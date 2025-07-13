УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10144 відвідувача онлайн
Новини Нарада Зеленського з військовими
2 672 68

Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо, - Зеленський

Володимир Зеленський, Андрій Гнатов, Олександр Сирський та РУстим Умєров

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з Головнокомандувачем Олександром Сирським, начальником Генштабу Андрієм Гнатовим і міністром оборони Рустемом Умєровим.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники обговорили  ситуацію на ключових напрямках оборони. Зокрема, це Покровський напрямок, також Новопавлівський, Запорізька область, Харківщина, прикордонні райони Сумщини. 

"Ми бачимо наміри та спроби розвитку наступальних дій ворога, і важливо, що кожна така спроба захлинається завдяки стійкості наших підрозділів та активній обороні. Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо. Наші підрозділи будуть і надалі знищувати окупанта й робити все для перенесення війни на російську територію. Готуємо нові наші далекобійні удари", - зазначив Зеленський.

Дивіться: Дрони-перехоплювачі збили сотні російсько-іранських "шахедів" за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Також Головнокомандувач доповів про "цілком справедливе знищення російських убивць, які забрали життя однорічного хлопчика на Херсонщині".

"Окремо обговорили підготовку до візиту в Україну генерала Келлога і роботу з нашими партнерами щодо постачання зброї та масштабування спільного виробництва необхідних оборонних засобів. Наразі близько 40 % зброї для нашого захисту виробляється в Україні. І наше завдання – відчутно збільшити цей показник, а отже – оборонну самостійність нашої держави. В цьому контексті будуть реалізовані необхідні зміни, зокрема регуляторні, фінансові та кадрові", - розповів президент.

Читайте: Зеленський закликав депутатів ратифікувати угоду про Спецтрибунал для РФ, підтримати вихід України з Оттавської конвенції та законопроєкт про військового омбудсмана

Автор: 

Зеленський Володимир (24723) Умєров Рустем (693) війна в Україні (5219)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
Від чого касапи відстали?
Можливо, і відстали - від "Київ за три дні". Але скільки територій України, ви, ***** вже здали своєю недолугою внутрішньою (перш за все внустрішньою) політикою? На додачу до провалів в зовнішній, коли ви скоти провалили забезпечення ЗСУ необхідною зброєю!
показати весь коментар
13.07.2025 20:18 Відповісти
+17
Зате ЗЄ зробив все, що обіцяв. Ага.

Коли чергова ставка, на якій ЗЄ знов доручить розробляти балістику?

Ах да...
Зараз на ставках ЗЄ вимагає, кого пресувати ДБР, а кого насильно мобілізувати. Не до балістики вже.
показати весь коментар
13.07.2025 20:18 Відповісти
+16
знов потужний "пердь в калюжу"
показати весь коментар
13.07.2025 20:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Странно, что Буданова не пригласил... уже не доверяет ему?
показати весь коментар
13.07.2025 20:16 Відповісти
Чомусь забувають,що ми воюємо з армією яка мала розгромити Нато. З країною яка має в 5 разів більше населення і в 10 разів більший ВВП.
Але звісно якби не коментатори, то зє здав би країну. Гордіться.
показати весь коментар
13.07.2025 20:26 Відповісти
Ця тварюка забуває, ща навіть зараз у Києаі тривога, х знає що к куди прилетить.. але воно несе якусь чухню..
показати весь коментар
13.07.2025 20:47 Відповісти
Заспокійся і заглянь в дзеркало. Тварюка сидить не а Києві.
показати весь коментар
13.07.2025 21:23 Відповісти
Ти заспокоїлось й у дзеркало глянула?))
показати весь коментар
13.07.2025 21:33 Відповісти
Мені не траба
показати весь коментар
13.07.2025 21:38 Відповісти
А що, Зеленський вже здриснув до своїх, у Хайфу?
показати весь коментар
13.07.2025 22:19 Відповісти
У акціях "ні капітуляції!" приймав участь?
показати весь коментар
13.07.2025 21:23 Відповісти
Это тебе на телемарафоне эту ерунду рассказали?

