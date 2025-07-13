Российская армия значительно отстала от ожиданий ее командования на это лето, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с Главнокомандующим Александром Сырским, начальником Генштаба Андреем Гнатовым и министром обороны Рустемом Умеровым.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники обсудили ситуацию на ключевых направлениях обороны. В частности, это Покровское направление, также Новопавловское, Запорожская область, Харьковщина, приграничные районы Сумщины.

"Мы видим намерения и попытки развития наступательных действий врага, и важно, что каждая такая попытка захлебывается благодаря устойчивости наших подразделений и активной обороне. Российская армия значительно отстала от ожиданий ее командования на это лето. Наши подразделения будут и в дальнейшем уничтожать оккупанта и делать все для переноса войны на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары", - отметил Зеленский.

Смотрите: Дроны-перехватчики сбили сотни российско-иранских "шахедов" за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

Также Главнокомандующий доложил о "вполне справедливом уничтожении российских убийц, которые унесли жизнь годовалого мальчика на Херсонщине".

"Отдельно обсудили подготовку к визиту в Украину генерала Келлога и работу с нашими партнерами по поставкам оружия и масштабированию совместного производства необходимых оборонных средств. Сейчас около 40 % оружия для нашей защиты производится в Украине. И наша задача - ощутимо увеличить этот показатель, а следовательно - оборонную самостоятельность нашего государства. В этом контексте будут реализованы необходимые изменения, в частности регуляторные, финансовые и кадровые", - рассказал президент.

Читайте: Зеленский призвал депутатов ратифицировать соглашение о Спецтрибунале для РФ, поддержать выход Украины из Оттавской конвенции и законопроект о военном омбудсмане