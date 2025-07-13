РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9369 посетителей онлайн
Новости Cовещание Зеленского с военными
1 038 29

Российская армия значительно отстала от ожиданий ее командования на это лето, - Зеленский

Владимир Зеленский, Андрей Гнатов, Александр Сырский и Рустим Умеров

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с Главнокомандующим Александром Сырским, начальником Генштаба Андреем Гнатовым и министром обороны Рустемом Умеровым.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники обсудили ситуацию на ключевых направлениях обороны. В частности, это Покровское направление, также Новопавловское, Запорожская область, Харьковщина, приграничные районы Сумщины.

"Мы видим намерения и попытки развития наступательных действий врага, и важно, что каждая такая попытка захлебывается благодаря устойчивости наших подразделений и активной обороне. Российская армия значительно отстала от ожиданий ее командования на это лето. Наши подразделения будут и в дальнейшем уничтожать оккупанта и делать все для переноса войны на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары", - отметил Зеленский.

Смотрите: Дроны-перехватчики сбили сотни российско-иранских "шахедов" за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

Также Главнокомандующий доложил о "вполне справедливом уничтожении российских убийц, которые унесли жизнь годовалого мальчика на Херсонщине".

"Отдельно обсудили подготовку к визиту в Украину генерала Келлога и работу с нашими партнерами по поставкам оружия и масштабированию совместного производства необходимых оборонных средств. Сейчас около 40 % оружия для нашей защиты производится в Украине. И наша задача - ощутимо увеличить этот показатель, а следовательно - оборонную самостоятельность нашего государства. В этом контексте будут реализованы необходимые изменения, в частности регуляторные, финансовые и кадровые", - рассказал президент.

Читайте: Зеленский призвал депутатов ратифицировать соглашение о Спецтрибунале для РФ, поддержать выход Украины из Оттавской конвенции и законопроект о военном омбудсмане

Автор: 

Зеленский Владимир (21216) Умеров Рустем (609) война в Украине (5181)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Від чого касапи відстали?
Можливо, і відстали - від "Київ за три дні". Але скільки територій України, ви, ***** вже здали своєю недолугою внутрішньою (перш за все внустрішньою) політикою? На додачу до провалів в зовнішній, коли ви скоти провалили забезпечення ЗСУ необхідною зброєю!
показать весь комментарий
13.07.2025 20:18 Ответить
+6
Зате ЗЄ зробив все, що обіцяв. Ага.

Коли чергова ставка, на якій ЗЄ знов доручить розробляти балістику?

Ах да...
Зараз на ставках ЗЄ вимагає, кого пресувати ДБР, а кого насильно мобілізувати. Не до балістики вже.
показать весь комментарий
13.07.2025 20:18 Ответить
+5
Вова, ці всі пости для тебе. )) Від щирого, мля, серця.
показать весь комментарий
13.07.2025 20:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Странно, что Буданова не пригласил... уже не доверяет ему?
показать весь комментарий
13.07.2025 20:16 Ответить
Чомусь забувають,що ми воюємо з армією яка мала розгромити Нато. З країною яка має в 5 разів більше населення і в 10 разів більший ВВП.
Але звісно якби не коментатори, то зє здав би країну. Гордіться.
показать весь комментарий
13.07.2025 20:26 Ответить
Ця тварюка забуває, ща навіть зараз у Києаі тривога, х знає що к куди прилетить.. але воно несе якусь чухню..
показать весь комментарий
13.07.2025 20:47 Ответить
Від чого касапи відстали?
Можливо, і відстали - від "Київ за три дні". Але скільки територій України, ви, ***** вже здали своєю недолугою внутрішньою (перш за все внустрішньою) політикою? На додачу до провалів в зовнішній, коли ви скоти провалили забезпечення ЗСУ необхідною зброєю!
показать весь комментарий
13.07.2025 20:18 Ответить
Зате ЗЄ зробив все, що обіцяв. Ага.

Коли чергова ставка, на якій ЗЄ знов доручить розробляти балістику?

Ах да...
Зараз на ставках ЗЄ вимагає, кого пресувати ДБР, а кого насильно мобілізувати. Не до балістики вже.
показать весь комментарий
13.07.2025 20:18 Ответить
знов потужний "пердь в калюжу"
показать весь комментарий
13.07.2025 20:18 Ответить
Особливо в потужній курській операції
показать весь комментарий
13.07.2025 20:20 Ответить
Неочищений кокаїн ("кокс", "енергія", "кікер", "сніг", "рафінад") дає сильну побічку. До гіперактивності приєднуються галюцинації та марення. Путін йому каже через атсральній телеграф: Я досяг своїх літніх планів? А Бубочка такий- ніт. Бо до кінця літа ще купа часу.
показать весь комментарий
13.07.2025 20:21 Ответить
*****...що воно несе....суки довбані,що ви обоали верховним головкомандувачем і дипломатом....
показать весь комментарий
13.07.2025 20:21 Ответить
Такі ж і обрали
показать весь комментарий
13.07.2025 20:23 Ответить
Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3563042
А, які твої здобутки, чмо безтолкове? Ішак, системно, кожен день, здає території та ще й гордиться цим.
показать весь комментарий
13.07.2025 20:24 Ответить
Вова, ці всі пости для тебе. )) Від щирого, мля, серця.
показать весь комментарий
13.07.2025 20:25 Ответить
Кажуть, що новим міністром оборони стане Шмигаль, а Умєров стане послом України в США замість Маркарової.
показать весь комментарий
13.07.2025 20:28 Ответить
Умеров замість Маркарової, Шмигаль замість Умерова, Маркарова замість Шмигаля. 😁

