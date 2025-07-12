Трамп анонсировал 30% пошлины для Евросоюза и Мексики с 1 августа: фон дер Ляйен отреагировала

Президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 августа начнут действовать 30% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза и Мексики.

Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Белого дома заявил, что эта таможенная ставка "намного меньше, чем нужно, чтобы ликвидировать торговый дефицит, который мы имеем с ЕС", и добавил, что европейским компаниям не нужно будет его платить, если они разместят производство в США.

Реакция ЕС

Анонсированные Трампом пошлины для ЕС прокомментировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"30% тариф на экспорт из ЕС повредит бизнесу, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики", - заявила она в соцсети Х.

Фон дер Ляйен добавила, что Брюссель продолжит работать над достижением соглашения до 1 августа, одновременно готов защищать интересы ЕС на основе пропорциональных контрмер.

Читайте также: Трамп вводит 25% пошлины на импорт из Японии и Южной Кореи с 1 августа

Торговая война Трампа

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на весь импорт товаров в США. Дополнительные тарифы введены против 74 стран и ЕС, с которыми США имеет отрицательное сальдо внешнеторгового баланса.

Например, пошлины для крупнейшего торгового партнера США - Китая - сначала составляли 34%. Китай зеркально ответил на введение новых повышенных пошлин, в свою очередь Трамп заявил о новом повышении тарифов. В итоге ставка пошлин США на китайский импорт достигла 145%.

9 апреля Трамп объявил о 90-дневной паузе в повышении пошлин для большинства стран, но продолжил повышать тарифы для китайских товаров.

Однако в мае США и Китай достигли соглашения о приостановлении действия решений о взаимном повышении пошлин на 90 дней.

Читайте также: США близки к заключению еще нескольких торговых соглашений, - Бессент