Тот факт что ты сидишь с газом, светом и интернетом, тот факт что по Банковой и Грушевского не прилетает, тот факт что Москва стоит на месте - уже даже школьника бы навел на мысли.
показати весь коментар
13.07.2025 21:25 Відповісти
Від чого касапи відстали?
Можливо, і відстали - від "Київ за три дні". Але скільки територій України, ви, ***** вже здали своєю недолугою внутрішньою (перш за все внустрішньою) політикою? На додачу до провалів в зовнішній, коли ви скоти провалили забезпечення ЗСУ необхідною зброєю!
показати весь коментар
13.07.2025 20:18 Відповісти
Зспокійся, всі тетиторії українці відвоюють і кацапію знищать.
показати весь коментар
13.07.2025 21:24 Відповісти
Як ви, транси задовбали..
показати весь коментар
13.07.2025 21:34 Відповісти
Ти задовбала.
показати весь коментар
13.07.2025 21:39 Відповісти
выгодно устроился во фрaнции и дaвaй воевaть до последнего укрaинцa
показати весь коментар
13.07.2025 21:41 Відповісти
Я не устроїся. Франція передала Україні всю зброю яку виготовила в 20-му році і ми за то поатимо. Нам пенсії підвищили в цьому році перший раз, мені на 1,87 Є. Всі платимо і пенси теж. Нема чого на Фрвнцію пеняти, Франція вам нічо не винна, я теж.
показати весь коментар
13.07.2025 21:46 Відповісти
В 24-му році.
показати весь коментар
13.07.2025 21:47 Відповісти
Ні, не відвоюємо.
Буде т.зв. Мінськ-три. Т.зв.,- тому що вже в цьому контексті вже були Париж в 2019-му, Пуща березня 2022-го, Стамбул 2022-го і 2025-го - які можна було прирівняти до Мінська вересня 2014-го.
Як називатиметься ця локальна капітуляція - вже неважливо. Нехай буде умовно Мінськ-3. З-за якої буде домовлено зупинитися по тій лінії фронту, яка буде існувати на той час - і те не факт. Домовленність то буде, але її порушувтимуть обидві сторони. Визволення України відтягнеться на довгий-довгий час, аж до чергового роспаду лаптєстану (якщо такий станеться) - і те не факт, що при тому роспаді окуповані касапами території повернуться в лоно України. Як не факт того, що колись в далекій майбутній історії лаптєстан розпадеться.
І це буде кращий вихід для України. Бо на в піковому варіанті загрожує нова колонізація на зразок тієї, яка сталась в 1920-му році.
показати весь коментар
13.07.2025 21:44 Відповісти
" аж до чергового роспаду лаптєстану (якщо такий станеться) "
Станеться, всі імперії розвалились і ця розвалиться. Закон природи.
показати весь коментар
13.07.2025 21:51 Відповісти
так, можливо, і станеться. Але я ще раз наголошу: навіть після розвалу не факт, що на окуповані території повернеться українська влада.
Наприклад, на окуповані території Фінляндії в 1940-му фінська влада не повернулась. І це не поодинокий приклад Ще може статися, що окуповані території залишаться окремими державами, і не завжди дружніми Україні - Крим, наприклад.
показати весь коментар
13.07.2025 22:02 Відповісти
Перестань мріяти.
показати весь коментар
13.07.2025 22:08 Відповісти
Зате ЗЄ зробив все, що обіцяв. Ага.

Коли чергова ставка, на якій ЗЄ знов доручить розробляти балістику?

