреться. То оначає що він більше не зможе виводити на зовні (експортувати) свою інфляцію. Йому об'являть імпічмент і виженуть за некомпетентність.
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13.07.2025 00:39 Ответить
Трамп вийопується, поки не переїпуть.
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13.07.2025 00:47 Ответить
Хто, чим і як?
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13.07.2025 06:50 Ответить
не, ну хоть что-то новенькое "рішуче несхвалення", а то "обеспокоенность" уже надоела
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13.07.2025 00:50 Ответить
сильніше "рішучого несхвалення" буває тільки "невідкладне незадоволення"
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13.07.2025 00:54 Ответить
Старого медведя (Трампа) в цирку новим фокусам не навчиш - зудить йому рубати сокирою і впиватися хайпом.
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13.07.2025 00:55 Ответить
Американський спеціальний прокурор Джек Сміт, який вів розслідування двох кримінальних справ проти Трампа, заявив про намір піти у відставку.

Телевізійний канал ABC News повідомив, що міністр юстиції США Бонді звільнила 20 осіб, причетних до розслідувань проти президента країни Дональда Трампа.
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13.07.2025 01:14 Ответить
Трамп типовий корупціонер - тому в цьому немає нічого дивного.
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13.07.2025 01:43 Ответить
А що скаже дружина Макрона? Сподіваюсь вона його не вдарила, коли він висловлював "несхвалення"?
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13.07.2025 01:00 Ответить
Не існує американських французьких сирів, як і вина. Той хто купляв, буде платити більше, але не довше ніж до наступних виборів. Самогубця рішуче несхвалення ніколи не зупиняло.
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13.07.2025 01:23 Ответить
Зокрема рокфора нема ніяких французьких сирів без американських альтернатив. Вина різного є стільки що не перепити усе.
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13.07.2025 06:56 Ответить
BBC

Коли Трамп у квітні розпочав головну кампанію свого другого президентського терміну, він пообіцяв блiцкриг і розраховував, що за 90 днів 90 країн підпишуть 90 капітуляцій перед США під загрозою обмеження доступу їх товарів на багатий американський ринок.
На поклон прийшла лише одна країна - найближчий союзник Великобританія.
Трамп був змушений продовжити термін ультиматуму ще майже на місяць.
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13.07.2025 03:31 Ответить
Але що пішло не так у торгівельній війні?
Адже у США, як стверджував Трамп, були всі козирі, оскільки Америка - найбільша економіка у світі і провідний фінансовий центр, а долар - головна розрахункова та резервна валюта?
По-перше, інші країни не піддалися на тарифний шантаж і не кинулися на поклон з поступками.
Одні, як Європейський Союз та Японія, затягували час.
Інші, як Китай або Канада, прямо пішли в контратаку і пригрозили відповідними заходами.
По-друге, торгівельна війна Трампа не сподобалася інвесторам і ринкам. Вони кинулися продавати долар, і на горизонті заблискувала загроза фінансової кризи.
В результаті Трамп обмежився загальним тарифом у 10%, а підвищені тарифи так і не ввів, взявши паузу на 90 днів.
За три місяці його позиції ніяк не укріпилися.
«Важливий урок останніх 90 днів полягає в тому, що американська виключність поставлена під сумнів».
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13.07.2025 03:36 Ответить
Тарифна агресія Трампа проти всіх підриває репутацію США як надійного союзника, лідера вільного світу та магніту для інвестицій, кажуть експерти.

Це обіцяє проблеми не стільки торговим партнерам, скільки самій Америці.
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13.07.2025 03:38 Ответить
Не дочекавшись практично нікого, Трамп на цьому тижні продовжив термін ультиматуму і почав щодня пачками надсилати в різні країни «листи щастя» - останнє американське попередження: платіть або - тарифи.

Проте ніхто не поспішає домовлятися з Трампом. З багатьох причин, але експерти виділяють дві головні.
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13.07.2025 03:40 Ответить
По-перше, Трамп не тримає слова.

Він неодноразово розривав власні тарифні угоди, і немає гарантій, що завтра він не образиться на щось ще і не пригрозить підвищити мита.

І по-друге, з кожним днем переговорна позиція Трампа все слабшає, оскільки репутаційні та економічні втрати США зростають.
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13.07.2025 03:42 Ответить
Тарифи - це податок на торгівлю.
Вони скорочують не тільки імпорт, але й експорт.
Так, китайський імпорт шкодить американській промисловості. Але тариф на китайський імпорт нашкодить їй ще більше.
За митами зростають ціни на імпортні товари, а слідом підвищується інфляція та ставки за кредитами, що шкодить вже не тільки населення та бізнесу, але й державі, оскільки зростання кредитних ставок змушує більше витрачати на обслуговування гігантського боргу США.
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13.07.2025 03:47 Ответить
Врешті-решт саме реакція ринку визначить подальшу долю торгової війни, впевнені економісти.
Трамп може тиснути на президентів інших країн, але не вони розпоряджаються приватними капіталами.
Як висловився Олег Іцхокі: «Можна зателефонувати президентові Франції Еммануелю Макрону або прем'єр-міністру Великобританії Кіру Стармеру і домовитися про ставки тарифів.
Але не можна зателефонувати на фінансовий ринок і переконати його повірити в долар».
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13.07.2025 03:51 Ответить
Плював Трумп разом з МАГА на попередження Рональда Рейгана!
Кодляк вважає, що світовою економікою можна керувати арифметично-механістичними діями купки невігласів.
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13.07.2025 08:27 Ответить
 
 