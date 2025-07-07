Трамп відтермінує запровадження мит до 1 серпня, щоб дати країнам більше часу для укладення угод, - Білий дім

У понеділок, 7 липня, президент США Дональд Трамп має намір відтермінувати запровадження мит проти інших країн з 9 липня до 1 серпня, щоб дати більше часу для укладення торговельних угод.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Левітт попросили прокоментувати опубліковані Трампом листи до Японії та Південної Кореї, в яких він оголошує про повернення 25-% мит проти цих країн з 1 серпня.

За словами речниці Білого дому, в найближчі дні аналогічні листи від президента США отримає ще низка країн.

"Сьогодні президент також підпише указ, яким термін (повернення мит, - ред.), встановлений на 9 липня, буде перенесено на 1 серпня",- сказала Левітт.

Вона додала, що у листах до країн будуть вказані "взаємні тарифні ставки", які застосовуватимуться до них, якщо не буде укладено торговельної угоди.

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