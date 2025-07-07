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Новини Тарифи Трампа
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Трамп відтермінує запровадження мит до 1 серпня, щоб дати країнам більше часу для укладення угод, - Білий дім

трамп

У понеділок, 7 липня, президент США Дональд Трамп має намір відтермінувати запровадження мит проти інших країн з 9 липня до 1 серпня, щоб дати більше часу для укладення торговельних угод.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Левітт попросили прокоментувати опубліковані Трампом листи до Японії та Південної Кореї, в яких він оголошує про повернення 25-% мит проти цих країн з 1 серпня.

За словами речниці Білого дому, в найближчі дні аналогічні листи від президента США отримає ще низка країн.

"Сьогодні президент також підпише указ, яким термін (повернення мит, - ред.), встановлений на 9 липня, буде перенесено на 1 серпня",- сказала Левітт.

Вона додала, що у листах до країн будуть вказані "взаємні тарифні ставки", які застосовуватимуться до них, якщо не буде укладено торговельної угоди.

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Автор: 

мито (1124) тарифи (2075) Трамп Дональд (6379)


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Штормить Трампа не по - дитячому
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07.07.2025 23:03 Відповісти
Ой. Нам бы с нашим разобраться а нам все Трамбона подсовывают!
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07.07.2025 23:05 Відповісти
торгаш рыжый
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07.07.2025 23:13 Відповісти
я вже заплутався - це чудова новина чи прекрасна?
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07.07.2025 23:19 Відповісти
TACO в кінці укладе з усіма чудові угоди про нульові тарифи. Ну то що що виглядатиме як дибіл, зате «родина» збагатиться на коливаннях біржі.
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07.07.2025 23:35 Відповісти
він сам не доганяє, що він робить; і, саме головне - наслідків своїх дій.

І існує дуже велика підозра, що його діями керує ***** через луб'янського куратора. Там мастаки влаштовувати хаос в державах, які є ворогами для касапської імперії.
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07.07.2025 23:42 Відповісти
лузер-лох-клікбейтер-чмо . А іронія в тому, щр трамп так і здохне, не осягнувши, ким він був в очах світу
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07.07.2025 23:46 Відповісти
А якщо "інші країни" не укладуть торгівельні угоди з США до 1 серпня, то тоді Трамп дасть їм е-е-ем, ще два тижні на роздуми🤔🤭
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07.07.2025 23:57 Відповісти
 
 