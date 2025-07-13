Российская армия значительно отстала от ожиданий ее командования на это лето, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с Главнокомандующим Александром Сырским, начальником Генштаба Андреем Гнатовым и министром обороны Рустемом Умеровым.
Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Собеседники обсудили ситуацию на ключевых направлениях обороны. В частности, это Покровское направление, также Новопавловское, Запорожская область, Харьковщина, приграничные районы Сумщины.
"Мы видим намерения и попытки развития наступательных действий врага, и важно, что каждая такая попытка захлебывается благодаря устойчивости наших подразделений и активной обороне. Российская армия значительно отстала от ожиданий ее командования на это лето. Наши подразделения будут и в дальнейшем уничтожать оккупанта и делать все для переноса войны на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары", - отметил Зеленский.
Также Главнокомандующий доложил о "вполне справедливом уничтожении российских убийц, которые унесли жизнь годовалого мальчика на Херсонщине".
"Отдельно обсудили подготовку к визиту в Украину генерала Келлога и работу с нашими партнерами по поставкам оружия и масштабированию совместного производства необходимых оборонных средств. Сейчас около 40 % оружия для нашей защиты производится в Украине. И наша задача - ощутимо увеличить этот показатель, а следовательно - оборонную самостоятельность нашего государства. В этом контексте будут реализованы необходимые изменения, в частности регуляторные, финансовые и кадровые", - рассказал президент.
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Але звісно якби не коментатори, то зє здав би країну. Гордіться.
Можливо, і відстали - від "Київ за три дні". Але скільки територій України, ви, ***** вже здали своєю недолугою внутрішньою (перш за все внустрішньою) політикою? На додачу до провалів в зовнішній, коли ви скоти провалили забезпечення ЗСУ необхідною зброєю!
Коли чергова ставка, на якій ЗЄ знов доручить розробляти балістику?
Ах да...
Зараз на ставках ЗЄ вимагає, кого пресувати ДБР, а кого насильно мобілізувати. Не до балістики вже.
А, які твої здобутки, чмо безтолкове? Ішак, системно, кожен день, здає території та ще й гордиться цим.
Не дай Бог у це дружнє ЗЕлене коло хтось сифіліс занесе - поляжуть всі.
це якийсь ... обнутий зельоно-руснявий сюр ..не знаю як прокинутись
і навколо 73% охлос та зебіли з ботоферм
З повідомлення СЗР виходить, що ворог перманентно збільшує кількість орків у війську, яке суне по території Донбасу, Запоріжжя та Слобожанщини. Наприклад, заявлено, що у листопаді 2024 року угруповання окупантів налічувало 580'000 осіб; в травні ц.р. - 640'000.
Про чисельність ЗСУ нічого не повідомляється, хоча не рідкісні повідомлення з місць, що оркам протистоять підрозділи з вдесятеро і ще меншою чисельністю.
Відповідно повідомляється, що чисельність о/с ЗСУ не збільшується; і з тенденцією - навпаки, на зменшення.
Повідомляється, що й зброї в ЗСУ не вистачає. І одночасно купа повідомлень, що військовим частинам забороняють отримувати зброю (точніше, допомогу, не лише зброю) від волонтерів, передовсім, від противників режиму ЕрЗе - зокрема від Порошенка та ГО "Справа Громад", від структур Гончаренка, від КМДА/Кличка, тошо.
До чого ж видовели країну, *****...
Тоді хто ці уроди, як ти назвав, тварі?
Такий же відсоток, був і в лютому... Тобто "виробництво" збільшується лише на словах.
Таке відчуття що переживає за ху...ла і його бандитів. Навіщо це казати якби зупинили ціх виродків, то було би що розповідати
І щоб ви знали, *****, що це є незалежна оцінка ефективності вашого уряду ЕрЗе.