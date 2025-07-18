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Новости Разговор Зеленского с Макроном
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Зеленский провел часовой разговор с Макроном: Укрепление ПВО и подготовка пилотов на Mirage

Макрон и Зеленский провели беседу Что обсуждали

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, разговор длился час.

"Обсудили ситуацию на передовой и первоочередные оборонные потребности Украины. Благодарен Эмманюэлю за действительно стратегический взгляд и готовность помогать именно тем, что нужно нашим воинам.

Также подробно говорили об укреплении украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков. Будем готовить совместные решения с Францией и партнерами на уровне министров обороны и министров иностранных дел относительно новых шагов в защите жизни наших людей от российских ударов", - говорится в сообщении.

Зеленский также отметил договоренность с Францией по подготовке пилотов на истребителях Mirage.

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"Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах. Обсудили нашу работу в формате коалиции желающих и реализацию договоренностей недавней встречи. Также я поблагодарил Францию за ощутимый вклад в наполнение и продвижение 18-го пакета санкций Евросоюза.

Вместе работаем и с американскими партнерами, чтобы Россия чувствовала действительно глобальное давление. Каждый день затягивания войны должен отражаться действительно болезненными последствиями для России.

Также скоординировали с Эмманюэлем наши дальнейшие политические шаги. Спасибо!" - подытожил глава государства.

Читайте: Зеленский провел совещание с Умеровым: Соглашения по оружию, анализ решений СНБО и переговорный трек

Автор: 

Зеленский Владимир (21259) Макрон Эмманюэль (1394)


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Топ комментарии
+1
Також детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T

А цей SAMP/T хоч ОДНУ балістичну ракету збив? Бо його завжди позиціонували як заміну петріотів, але про результати роботи ніколи не писали. Тіпа, дали дві батареї - ну і добре.
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18.07.2025 13:14 Ответить
+1
тоді лічно все скзати Дякую Франції за допомогу!
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18.07.2025 13:16 Ответить
+1
Он что целый час обсуждал как пилотировать Мираж
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18.07.2025 13:20 Ответить
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Також детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракет для систем SAMP/T

А цей SAMP/T хоч ОДНУ балістичну ракету збив? Бо його завжди позиціонували як заміну петріотів, але про результати роботи ніколи не писали. Тіпа, дали дві батареї - ну і добре.
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18.07.2025 13:14 Ответить
тоді лічно все скзати Дякую Франції за допомогу!
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18.07.2025 13:16 Ответить
Міражи це добре але вже прийшов час пересідати на Рафаль, щоб підтвердити його репутацію після індійсько-пакістанської війни!
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18.07.2025 13:45 Ответить
На все свій час: з міражей пересідати на рафаль. А Ви з чого мали на увазі? З електросамокатів?
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18.07.2025 14:06 Ответить
Рафаль більше відповідає вимогам ******** війни і участь Рафалів в протидії російським Мігам та Су додала б впевненості покупцям Рафалів по всьому світі.
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18.07.2025 14:26 Ответить
А F-35 ще краще, але ж я кажу: на все свій час! Проти болотних сушок та мигів - Міраж теж непогано.
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18.07.2025 15:39 Ответить
Он что целый час обсуждал как пилотировать Мираж
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18.07.2025 13:20 Ответить
перекладаю "макрон і зелонський потужно подрюкали один одному"
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18.07.2025 13:28 Ответить
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18.07.2025 13:29 Ответить
Голосування за новий уряд Зеленського підроблено, у Верховнвній раді було менше половини депутатів.Покажить відео голосування ми порахуємо поіменно!
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18.07.2025 13:38 Ответить
Один в трубку как мираж жужжал. а другой жужжа его пэтриотом сбивал?
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18.07.2025 13:47 Ответить
Сампом-т, написано ж.
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18.07.2025 14:07 Ответить
Потужно поспілкувались... Чекаємо на потужний результат!!!
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18.07.2025 13:54 Ответить
Знову вмовляв Макрона зателефонувати ВВХ?
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18.07.2025 14:05 Ответить
 
 