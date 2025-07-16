Умєров прозвітував про 2 роки на посаді очільника Міноборони
Міністр оборони Рустем Умєров розповів про цілі і здобуті результати на посаді упродовж 2 років.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.
"Два роки тому Президент України Володимир Зеленський, заручившись підтримкою парламенту, призначив мене на посаду Міністра оборони. Для мене — це найбільша честь у житті. Бути відповідальним за оборону країни, яка щодня бореться за свободу, — це безпрецедентний виклик.
Ми ведемо війну проти ядерної держави, яка має значно більше ресурсів. Але за ці роки Росія так і не досягла жодної стратегічної перемоги. Ми втрималися. Я дякую нашим воїнам за цю стійкість", - написав Умєров.
На посаді Міністра моїм пріоритетом були шість ключових напрямів:
1. Оборонне планування
2. Оборонні закупівлі
3. Розвиток оборонно-промислового комплексу
4. Оборонні технології або MilTech
5. Цифровізація Сил оборони
6. Міжнародна технічна допомога
Спільно з Генеральним штабом ми визначили стратегічні цілі, які залишаються актуальними:
1. Стабілізувати лінію фронту
2. Захистити небо та українські міста
3. Знижувати спроможності ворога — в тилу та вглиб території ворога.
Що вдалося реалізувати разом із командою за ці два роки.
- Оборонне планування
Разом із Генштабом ми системно планували кожну операцію — в умовах повної секретності. Це дозволило забезпечити раптовість і досягти результатів. Яскравий приклад — Курська операція.
Ми зупинили ворога на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі. Вперше з початку війни спланували потреби ЗСУ на 2024–2025 роки та оновили ключові документи — План оборони, Стратегію воєнної безпеки, Матрицю синхронізації дій з партнерами.
Окремий фокус — далекобійні удари. Створено Центр планування, який об’єднав усі сили для ударів по тилу ворога.
Ми переносимо війну вглиб території ворога. І на 2025 рік у нас теж є план.
- Оборонні закупівлі
Ми отримали у спадок систему закупівель, не пристосовану до війни. Ми зробили її швидкою, гнучкою й підконтрольною.
Перезапустили Агенцію оборонних закупівель і створили DOT — Державного оператора тилу. Обидві структури сьогодні працюють автономно, із професійними командами та незалежними радами.
Лише за рік відкриті й конкурентні закупівлі DOT дозволили зекономити понад 15 млрд грн — без втрати якості.
Цифровізація закупівель — окремий напрям. Системи DOT-Chain і DOT-Chain Defence скоротили час постачання вчетверо. І ми вже масштабуємо їх на нові напрями: від амуніції до техніки.
- Розвиток нашої оборонки
За два роки ми інвестували понад $20 млрд у власне виробництво. І це дало результат — галузь зросла в 35 разів: з $1 млрд у 2022 році до $35 млрд у 2025 році.
Майже 40% потреб фронту забезпечуємо самі. 95% дронів — українські. Виробництво боєприпасів зросло у 2,5 раза, артилерії — утричі.
Вперше наші партнери напряму профінансували українське виробництво — ми називаємо це Данською моделлю. Загалом залучено понад $4 млрд іноземних інвестицій.
Ми вже перейшли до спільного виробництва зброї: відкриваємо заводи разом із союзниками — в Україні та країнах Рамштайну. Реалізували 21 проєкт, ще 10 проєктів — у роботі.
Працюємо над програмою Defence City — зі спеціальними умовами для ОПК: податкові та митні пільги, спрощення процедур, пришвидшення дозволів. Це новий етап розвитку галузі.
- Міжнародна допомога
У 2025 році обсяг безпекової допомоги сягнув $43 млрд — це рекорд із 2022 року.
Стратегічне рішення було ухвалено на саміті НАТО в Гаазі: вперше офіційно закріплено, що підтримка України є частиною оборонних витрат країн-членів.
