Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо, - Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з Головнокомандувачем Олександром Сирським, начальником Генштабу Андрієм Гнатовим і міністром оборони Рустемом Умєровим.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники обговорили ситуацію на ключових напрямках оборони. Зокрема, це Покровський напрямок, також Новопавлівський, Запорізька область, Харківщина, прикордонні райони Сумщини.

"Ми бачимо наміри та спроби розвитку наступальних дій ворога, і важливо, що кожна така спроба захлинається завдяки стійкості наших підрозділів та активній обороні. Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо. Наші підрозділи будуть і надалі знищувати окупанта й робити все для перенесення війни на російську територію. Готуємо нові наші далекобійні удари", - зазначив Зеленський.

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Також Головнокомандувач доповів про "цілком справедливе знищення російських убивць, які забрали життя однорічного хлопчика на Херсонщині".

"Окремо обговорили підготовку до візиту в Україну генерала Келлога і роботу з нашими партнерами щодо постачання зброї та масштабування спільного виробництва необхідних оборонних засобів. Наразі близько 40 % зброї для нашого захисту виробляється в Україні. І наше завдання – відчутно збільшити цей показник, а отже – оборонну самостійність нашої держави. В цьому контексті будуть реалізовані необхідні зміни, зокрема регуляторні, фінансові та кадрові", - розповів президент.

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