Ах да...
Зараз на ставках ЗЄ вимагає, кого пресувати ДБР, а кого насильно мобілізувати. Не до балістики вже.
показати весь коментар
13.07.2025 20:18 Відповісти
знов потужний "пердь в калюжу"
показати весь коментар
13.07.2025 20:18 Відповісти
Особливо в потужній курській операції
показати весь коментар
13.07.2025 20:20 Відповісти
Неочищений кокаїн ("кокс", "енергія", "кікер", "сніг", "рафінад") дає сильну побічку. До гіперактивності приєднуються галюцинації та марення. Путін йому каже через атсральній телеграф: Я досяг своїх літніх планів? А Бубочка такий- ніт. Бо до кінця літа ще купа часу.
показати весь коментар
13.07.2025 20:21 Відповісти
*****...що воно несе....суки довбані,що ви обоали верховним головкомандувачем і дипломатом....
показати весь коментар
13.07.2025 20:21 Відповісти
Такі ж і обрали
показати весь коментар
13.07.2025 20:23 Відповісти
це ти про себе.
показати весь коментар
13.07.2025 21:07 Відповісти
Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3563042
А, які твої здобутки, чмо безтолкове? Ішак, системно, кожен день, здає території та ще й гордиться цим.
показати весь коментар
13.07.2025 20:24 Відповісти
Вова, ці всі пости для тебе. )) Від щирого, мля, серця.
показати весь коментар
13.07.2025 20:25 Відповісти
Кажуть, що новим міністром оборони стане Шмигаль, а Умєров стане послом України в США замість Маркарової.
показати весь коментар
13.07.2025 20:28 Відповісти
Умеров замість Маркарової, Шмигаль замість Умерова, Маркарова замість Шмигаля. 😁

Не дай Бог у це дружнє ЗЕлене коло хтось сифіліс занесе - поляжуть всі.
показати весь коментар
13.07.2025 20:32 Відповісти
нехай заносять
показати весь коментар
13.07.2025 20:35 Відповісти
Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку "відчутної управлінської трансформації" й анонсував нову конфігурацію виконавчої влади.
показати весь коментар
13.07.2025 20:51 Відповісти
***** ?!

це якийсь ... обнутий зельоно-руснявий сюр ..не знаю як прокинутись

і навколо 73% охлос та зебіли з ботоферм
показати весь коментар
13.07.2025 20:28 Відповісти
Читаючи цензор, то тут якраз більшість 2%, і зовсім мало тих хто не голосував ні за Зеленського ні за Порошенко. А з такими як ти аналітиками у Порошенко шансів зовсім не буде.
показати весь коментар
13.07.2025 20:43 Відповісти
Тим часом https://news.liga.net/ua/politics/news/proty-ukrainy-voiuiut-vzhe-ponad-700-000-rosiian-uhrupuvannia-zbilshylos Служба зовнішньої розвідки України у відповідь на запит LIGA.net повідомила, що "Станом на початок липня до ведення бойових дій проти України Росія залучає наземне угруповання Збройних сил чисельністю понад 700'000 осіб"(с).
З повідомлення СЗР виходить, що ворог перманентно збільшує кількість орків у війську, яке суне по території Донбасу, Запоріжжя та Слобожанщини. Наприклад, заявлено, що у листопаді 2024 року угруповання окупантів налічувало 580'000 осіб; в травні ц.р. - 640'000.

Про чисельність ЗСУ нічого не повідомляється, хоча не рідкісні повідомлення з місць, що оркам протистоять підрозділи з вдесятеро і ще меншою чисельністю.
Відповідно повідомляється, що чисельність о/с ЗСУ не збільшується; і з тенденцією - навпаки, на зменшення.
Повідомляється, що й зброї в ЗСУ не вистачає. І одночасно купа повідомлень, що військовим частинам забороняють отримувати зброю (точніше, допомогу, не лише зброю) від волонтерів, передовсім, від противників режиму ЕрЗе - зокрема від Порошенка та ГО "Справа Громад", від структур Гончаренка, від КМДА/Кличка, тошо.

До чого ж видовели країну, *****...
показати весь коментар
13.07.2025 20:28 Відповісти
Помиляєшся ***** не вінувати, повії заробляють як можуть, а ці тварі дійсно довели країну.
показати весь коментар
13.07.2025 20:38 Відповісти
най буде, помиляюсь.
Тоді хто ці уроди, як ти назвав, тварі?
показати весь коментар
13.07.2025 20:42 Відповісти
всех больше, ничего не хватает, тогда почему не сдаются ? хз зачем воевать 200к без оружия против 700к со всем вооружением, пусть сдаются
показати весь коментар
13.07.2025 21:03 Відповісти
Не дочекаєшся
показати весь коментар
13.07.2025 21:32 Відповісти
Наразі близько 40 % зброї для нашого захисту виробляється в Україні.

