Зеленский внес на рассмотрение ВР как неотложный законопроект о военном омбудсмене, - Умеров
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект о военном омбудсмене.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на министра обороны Рустема Умерова.
Это еще один системный шаг к построению эффективного механизма защиты прав и свобод наших военнослужащих.
Функции у военного омбудсмена
Военный омбудсмен - гражданское лицо, которое будет иметь доверие защитников и их семей и будет отвечать за защиту прав:
- военнослужащих всех Сил обороны;
- полицейских, задействованных в боевых действиях;
- иностранцев и лиц без гражданства, несущих службу в ВСУ;
- других лиц, определенных законом.
Офис Военного омбудсмена станет вспомогательным органом при Президенте Украины. Его основная задача - осуществление демократического гражданского контроля в секторе безопасности и обороны.
Предусмотрен четкий порядок подачи и рассмотрения жалоб, а также действенный механизм проверок в воинских частях и органах управления.
Должность Военного омбудсмена президент будет назначать сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать ее более двух сроков подряд. Заместители назначаются Президентом по представлению омбудсмена.
Так формируется сильная институция, которая будет иметь мандат, полномочия, доверие - и станет важным элементом новой архитектуры военной справедливости.
Глава Минобороны поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке законопроекта: Уполномоченному Президента по вопросам защиты прав военнослужащих, офицерам Центрального управления защиты прав военнослужащих Минобороны, экспертам, представителям гражданского общества.
"Ожидаем поддержки Верховной Рады. Защита воинов - наша прямая обязанность", - подчеркнул Умеров.
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