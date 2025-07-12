Трамп анонсував 30% мита для Євросоюзу і Мексики з 1 серпня: фон дер Ляєн відреагувала

Президент США Дональд Трамп повідомив, що з 1 серпня почнуть діяти 30% мита на імпорт товарів із Європейського Союзу та Мексики.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Глава Білого дому заявив, що ця митна ставка "набагато менша, ніж потрібно, щоб ліквідувати торговий дефіцит, який ми маємо з ЄС", та додав, що європейським компаніям не потрібно буде його сплачувати, якщо вони розмістять виробництво у США.

Реакція ЄС

Анонсовані Трампом мита для ЄС прокоментувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"30% тариф на експорт з ЄС зашкодить бізнесу, споживачам та пацієнтам по обидва боки Атлантики",- заявила вона в соцмережі Х.

Фон дер Ляєн додала, що Брюссель продовжить працювати над досягненням угоди до 1 серпня, водночас готовий захищати інтереси ЄС на основі пропорційних контрзаходів.

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Торговельна війна Трампа

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 10% на весь імпорт товарів у США. Додаткові тарифи запроваджені проти 74 країн та ЄС, з якими США має від'ємне сальдо зовнішньоторгівельного балансу.

Наприклад, мита для найбільшого торговельного партнера США – Китаю – спочатку становили 34%. Китай дзеркально відповів на запровадження нових підвищених мит, своєю чергою Трамп заявив про нове підвищення тарифів. У підсумку ставка мит США на китайський імпорт сягнула 145%.

9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але продовжив підвищувати тарифи для китайських товарів.

Однак у травні США та Китай досягли угоди про призупинення дії рішень про взаємне підвищення мит на 90 днів.

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