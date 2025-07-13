Зеленский призвал депутатов ратифицировать соглашение о Спецтрибунале для РФ, поддержать выход Украины из Оттавской конвенции и законопроект о военном омбудсмене

Президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов поддержать на этой неделе чрезвычайно важные для Украины решения.

Об этом он сказал в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Так, он отметил, что уже подготовлены два значительных решения по международным соглашениям.

"Прежде всего соглашение о создании Специального трибунала по преступлению российской агрессии - его надо ратифицировать, и тоже стоит поддержать выход нашего государства из Оттавской конвенции о минах. Россия никогда не была участницей этой конвенции и очень активно использует все типы мин. И нам в Украине нужен паритет в защите - в частности, это политические и юридические основы такого паритета. Фактически весь регион Центральной и Восточной Европы, все, кто рядом с Россией, пересматривают отношение к минам. И это абсолютно понятно", - сказал президент.

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Он добавил, что также уже подготовлен ко второму чтению законопроект о военном омбудсмане.

"Этот новый системный шаг нужен для того, чтобы в армии внедрялись необходимые изменения. Буду благодарен народным депутатам, которые поддержат на этой неделе эти и другие чрезвычайно важные для нашего государства решения", - подытожил Зеленский.

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