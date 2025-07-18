Зеленский провел совещание с Умеровым: Соглашения по оружию, анализ решений СНБО и переговорный трек
Президент Владимир Зеленский провел совещание с новоназначенным секретарем СНБО Рустемом Умеровым.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Обсуждали работу Совета нацбезопасности и Ставки Верховного Главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах.
"Первое - продолжить работать с партнерами по договоренностям по оружию. Должны полностью реализовать каждое соглашение с нашими партнерами о поставках оружия, а также новые специальные договоренности о создании совместных производств и строительство заводов на территории партнеров.
Второе - проанализировать состояние выполнения принятых решений СНБО и Ставки, реализовать то, что задерживалось, а также значительно укрепить формат технологической Ставки. Нужна четкая координация и полное выполнение решений в секторе обороны и безопасности Украины.
Третье - активизировать переговорный трек. Сейчас идет выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе", - пояснил президент.
Напомним, 18 июля стало известно, что экс-министра обороны Рустема Умерова назначили секретарем СНБО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
поки не проср@в всю краіну !!
Досить красти , зупинися 🤬