Формат "Рамштайн" продовжує залишатися головною платформою координації міжнародної допомоги. Провели 14 засідань, залучили понад 50 країн та маємо 9 діючих коаліцій спроможностей.
- Головний пріоритет — наші люди.
Мобілізація триває, попри спроби ворога дестабілізувати ситуацію. Запущено систему рекрутингу — понад 50 Центрів у великих містах, щоб люди могли самостійно обирати підрозділ і посаду.
Запустили контракт для молоді 18–24 та програму для рекрутингу іноземців. Оновили програму базової загальновійськової підготовки.
Наші полонені. Повернули додому понад 6000 хлопців і дівчат. Також понад 6000 тіл наших полеглих воїнів. І продовжимо працювати, щоб повернути кожного.
Права військових — закон про військового омбудсмана в парламенті, друге читання. В Міністерстві працює Управління захисту прав військових.
- Цифровізація армії
З 2023 року ми створювали нову цифрову екосистему війська.
Армія+, Резерв+ і DELTA— три цифрові платформи, для військових, військовозобов’язаних і планування бойових операцій, які змінили систему зсередини.
Понад 830 тисяч військових щодня використовують Армія+ для подачі рапортів, переводу між частинами, онлайн-навчання та програми лояльності.
Резерв+ став платформою, де 4,5 млн військовозобов’язаних можуть зручно отримати електронний військово-обліковий документ, згенерувати направлення на ВЛК, оформити відстрочку, знайти посаду у війську.
DELTA — це найбільша бойова система, що обʼєднує понад 120 тисяч користувачів, сотні підрозділів та надає понад 10 інтегрованих продуктів для координації спільних дій зі знищення ворога.
"Це лише частина з того, що вдалося. Але головне — ми зберегли армію. Ми зберегли країну. І ми обов’язково переможемо! Далі буде", - зауважив Умєров.
"Дякую Президенту, колегам з Уряду, команді Міністерства оборони, Головнокомандувачу, Голові ДССТ, Начальнику ГУР, народним депутатам, всім нашим комбригам та комбатам, і найважливіше — всім нашим воїнам та їхнім родинам. За те, що щодня боремось за нашу перемогу і здобуваємо її", - написав Умєров.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пузир мародер Умєров, який накрав в Міноброни сотні мільярдів для крота і бздюха, стане новою посослицею в США і відчалить до сім'ї, жити в шоколаді довічно на награбоване
Поїде до родини у штати прихопивши бабла
Слухали і втиралися - урінотерапія у всій красі.
Поки так буде - так і буде.
Україну згризуть - рашисти ззовні, зелені паскуди зсередини....
Це в мене проблеми з математикою чи з 2022 по 2025 пройшло дійсно всього 2 роки?
"Лише за рік відкриті й конкурентні закупівлі DOT дозволили зекономити понад 15 млрд грн - без втрати якості." Джерело: https://censor.net/ua/n3563649
А скільки повернуто з так званої "дебетовської заборгованості", куди твій "папєрєднік" злив не один десяток мільярдів?
"Яскравий приклад - Курська операція." Джерело: https://censor.net/ua/n3563649
Які цілі були у цієї операції? Яких цілей досягнуто? Так, псигологічний підйом був, а тактичні чи (прости Господи) стратегічні цілі цієї операції були які? Що досягнуто цією операцією (окрім "сірої зони" на Сумщині, якої не було до цього, руйнування міст та сіл прикордоння Сумщини, самих Сум)?
Будівництво фортифікацій на Сумщині та Харківщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині? Чи це не входить в "оборонне планування"?
І як така поважна людини як (колишній) Міністр оборони зміг проігнорувати звіт про виконання завдання Верховного (це дуже важливо - ВЕРХОВНОГО (с) ЗЕ!) головнокомандувача про виробництво 8млн дронів та 3тис ракет?
Нє, я знаю, що вони десь там, серед мільярду дерев і живляться гігаватом електрики, але ж хочеться конкретики...