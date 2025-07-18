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Новости Умеров новый секретарь СНБО
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Зеленский провел совещание с Умеровым: Соглашения по оружию, анализ решений СНБО и переговорный трек

Зеленский и Умеров провели совещание по работе СНБО

Президент Владимир Зеленский провел совещание с новоназначенным секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Обсуждали работу Совета нацбезопасности и Ставки Верховного Главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах.

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"Первое - продолжить работать с партнерами по договоренностям по оружию. Должны полностью реализовать каждое соглашение с нашими партнерами о поставках оружия, а также новые специальные договоренности о создании совместных производств и строительство заводов на территории партнеров.

Второе - проанализировать состояние выполнения принятых решений СНБО и Ставки, реализовать то, что задерживалось, а также значительно укрепить формат технологической Ставки. Нужна четкая координация и полное выполнение решений в секторе обороны и безопасности Украины.

Третье - активизировать переговорный трек. Сейчас идет выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе", - пояснил президент.

Напомним, 18 июля стало известно, что экс-министра обороны Рустема Умерова назначили секретарем СНБО.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21259) СНБО (4451) Умеров Рустем (613)


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Топ комментарии
+8
Нескінченна дічь.
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18.07.2025 11:31 Ответить
+5
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18.07.2025 11:41 Ответить
+4
Ненаговорився за два роки?...
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18.07.2025 11:34 Ответить
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Нескінченна дічь.
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18.07.2025 11:31 Ответить
Дуже влучно сказано 👍🏼👍🏼👍🏼
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18.07.2025 11:40 Ответить
Країні потрібен центр прийняття рішень, РНБОУ за всі роки війни так і не став ним! Потрібно приймати концептуальні рішення по виробництву БПЛА, по розбудові системі ППО, по виробництву ракетного озброєння, по сотням інших нагальних питань.
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18.07.2025 11:57 Ответить
как причудливо ложатся засаленные карты

.
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18.07.2025 11:47 Ответить
чим литвиненко не вгодив?
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18.07.2025 11:32 Ответить
Четверте (головне) - продовжити потужну боротьбу з Порошенком.
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18.07.2025 11:34 Ответить
Ненаговорився за два роки?...
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18.07.2025 11:34 Ответить
Зеленському пора йти геть із займаноі , просроченоі посади ,
поки не проср@в всю краіну !!
Досить красти , зупинися 🤬
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18.07.2025 11:35 Ответить
Нікого в історії України ще так не просрачувало, як нинішнього просроченого терміном придатності.
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18.07.2025 11:41 Ответить
От якби не умеров, то хто б працював з партнерами, хто б проаналізував стан виконання рішень, хто б активізував перемовний трек, а ви кажете. Да, а що означає слово трек, воно українське ?
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18.07.2025 11:37 Ответить
А коли вже будуть новини,що хтось сходив до туалета. Країні потрібні не наради,сходки,договорнякі--кУкраїні потрібні рішучі дії по захисту ДЕРЖАВИ А в нас що не повідомлення,то пусті бла-бла.
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18.07.2025 11:39 Ответить
"перемовний трек" як ви заіпалі своїм словоблуддям і наркотичним маренням
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18.07.2025 11:39 Ответить
вставив іншомовне словечко +100 до інтелекту, на думку ЛітвіноЗебубачки
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18.07.2025 11:44 Ответить
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18.07.2025 11:41 Ответить
кейси ся скінчили переходимо на треки
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18.07.2025 11:43 Ответить
Ти, ****,"саВСЄХстаронній" - не аналізи збирай, а звіти міністерства- "америконацілений *****"
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18.07.2025 11:45 Ответить
Данілов був такий говорун - десь "загубився" в цьому бурному світі
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18.07.2025 11:47 Ответить
Призначив би генерала Кривоноса, можна було б бути спокійним за Україну. А так чоловік на одній посаді не справився, його на іншу. Бордель.
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18.07.2025 11:53 Ответить
Як можна щось нове створювати , при пересиавлянні ліжок?
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18.07.2025 11:56 Ответить
Одна нездара призначилу другу нездару... тому все і так, і стільки жертв.
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18.07.2025 12:01 Ответить
Славянє, славянє, кругом адні славянє...
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18.07.2025 12:12 Ответить
 
 