Не дай Бог у це дружнє ЗЕлене коло хтось сифіліс занесе - поляжуть всі.
показать весь комментарий
13.07.2025 20:32 Ответить
нехай заносять
показать весь комментарий
13.07.2025 20:35 Ответить
Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку "відчутної управлінської трансформації" й анонсував нову конфігурацію виконавчої влади.
показать весь комментарий
13.07.2025 20:51 Ответить
***** ?!

це якийсь ... обнутий зельоно-руснявий сюр ..не знаю як прокинутись

і навколо 73% охлос та зебіли з ботоферм
показать весь комментарий
13.07.2025 20:28 Ответить
Читаючи цензор, то тут якраз більшість 2%, і зовсім мало тих хто не голосував ні за Зеленського ні за Порошенко. А з такими як ти аналітиками у Порошенко шансів зовсім не буде.
показать весь комментарий
13.07.2025 20:43 Ответить
Тим часом https://news.liga.net/ua/politics/news/proty-ukrainy-voiuiut-vzhe-ponad-700-000-rosiian-uhrupuvannia-zbilshylos Служба зовнішньої розвідки України у відповідь на запит LIGA.net повідомила, що "Станом на початок липня до ведення бойових дій проти України Росія залучає наземне угруповання Збройних сил чисельністю понад 700'000 осіб"(с).
З повідомлення СЗР виходить, що ворог перманентно збільшує кількість орків у війську, яке суне по території Донбасу, Запоріжжя та Слобожанщини. Наприклад, заявлено, що у листопаді 2024 року угруповання окупантів налічувало 580'000 осіб; в травні ц.р. - 640'000.

Про чисельність ЗСУ нічого не повідомляється, хоча не рідкісні повідомлення з місць, що оркам протистоять підрозділи з вдесятеро і ще меншою чисельністю.
Відповідно повідомляється, що чисельність о/с ЗСУ не збільшується; і з тенденцією - навпаки, на зменшення.
Повідомляється, що й зброї в ЗСУ не вистачає. І одночасно купа повідомлень, що військовим частинам забороняють отримувати зброю (точніше, допомогу, не лише зброю) від волонтерів, передовсім, від противників режиму ЕрЗе - зокрема від Порошенка та ГО "Справа Громад", від структур Гончаренка, від КМДА/Кличка, тошо.

До чого ж видовели країну, *****...
показать весь комментарий
13.07.2025 20:28 Ответить
Помиляєшся ***** не вінувати, повії заробляють як можуть, а ці тварі дійсно довели країну.
показать весь комментарий
13.07.2025 20:38 Ответить
най буде, помиляюсь.
Тоді хто ці уроди, як ти назвав, тварі?
показать весь комментарий
13.07.2025 20:42 Ответить
Наразі близько 40 % зброї для нашого захисту виробляється в Україні.

Такий же відсоток, був і в лютому... Тобто "виробництво" збільшується лише на словах.
показать весь комментарий
13.07.2025 20:29 Ответить
Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо

Таке відчуття що переживає за ху...ла і його бандитів. Навіщо це казати якби зупинили ціх виродків, то було би що розповідати
показать весь комментарий
13.07.2025 20:33 Ответить
Вивезіть його хтось на фронт, щоб він подивився в чому відстали кацапи.
показать весь комментарий
13.07.2025 20:33 Ответить
"Український ВПК працює лише на 60% від своєї повної потужності, - заявила Урсула фон дер Ляєн"

І щоб ви знали, *****, що це є незалежна оцінка ефективності вашого уряду ЕрЗе.
показать весь комментарий
13.07.2025 20:34 Ответить
Ти за своє військо кажи,а не про вороже,що ти зробило,які досягнення,що зроблено для соц захисту військових та їх сімей,як стімулюєш до вступу в ЗСУ.
показать весь комментарий
13.07.2025 20:34 Ответить
потужний лидор: "Російська армія значно відстала, мне лично ою этом из кремля сообщили"
показать весь комментарий
13.07.2025 20:42 Ответить
Ну ти османська гнида їм як і у 2022 році допоможеш
показать весь комментарий
13.07.2025 20:49 Ответить
зельона мразотна влада до потреб Української держави навіть не наближалась
показать весь комментарий
13.07.2025 20:50 Ответить
 
 