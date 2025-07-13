Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з Головнокомандувачем Олександром Сирським, начальником Генштабу Андрієм Гнатовим і міністром оборони Рустемом Умєровим.
Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Співрозмовники обговорили ситуацію на ключових напрямках оборони. Зокрема, це Покровський напрямок, також Новопавлівський, Запорізька область, Харківщина, прикордонні райони Сумщини.
"Ми бачимо наміри та спроби розвитку наступальних дій ворога, і важливо, що кожна така спроба захлинається завдяки стійкості наших підрозділів та активній обороні. Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо. Наші підрозділи будуть і надалі знищувати окупанта й робити все для перенесення війни на російську територію. Готуємо нові наші далекобійні удари", - зазначив Зеленський.
Також Головнокомандувач доповів про "цілком справедливе знищення російських убивць, які забрали життя однорічного хлопчика на Херсонщині".
"Окремо обговорили підготовку до візиту в Україну генерала Келлога і роботу з нашими партнерами щодо постачання зброї та масштабування спільного виробництва необхідних оборонних засобів. Наразі близько 40 % зброї для нашого захисту виробляється в Україні. І наше завдання – відчутно збільшити цей показник, а отже – оборонну самостійність нашої держави. В цьому контексті будуть реалізовані необхідні зміни, зокрема регуляторні, фінансові та кадрові", - розповів президент.
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Але звісно якби не коментатори, то зє здав би країну. Гордіться.
Тот факт что ты сидишь с газом, светом и интернетом, тот факт что по Банковой и Грушевского не прилетает, тот факт что Москва стоит на месте - уже даже школьника бы навел на мысли.
Можливо, і відстали - від "Київ за три дні". Але скільки територій України, ви, ***** вже здали своєю недолугою внутрішньою (перш за все внустрішньою) політикою? На додачу до провалів в зовнішній, коли ви скоти провалили забезпечення ЗСУ необхідною зброєю!
Буде т.зв. Мінськ-три. Т.зв.,- тому що вже в цьому контексті вже були Париж в 2019-му, Пуща березня 2022-го, Стамбул 2022-го і 2025-го - які можна було прирівняти до Мінська вересня 2014-го.
Як називатиметься ця локальна капітуляція - вже неважливо. Нехай буде умовно Мінськ-3. З-за якої буде домовлено зупинитися по тій лінії фронту, яка буде існувати на той час - і те не факт. Домовленність то буде, але її порушувтимуть обидві сторони. Визволення України відтягнеться на довгий-довгий час, аж до чергового роспаду лаптєстану (якщо такий станеться) - і те не факт, що при тому роспаді окуповані касапами території повернуться в лоно України. Як не факт того, що колись в далекій майбутній історії лаптєстан розпадеться.
І це буде кращий вихід для України. Бо на в піковому варіанті загрожує нова колонізація на зразок тієї, яка сталась в 1920-му році.
Станеться, всі імперії розвалились і ця розвалиться. Закон природи.
Наприклад, на окуповані території Фінляндії в 1940-му фінська влада не повернулась. І це не поодинокий приклад Ще може статися, що окуповані території залишаться окремими державами, і не завжди дружніми Україні - Крим, наприклад.
Коли чергова ставка, на якій ЗЄ знов доручить розробляти балістику?
Ах да...
Зараз на ставках ЗЄ вимагає, кого пресувати ДБР, а кого насильно мобілізувати. Не до балістики вже.
А, які твої здобутки, чмо безтолкове? Ішак, системно, кожен день, здає території та ще й гордиться цим.
Не дай Бог у це дружнє ЗЕлене коло хтось сифіліс занесе - поляжуть всі.
це якийсь ... обнутий зельоно-руснявий сюр ..не знаю як прокинутись
і навколо 73% охлос та зебіли з ботоферм
З повідомлення СЗР виходить, що ворог перманентно збільшує кількість орків у війську, яке суне по території Донбасу, Запоріжжя та Слобожанщини. Наприклад, заявлено, що у листопаді 2024 року угруповання окупантів налічувало 580'000 осіб; в травні ц.р. - 640'000.
Про чисельність ЗСУ нічого не повідомляється, хоча не рідкісні повідомлення з місць, що оркам протистоять підрозділи з вдесятеро і ще меншою чисельністю.
Відповідно повідомляється, що чисельність о/с ЗСУ не збільшується; і з тенденцією - навпаки, на зменшення.
Повідомляється, що й зброї в ЗСУ не вистачає. І одночасно купа повідомлень, що військовим частинам забороняють отримувати зброю (точніше, допомогу, не лише зброю) від волонтерів, передовсім, від противників режиму ЕрЗе - зокрема від Порошенка та ГО "Справа Громад", від структур Гончаренка, від КМДА/Кличка, тошо.
До чого ж видовели країну, *****...
Тоді хто ці уроди, як ти назвав, тварі?
Такий же відсоток, був і в лютому... Тобто "виробництво" збільшується лише на словах.
Таке відчуття що переживає за ху...ла і його бандитів. Навіщо це казати якби зупинили ціх виродків, то було би що розповідати
І щоб ви знали, *****, що це є незалежна оцінка ефективності вашого уряду ЕрЗе.
Щоб ти здохло, паддо зелене.
Так называемое "летнее" наступление очередной пшик..
Пока все "успехи" врага в терроре населения заключаются.
нaдо гундосить о недостaточных темпaх перемоги у врaгa.
бл ять, кaкое же это зеленое одоробло ущербное, a укрaинцем еще быть при его втором сроке.
++
Завтра и Трамп об этом скажет??
Ну це зрозуміло. До речі... а що там контрнаступ, кава у Криму...га, генералісімус тепличний?