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Новини Тарифи Трампа Відповідь ЄС на тарифи Трампа
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Трамп анонсував 30% мита для Євросоюзу і Мексики з 1 серпня: фон дер Ляєн відреагувала

трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що з 1 серпня почнуть діяти 30% мита на імпорт товарів із Європейського Союзу та Мексики.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Глава Білого дому заявив, що ця митна ставка "набагато менша, ніж потрібно, щоб ліквідувати торговий дефіцит, який ми маємо з ЄС", та додав, що європейським компаніям не потрібно буде його сплачувати, якщо вони розмістять виробництво у США.

Реакція ЄС

Анонсовані Трампом мита для ЄС прокоментувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"30% тариф на експорт з ЄС зашкодить бізнесу, споживачам та пацієнтам по обидва боки Атлантики",- заявила вона в соцмережі Х.

Фон дер Ляєн додала, що Брюссель продовжить працювати над досягненням угоди до 1 серпня, водночас готовий захищати інтереси ЄС на основі пропорційних контрзаходів.

Читайте також: Трамп запроваджує 25% мита на імпорт з Японії та Південної Кореї з 1 серпня

Торговельна війна Трампа

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 10% на весь імпорт товарів у США. Додаткові тарифи запроваджені проти 74 країн та ЄС, з якими США має від'ємне сальдо зовнішньоторгівельного балансу.

Наприклад, мита для найбільшого торговельного партнера США – Китаю – спочатку становили 34%. Китай дзеркально відповів на запровадження нових підвищених мит, своєю чергою Трамп заявив про нове підвищення тарифів. У підсумку ставка мит США на китайський імпорт сягнула 145%.

9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але продовжив підвищувати тарифи для китайських товарів.

Однак у травні США та Китай досягли угоди про призупинення дії рішень про взаємне підвищення мит на 90 днів.

Читайте також: Трамп відтермінує запровадження мит до 1 серпня, щоб дати країнам більше часу для укладення угод, - Білий дім

Автор: 

мито (1127) Євросоюз (13847) Трамп Дональд (6421) фон дер Ляєн Урсула (818)


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Топ коментарі
+13
очікування непритомних вчора: зараз трамп прихлопне путіна. Ух що буде в понеділок! Наш козак!

реальність: трамп наклав 30% мита на ЄС та мексику. А чьо тут такова
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12.07.2025 19:15 Відповісти
+13
А для РФ трампон ніяких мит, доречі, не ввів, як і для Білорусі та КНДР, а для КНР відклав.
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12.07.2025 19:16 Відповісти
+10
а для рашки - нульові таріфи

.
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12.07.2025 19:18 Відповісти
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очікування непритомних вчора: зараз трамп прихлопне путіна. Ух що буде в понеділок! Наш козак!

реальність: трамп наклав 30% мита на ЄС та мексику. А чьо тут такова
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12.07.2025 19:15 Відповісти
Ну про ці тарифи він ще місяць назад казав.
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12.07.2025 20:35 Відповісти
А для РФ трампон ніяких мит, доречі, не ввів, як і для Білорусі та КНДР, а для КНР відклав.
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12.07.2025 19:16 Відповісти
це інший список. Його для трампа ще не підготували.
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12.07.2025 19:35 Відповісти
а для рашки - нульові таріфи

.
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12.07.2025 19:18 Відповісти
А ЕС-будемо жувати соплі до 1 серпня.. в потім виразим стурбованість, а потім крайню стурбованість і т.д. будут жувати соплі
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12.07.2025 19:19 Відповісти
Канаді найважче.
По факту, північ Канади досить безлюдна.
В основному, канадці проживать вздовж кордону з США і кілометрів з 500 на північ.
Тому і торгувати з США, до яких 200-300 км, набагато легше, ніж щось отримувати з великих канадських міст до яких тисячі кілометрів.
Найбільші канадські міста також розташовані поруч з кордоном США. Торонто - 56км, Монреаль - 48км, Ванкувер - 41км.
Доїхати машиною по Канаді з Монреаля до Ванкувера - 4606 км.
Це мінімум 4 дня їзди.

У 2024 році Сполучені Штати були напрямком 75,9% від загального обсягу експорту Канади і джерелом 62,2% від загального обсягу імпорту Канади.
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12.07.2025 19:20 Відповісти
Канадські тракери, які їдуть з Монреаля ( найбільший канадський порт Атлантичного океану) до Ванкувера (найбільший канадський порт Тихого океану), як правило спускаються на південь в США і їдуть по американським інтерстейтам.
Більший кілометраж, але кращі, швидкісні дороги і дешевший дизель і бензин.
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12.07.2025 19:21 Відповісти
Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять нові мита у розмірі 35% на імпорт канадських товарів з 1 серпня.
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12.07.2025 19:22 Відповісти
Яку відстань має проїхати вантажівка від Майямі до Монреаля ? І до речі ваша ідея сподобається Сі - там взагалі відстань між Благовещенском і сусіднім китайським містом всього нічого - кілометрів два мостом .
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12.07.2025 19:31 Відповісти
Покупець правий і він віддає перевагу Мерсу а не Форду - нічого він цими митами не виграє
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12.07.2025 19:32 Відповісти
Протягом останніх 59 років Ford F-Series був найпродаванішим пікапом у Канаді.
Honda Civic очолила рейтинг легкових автомобілів у Канаді у 25 з останніх 27 років.
Майже напевно, що Toyota RAV4 завершить 2025 рік як найпродаваніший позашляховик у Канаді, що стане десятиліттям лідерства у сегменті утилітарних автомобілів.
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12.07.2025 19:43 Відповісти
хто іздить на мерсі
на форрд не пересяде
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12.07.2025 19:50 Відповісти
ЕС введите ответные санкции в 130%, что бы превратить этот балаган в фарс клоуна.
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12.07.2025 19:44 Відповісти
Як тільки промисловість стає не конкурентоспроможною всі відразу забувають про вільний ринок, починають надавати субсидії своїм фермерам, рятувати свою промисловість величезними дотаціями з бюджету, вводити мита на імпорт... але інші мають свої ринки відкривати, навіть якщо розвалиться вся економіка, як це було в Україні
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12.07.2025 19:47 Відповісти
А як було в Україні? Місцеві бандюки скупили все за безцінь, потім пішли в політику, узаконили "надбане", створили монополії та вгробили будь-який розвиток. Але ж полюбому винен захід.
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12.07.2025 20:03 Відповісти
Це "жорстка відповідь"
трампона Хвуйлу
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12.07.2025 19:48 Відповісти
Один довбойоб грається у відновлення імперії, а ще один у мита. От часи настали.
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12.07.2025 20:02 Відповісти
У Донні чергове "загострення"...
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12.07.2025 20:16 Відповісти
Агент кгб Краснов работает. Кремль выражает огромное удовлетворение работой своего лучшего сотрудника и готовится наградить его 38 медалями и орденами!
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12.07.2025 20:23 Відповісти
Долбойоб вже в кінець *****.
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12.07.2025 20:33 Відповісти
 
 