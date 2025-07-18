Зеленский провел часовой разговор с Макроном: Укрепление ПВО и подготовка пилотов на Mirage
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
По словам президента, разговор длился час.
"Обсудили ситуацию на передовой и первоочередные оборонные потребности Украины. Благодарен Эмманюэлю за действительно стратегический взгляд и готовность помогать именно тем, что нужно нашим воинам.
Также подробно говорили об укреплении украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков. Будем готовить совместные решения с Францией и партнерами на уровне министров обороны и министров иностранных дел относительно новых шагов в защите жизни наших людей от российских ударов", - говорится в сообщении.
Зеленский также отметил договоренность с Францией по подготовке пилотов на истребителях Mirage.
"Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах. Обсудили нашу работу в формате коалиции желающих и реализацию договоренностей недавней встречи. Также я поблагодарил Францию за ощутимый вклад в наполнение и продвижение 18-го пакета санкций Евросоюза.
Вместе работаем и с американскими партнерами, чтобы Россия чувствовала действительно глобальное давление. Каждый день затягивания войны должен отражаться действительно болезненными последствиями для России.
Также скоординировали с Эмманюэлем наши дальнейшие политические шаги. Спасибо!" - подытожил глава государства.
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А цей SAMP/T хоч ОДНУ балістичну ракету збив? Бо його завжди позиціонували як заміну петріотів, але про результати роботи ніколи не писали. Тіпа, дали дві батареї - ну і добре.