Зеленский провел часовой разговор с Макроном: Укрепление ПВО и подготовка пилотов на Mirage

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, разговор длился час.

"Обсудили ситуацию на передовой и первоочередные оборонные потребности Украины. Благодарен Эмманюэлю за действительно стратегический взгляд и готовность помогать именно тем, что нужно нашим воинам.



Также подробно говорили об укреплении украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков. Будем готовить совместные решения с Францией и партнерами на уровне министров обороны и министров иностранных дел относительно новых шагов в защите жизни наших людей от российских ударов", - говорится в сообщении.

Зеленский также отметил договоренность с Францией по подготовке пилотов на истребителях Mirage.

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"Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах. Обсудили нашу работу в формате коалиции желающих и реализацию договоренностей недавней встречи. Также я поблагодарил Францию за ощутимый вклад в наполнение и продвижение 18-го пакета санкций Евросоюза.



Вместе работаем и с американскими партнерами, чтобы Россия чувствовала действительно глобальное давление. Каждый день затягивания войны должен отражаться действительно болезненными последствиями для России.



Также скоординировали с Эмманюэлем наши дальнейшие политические шаги. Спасибо!" - подытожил глава государства.

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