Такий же відсоток, був і в лютому... Тобто "виробництво" збільшується лише на словах.
показати весь коментар
13.07.2025 20:29 Відповісти
Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо

Таке відчуття що переживає за ху...ла і його бандитів. Навіщо це казати якби зупинили ціх виродків, то було би що розповідати
показати весь коментар
13.07.2025 20:33 Відповісти
Вивезіть його хтось на фронт, щоб він подивився в чому відстали кацапи.
показати весь коментар
13.07.2025 20:33 Відповісти
"Український ВПК працює лише на 60% від своєї повної потужності, - заявила Урсула фон дер Ляєн"

І щоб ви знали, *****, що це є незалежна оцінка ефективності вашого уряду ЕрЗе.
показати весь коментар
13.07.2025 20:34 Відповісти
Ти за своє військо кажи,а не про вороже,що ти зробило,які досягнення,що зроблено для соц захисту військових та їх сімей,як стімулюєш до вступу в ЗСУ.
показати весь коментар
13.07.2025 20:34 Відповісти
потужний лидор: "Російська армія значно відстала, мне лично ою этом из кремля сообщили"
показати весь коментар
13.07.2025 20:42 Відповісти
Ну ти османська гнида їм як і у 2022 році допоможеш
показати весь коментар
13.07.2025 20:49 Відповісти
зельона мразотна влада до потреб Української держави навіть не наближалась
показати весь коментар
13.07.2025 20:50 Відповісти
Дебіле, чому виють сирени, чому хєрачать шлюхеди й балістика?? Чому я чую під вікнами звуки поліцейського развороту, а потім зенітки??? І я радію, що хлопці літають..значить, живі..й я тіко на каву скину грошей, а не похорон..

Щоб ти здохло, паддо зелене.
показати весь коментар
13.07.2025 20:52 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2025 20:56 Відповісти
Звідки він знає очікування кацапів??? Знову казки про майбутнє бо на зараз жопа
показати весь коментар
13.07.2025 21:06 Відповісти
вот мудень шидовская
показати весь коментар
13.07.2025 21:11 Відповісти
А как очікуваня украинцев,зона отдыха на разминированном Чонгаре скоро откроется?
показати весь коментар
13.07.2025 21:12 Відповісти
Оце звиздило ..мабуть хороший кокс Єрмак підкинув...
показати весь коментар
13.07.2025 21:15 Відповісти
Схоже, там щось важче.
показати весь коментар
13.07.2025 22:23 Відповісти
Нах ця мова а українська армія попереду?
показати весь коментар
13.07.2025 21:17 Відповісти
Відстала,але не стала(
показати весь коментар
13.07.2025 21:18 Відповісти
Трансформація у бабло...
показати весь коментар
13.07.2025 21:18 Відповісти
Стулило б вже пельку, мудило
показати весь коментар
13.07.2025 21:19 Відповісти
Килл зоны кристаллизуются на большинстве направлений.
Так называемое "летнее" наступление очередной пшик..
Пока все "успехи" врага в терроре населения заключаются.
показати весь коментар
13.07.2025 21:26 Відповісти
Зніми ********* окуляри,телепень
показати весь коментар
13.07.2025 21:33 Відповісти
если нет перемоги
нaдо гундосить о недостaточных темпaх перемоги у врaгa.

бл ять, кaкое же это зеленое одоробло ущербное, a укрaинцем еще быть при его втором сроке.
показати весь коментар
13.07.2025 21:39 Відповісти
что-то обморок притих по поводу миллионa дронов.
показати весь коментар
13.07.2025 21:42 Відповісти
Открытый ватник сидит гадит на президента воюющей страны, это вообще нормально?
показати весь коментар
13.07.2025 22:13 Відповісти
США нададуть рекордну кількість зброї Україні та ухвалять найжорсткіші санкції проти рф - сенатор Грем.
++
Завтра и Трамп об этом скажет??
показати весь коментар
13.07.2025 21:54 Відповісти
Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо, - Зеленський.

Ну це зрозуміло. До речі... а що там контрнаступ, кава у Криму...га, генералісімус тепличний?
показати весь коментар
13.07.2025 22:20 Відповісти
500 цілей за ніч запускають по Україні! Це відставання? ****** ти кінчений!
показати весь коментар
13.07.2025 22:24 Відповісти
 
 