Зеленский провел совещание с Умеровым: Соглашения по оружию, анализ решений СНБО и переговорный трек

Президент Владимир Зеленский провел совещание с новоназначенным секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Обсуждали работу Совета нацбезопасности и Ставки Верховного Главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах.

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"Первое - продолжить работать с партнерами по договоренностям по оружию. Должны полностью реализовать каждое соглашение с нашими партнерами о поставках оружия, а также новые специальные договоренности о создании совместных производств и строительство заводов на территории партнеров.



Второе - проанализировать состояние выполнения принятых решений СНБО и Ставки, реализовать то, что задерживалось, а также значительно укрепить формат технологической Ставки. Нужна четкая координация и полное выполнение решений в секторе обороны и безопасности Украины.



Третье - активизировать переговорный трек. Сейчас идет выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе", - пояснил президент.

Напомним, 18 июля стало известно, что экс-министра обороны Рустема Умерова назначили секретарем СНБО.

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