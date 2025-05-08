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Новости Институция военного омбудсмена
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Зеленский внес на рассмотрение ВР как неотложный законопроект о военном омбудсмене, - Умеров

Смена места службы

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект о военном омбудсмене.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на министра обороны Рустема Умерова.

Это еще один системный шаг к построению эффективного механизма защиты прав и свобод наших военнослужащих.

Функции у военного омбудсмена

Военный омбудсмен - гражданское лицо, которое будет иметь доверие защитников и их семей и будет отвечать за защиту прав:

  • военнослужащих всех Сил обороны;
  • полицейских, задействованных в боевых действиях;
  • иностранцев и лиц без гражданства, несущих службу в ВСУ;
  • других лиц, определенных законом.

Офис Военного омбудсмена станет вспомогательным органом при Президенте Украины. Его основная задача - осуществление демократического гражданского контроля в секторе безопасности и обороны.

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Предусмотрен четкий порядок подачи и рассмотрения жалоб, а также действенный механизм проверок в воинских частях и органах управления.

Должность Военного омбудсмена президент будет назначать сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать ее более двух сроков подряд. Заместители назначаются Президентом по представлению омбудсмена.

Так формируется сильная институция, которая будет иметь мандат, полномочия, доверие - и станет важным элементом новой архитектуры военной справедливости.

Глава Минобороны поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке законопроекта: Уполномоченному Президента по вопросам защиты прав военнослужащих, офицерам Центрального управления защиты прав военнослужащих Минобороны, экспертам, представителям гражданского общества.

"Ожидаем поддержки Верховной Рады. Защита воинов - наша прямая обязанность", - подчеркнул Умеров.

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законопроект (3223) Умеров Рустем (537) военный омбудсмен (3)


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Ще один важіль тиску на зсу
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08.05.2025 19:09 Ответить
Замість того, щоб повернути військову прокуратуру, зелений імбецил одну ×ерню іншою латає.
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08.05.2025 19:09 Ответить
Хто ще з кварталу неприлаштований?
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08.05.2025 19:11 Ответить
Без органів військової юстиції - це профанація
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08.05.2025 19:16 Ответить
Як презЕдент турбується про військових. Як турбується. До виборів, мабуть.
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08.05.2025 19:24 Ответить
Вносить законопроект про військового омбудсмена, а законопроект про мобілізацію вносити не хоче.
А що важливіше для держави?
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08.05.2025 19:37 Ответить
Зеленський зрадник України!
Прості солдати ненавидять його!
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08.05.2025 19:43 Ответить
 
 