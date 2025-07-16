Умеров отчитался о 2 годах на посту главы Минобороны
Министр обороны Рустем Умеров рассказал о целях и полученных результатах на должности в течение 2 лет.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.
"Два года назад Президент Украины Владимир Зеленский, заручившись поддержкой парламента, назначил меня на должность Министра обороны. Для меня - это самая большая честь в жизни. Быть ответственным за оборону страны, которая ежедневно борется за свободу, - это беспрецедентный вызов.
Мы ведем войну против ядерной державы, которая имеет значительно больше ресурсов. Но за эти годы Россия так и не достигла ни одной стратегической победы. Мы удержались. Я благодарю наших воинов за эту стойкость", - написал Умеров.
На посту Министра моим приоритетом были шесть ключевых направлений:
1. Оборонное планирование
2. Оборонные закупки
3. Развитие оборонно-промышленного комплекса
4. Оборонные технологии или MilTech
5. Цифровизация Сил обороны
6. Международная техническая помощь
Совместно с Генеральным штабом мы определили стратегические цели, которые остаются актуальными:
1. Стабилизировать линию фронта
2. Защитить небо и украинские города
3. Снижать способности врага - в тылу и вглубь территории врага.
Что удалось реализовать вместе с командой за эти два года.
- Оборонное планирование
Вместе с Генштабом мы системно планировали каждую операцию - в условиях полной секретности. Это позволило обеспечить внезапность и достичь результатов. Яркий пример - Курская операция.
Мы остановили врага на Харьковщине, Сумщине, Запорожье. Впервые с начала войны спланировали потребности ВСУ на 2024-2025 годы и обновили ключевые документы - План обороны, Стратегию военной безопасности, Матрицу синхронизации действий с партнерами.
Отдельный фокус - дальнобойные удары. Создан Центр планирования, который объединил все силы для ударов по тылу врага.
Мы переносим войну вглубь территории врага. И на 2025 год у нас тоже есть план.
- Оборонные закупки
Мы получили в наследство систему закупок, не приспособленную к войне. Мы сделали ее быстрой, гибкой и подконтрольной.
Перезапустили Агентство оборонных закупок и создали DOT - Государственного оператора тыла. Обе структуры сегодня работают автономно, с профессиональными командами и независимыми советами.
Только за год открытые и конкурентные закупки DOT позволили сэкономить более 15 млрд грн - без потери качества.
Цифровизация закупок - отдельное направление. Системы DOT-Chain и DOT-Chain Defence сократили время поставки в четыре раза. И мы уже масштабируем их на новые направления: от амуниции до техники.
- Развитие нашей оборонки
За два года мы инвестировали более $20 млрд в собственное производство. И это дало результат - отрасль выросла в 35 раз: с $1 млрд в 2022 году до $35 млрд в 2025 году.
Почти 40% потребностей фронта обеспечиваем сами. 95% дронов - украинские. Производство боеприпасов выросло в 2,5 раза, артиллерии - втрое.
Впервые наши партнеры напрямую профинансировали украинское производство - мы называем это Датской моделью. Всего привлечено более $4 млрд иностранных инвестиций.
Мы уже перешли к совместному производству оружия: открываем заводы вместе с союзниками - в Украине и странах Рамштайн. Реализовали 21 проект, еще 10 проектов - в работе.
Работаем над программой Defence City - со специальными условиями для ОПК: налоговые и таможенные льготы, упрощение процедур, ускорение разрешений. Это новый этап развития отрасли.
- Международная помощь
В 2025 году объем помощи по безопасности достиг $43 млрд - это рекорд с 2022 года.
Стратегическое решение было принято на саммите НАТО в Гааге: впервые официально закреплено, что поддержка Украины является частью оборонных расходов стран-членов.
Формат "Рамштайн" продолжает оставаться главной платформой координации международной помощи. Провели 14 заседаний, привлекли более 50 стран и имеем 9 действующих коалиций возможностей.
- Главный приоритет - наши люди.
Мобилизация продолжается, несмотря на попытки врага дестабилизировать ситуацию. Запущена система рекрутинга - более 50 Центров в крупных городах, чтобы люди могли самостоятельно выбирать подразделение и должность.
Запустили контракт для молодежи 18-24 и программу для рекрутинга иностранцев. Обновили программу базовой общевойсковой подготовки.
Наши пленные. Вернули домой более 6000 парней и девушек. Также более 6000 тел наших павших воинов. И продолжим работать, чтобы вернуть каждого.
Права военных - закон о военном омбудсмане в парламенте, второе чтение. В Министерстве работает Управление защиты прав военных.
- Цифровизация армии
С 2023 года мы создавали новую цифровую экосистему войска.
Армия+, Резерв+ и DELTA - три цифровые платформы, для военных, военнообязанных и планирования боевых операций, которые изменили систему изнутри.
Более 830 тысяч военных ежедневно используют Армия+ для подачи рапортов, перевода между частями, онлайн-обучения и программы лояльности.
Резерв+ стал платформой, где 4,5 млн военнообязанных могут удобно получить электронный военно-учетный документ, сгенерировать направление на ВВК, оформить отсрочку, найти должность в армии.
DELTA - это крупнейшая боевая система, объединяющая более 120 тысяч пользователей, сотни подразделений и предоставляющая более 10 интегрированных продуктов для координации совместных действий по уничтожению врага.
"Это лишь часть из того, что удалось. Но главное - мы сохранили армию. Мы сохранили страну. И мы обязательно победим! Дальше будет", - отметил Умеров.
"Спасибо Президенту, коллегам из Правительства, команде Министерства обороны, Главнокомандующему, Председателю ГССТ, Начальнику ГУР, народным депутатам, всем нашим комбригам и комбатам, и самое важное - всем нашим воинам и их семьям. За то, что ежедневно боремся за нашу победу и получаем ее", - написал Умеров.
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