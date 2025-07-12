Трамп анонсировал 30% пошлины для Евросоюза и Мексики с 1 августа: фон дер Ляйен отреагировала
Президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 августа начнут действовать 30% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза и Мексики.
Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Глава Белого дома заявил, что эта таможенная ставка "намного меньше, чем нужно, чтобы ликвидировать торговый дефицит, который мы имеем с ЕС", и добавил, что европейским компаниям не нужно будет его платить, если они разместят производство в США.
Реакция ЕС
Анонсированные Трампом пошлины для ЕС прокомментировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"30% тариф на экспорт из ЕС повредит бизнесу, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики", - заявила она в соцсети Х.
Фон дер Ляйен добавила, что Брюссель продолжит работать над достижением соглашения до 1 августа, одновременно готов защищать интересы ЕС на основе пропорциональных контрмер.
Торговая война Трампа
2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на весь импорт товаров в США. Дополнительные тарифы введены против 74 стран и ЕС, с которыми США имеет отрицательное сальдо внешнеторгового баланса.
Например, пошлины для крупнейшего торгового партнера США - Китая - сначала составляли 34%. Китай зеркально ответил на введение новых повышенных пошлин, в свою очередь Трамп заявил о новом повышении тарифов. В итоге ставка пошлин США на китайский импорт достигла 145%.
9 апреля Трамп объявил о 90-дневной паузе в повышении пошлин для большинства стран, но продолжил повышать тарифы для китайских товаров.
Однако в мае США и Китай достигли соглашения о приостановлении действия решений о взаимном повышении пошлин на 90 дней.
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реальність: трамп наклав 30% мита на ЄС та мексику. А чьо тут такова
прутін знищив "рускогаварящій" Донбас,
краснов знищить довіру "любящіхвелікуюамеріку"
Що робити?
Не показувати що тик когось любиш - просто робити своє.
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По факту, північ Канади досить безлюдна.
В основному, канадці проживать вздовж кордону з США і кілометрів з 500 на північ.
Тому і торгувати з США, до яких 200-300 км, набагато легше, ніж щось отримувати з великих канадських міст до яких тисячі кілометрів.
Найбільші канадські міста також розташовані поруч з кордоном США. Торонто - 56км, Монреаль - 48км, Ванкувер - 41км.
Доїхати машиною по Канаді з Монреаля до Ванкувера - 4606 км.
Це мінімум 4 дня їзди.
У 2024 році Сполучені Штати були напрямком 75,9% від загального обсягу експорту Канади і джерелом 62,2% від загального обсягу імпорту Канади.
Більший кілометраж, але кращі, швидкісні дороги і дешевший дизель і бензин.
Honda Civic очолила рейтинг легкових автомобілів у Канаді у 25 з останніх 27 років.
Майже напевно, що Toyota RAV4 завершить 2025 рік як найпродаваніший позашляховик у Канаді, що стане десятиліттям лідерства у сегменті утилітарних автомобілів.
на форрд не пересяде
трампона Хвуйлу