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Новости Тарифы Трампа Ответ ЕС на тарифы Трампа
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Трамп анонсировал 30% пошлины для Евросоюза и Мексики с 1 августа: фон дер Ляйен отреагировала

трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 августа начнут действовать 30% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза и Мексики.

Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Белого дома заявил, что эта таможенная ставка "намного меньше, чем нужно, чтобы ликвидировать торговый дефицит, который мы имеем с ЕС", и добавил, что европейским компаниям не нужно будет его платить, если они разместят производство в США.

Реакция ЕС

Анонсированные Трампом пошлины для ЕС прокомментировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"30% тариф на экспорт из ЕС повредит бизнесу, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики", - заявила она в соцсети Х.

Фон дер Ляйен добавила, что Брюссель продолжит работать над достижением соглашения до 1 августа, одновременно готов защищать интересы ЕС на основе пропорциональных контрмер.

Читайте также: Трамп вводит 25% пошлины на импорт из Японии и Южной Кореи с 1 августа

Торговая война Трампа

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на весь импорт товаров в США. Дополнительные тарифы введены против 74 стран и ЕС, с которыми США имеет отрицательное сальдо внешнеторгового баланса.

Например, пошлины для крупнейшего торгового партнера США - Китая - сначала составляли 34%. Китай зеркально ответил на введение новых повышенных пошлин, в свою очередь Трамп заявил о новом повышении тарифов. В итоге ставка пошлин США на китайский импорт достигла 145%.

9 апреля Трамп объявил о 90-дневной паузе в повышении пошлин для большинства стран, но продолжил повышать тарифы для китайских товаров.

Однако в мае США и Китай достигли соглашения о приостановлении действия решений о взаимном повышении пошлин на 90 дней.

Читайте также: США близки к заключению еще нескольких торговых соглашений, - Бессент

Автор: 

пошлина (501) Евросоюз (17380) Трамп Дональд (5947) Урсула фон дер Ляйен (564)


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Топ комментарии
+17
очікування непритомних вчора: зараз трамп прихлопне путіна. Ух що буде в понеділок! Наш козак!

реальність: трамп наклав 30% мита на ЄС та мексику. А чьо тут такова
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12.07.2025 19:15 Ответить
+17
А для РФ трампон ніяких мит, доречі, не ввів, як і для Білорусі та КНДР, а для КНР відклав.
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12.07.2025 19:16 Ответить
+12
а для рашки - нульові таріфи

.
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12.07.2025 19:18 Ответить
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очікування непритомних вчора: зараз трамп прихлопне путіна. Ух що буде в понеділок! Наш козак!

реальність: трамп наклав 30% мита на ЄС та мексику. А чьо тут такова
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12.07.2025 19:15 Ответить
Ну про ці тарифи він ще місяць назад казав.
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12.07.2025 20:35 Ответить
А для РФ трампон ніяких мит, доречі, не ввів, як і для Білорусі та КНДР, а для КНР відклав.
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12.07.2025 19:16 Ответить
це інший список. Його для трампа ще не підготували.
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12.07.2025 19:35 Ответить
Новий світовий тренд "міровіхлідоров" - "бєй своіх щоб чужі баялись"
прутін знищив "рускогаварящій" Донбас,
краснов знищить довіру "любящіхвелікуюамеріку"
Що робити?
Не показувати що тик когось любиш - просто робити своє.
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12.07.2025 20:55 Ответить
а для рашки - нульові таріфи

.
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12.07.2025 19:18 Ответить
А ЕС-будемо жувати соплі до 1 серпня.. в потім виразим стурбованість, а потім крайню стурбованість і т.д. будут жувати соплі
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12.07.2025 19:19 Ответить
Канаді найважче.
По факту, північ Канади досить безлюдна.
В основному, канадці проживать вздовж кордону з США і кілометрів з 500 на північ.
Тому і торгувати з США, до яких 200-300 км, набагато легше, ніж щось отримувати з великих канадських міст до яких тисячі кілометрів.
Найбільші канадські міста також розташовані поруч з кордоном США. Торонто - 56км, Монреаль - 48км, Ванкувер - 41км.
Доїхати машиною по Канаді з Монреаля до Ванкувера - 4606 км.
Це мінімум 4 дня їзди.

У 2024 році Сполучені Штати були напрямком 75,9% від загального обсягу експорту Канади і джерелом 62,2% від загального обсягу імпорту Канади.
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12.07.2025 19:20 Ответить
Канадські тракери, які їдуть з Монреаля ( найбільший канадський порт Атлантичного океану) до Ванкувера (найбільший канадський порт Тихого океану), як правило спускаються на південь в США і їдуть по американським інтерстейтам.
Більший кілометраж, але кращі, швидкісні дороги і дешевший дизель і бензин.
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12.07.2025 19:21 Ответить
Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять нові мита у розмірі 35% на імпорт канадських товарів з 1 серпня.
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12.07.2025 19:22 Ответить
Яку відстань має проїхати вантажівка від Майямі до Монреаля ? І до речі ваша ідея сподобається Сі - там взагалі відстань між Благовещенском і сусіднім китайським містом всього нічого - кілометрів два мостом .
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12.07.2025 19:31 Ответить
Покупець правий і він віддає перевагу Мерсу а не Форду - нічого він цими митами не виграє
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12.07.2025 19:32 Ответить
Протягом останніх 59 років Ford F-Series був найпродаванішим пікапом у Канаді.
Honda Civic очолила рейтинг легкових автомобілів у Канаді у 25 з останніх 27 років.
Майже напевно, що Toyota RAV4 завершить 2025 рік як найпродаваніший позашляховик у Канаді, що стане десятиліттям лідерства у сегменті утилітарних автомобілів.
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12.07.2025 19:43 Ответить
хто іздить на мерсі
на форрд не пересяде
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12.07.2025 19:50 Ответить
ЕС введите ответные санкции в 130%, что бы превратить этот балаган в фарс клоуна.
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12.07.2025 19:44 Ответить
Як тільки промисловість стає не конкурентоспроможною всі відразу забувають про вільний ринок, починають надавати субсидії своїм фермерам, рятувати свою промисловість величезними дотаціями з бюджету, вводити мита на імпорт... але інші мають свої ринки відкривати, навіть якщо розвалиться вся економіка, як це було в Україні
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12.07.2025 19:47 Ответить
А як було в Україні? Місцеві бандюки скупили все за безцінь, потім пішли в політику, узаконили "надбане", створили монополії та вгробили будь-який розвиток. Але ж полюбому винен захід.
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12.07.2025 20:03 Ответить
Це "жорстка відповідь"
трампона Хвуйлу
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12.07.2025 19:48 Ответить
Один довбойоб грається у відновлення імперії, а ще один у мита. От часи настали.
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12.07.2025 20:02 Ответить
У Донні чергове "загострення"...
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12.07.2025 20:16 Ответить
Агент кгб Краснов работает. Кремль выражает огромное удовлетворение работой своего лучшего сотрудника и готовится наградить его 38 медалями и орденами!
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12.07.2025 20:23 Ответить
Долбойоб вже в кінець *****.
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12.07.2025 20:33 Ответить
Американці і українці - це народи-придурки, котрі обрали собі президентами придурків.
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12.07.2025 21:18 Ответить
Якщо європейські товари стануть неконкурентними із за високого мита, значить повинні подешевшати.
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12.07.2025 21:29 Ответить
 
 