Трамп анонсував 30% мита для Євросоюзу і Мексики з 1 серпня: фон дер Ляєн відреагувала
Президент США Дональд Трамп повідомив, що з 1 серпня почнуть діяти 30% мита на імпорт товарів із Європейського Союзу та Мексики.
Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Глава Білого дому заявив, що ця митна ставка "набагато менша, ніж потрібно, щоб ліквідувати торговий дефіцит, який ми маємо з ЄС", та додав, що європейським компаніям не потрібно буде його сплачувати, якщо вони розмістять виробництво у США.
Реакція ЄС
Анонсовані Трампом мита для ЄС прокоментувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"30% тариф на експорт з ЄС зашкодить бізнесу, споживачам та пацієнтам по обидва боки Атлантики",- заявила вона в соцмережі Х.
Фон дер Ляєн додала, що Брюссель продовжить працювати над досягненням угоди до 1 серпня, водночас готовий захищати інтереси ЄС на основі пропорційних контрзаходів.
Торговельна війна Трампа
2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 10% на весь імпорт товарів у США. Додаткові тарифи запроваджені проти 74 країн та ЄС, з якими США має від'ємне сальдо зовнішньоторгівельного балансу.
Наприклад, мита для найбільшого торговельного партнера США – Китаю – спочатку становили 34%. Китай дзеркально відповів на запровадження нових підвищених мит, своєю чергою Трамп заявив про нове підвищення тарифів. У підсумку ставка мит США на китайський імпорт сягнула 145%.
9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але продовжив підвищувати тарифи для китайських товарів.
Однак у травні США та Китай досягли угоди про призупинення дії рішень про взаємне підвищення мит на 90 днів.
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реальність: трамп наклав 30% мита на ЄС та мексику. А чьо тут такова
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По факту, північ Канади досить безлюдна.
В основному, канадці проживать вздовж кордону з США і кілометрів з 500 на північ.
Тому і торгувати з США, до яких 200-300 км, набагато легше, ніж щось отримувати з великих канадських міст до яких тисячі кілометрів.
Найбільші канадські міста також розташовані поруч з кордоном США. Торонто - 56км, Монреаль - 48км, Ванкувер - 41км.
Доїхати машиною по Канаді з Монреаля до Ванкувера - 4606 км.
Це мінімум 4 дня їзди.
У 2024 році Сполучені Штати були напрямком 75,9% від загального обсягу експорту Канади і джерелом 62,2% від загального обсягу імпорту Канади.
Більший кілометраж, але кращі, швидкісні дороги і дешевший дизель і бензин.
Honda Civic очолила рейтинг легкових автомобілів у Канаді у 25 з останніх 27 років.
Майже напевно, що Toyota RAV4 завершить 2025 рік як найпродаваніший позашляховик у Канаді, що стане десятиліттям лідерства у сегменті утилітарних автомобілів.
на форрд не пересяде
трампона Хвуйлу