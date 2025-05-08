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Новини Інституція військового омбудсмена
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Зеленський вніс на розгляд ВР як невідкладний законопроєкт про військового омбудсмена, - Умєров

Зміна місця служби

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про військового омбудсмена.

Про це  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на міністра оборони Рустема Умєрова.

Це ще один системний крок до побудови ефективного механізму захисту прав і свобод наших військовослужбовців.

Функції у військового омбудсмена

Військовий омбудсмен — цивільна особа, яка матиме довіру захисників та їхніх родин і відповідатиме за захист прав:

  •  військовослужбовців усіх Сил оборони
  • поліцейських, задіяних у бойових діях
  •  іноземців і осіб без громадянства, які служать у ЗСУ
  •  інших осіб, визначених законом.

Офіс Військового омбудсмена стане допоміжним органом при Президентові України. Його основне завдання — здійснення демократичного цивільного контролю у секторі безпеки й оборони.

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Передбачено чіткий порядок подання і розгляду скарг, а також дієвий механізм перевірок у військових частинах та органах управління.

Посаду Військового омбудсмена Президент призначатиме строком на п’ять років. Одна й та сама особа не може обіймати її більш як два терміни поспіль. Заступники призначаються Президентом за поданням омбудсмена.

Так формується сильна інституція, яка матиме мандат, повноваження, довіру — і стане важливим елементом нової архітектури військової справедливості.

Очільник Міноборони подякував всім, хто долучився до підготовки законопроєкту: Уповноваженій Президента з питань захисту прав військовослужбовців, офіцерам Центрального управління захисту прав військовослужбовців Міноборони, експертам, представникам громадянського суспільства.

"Очікуємо на підтримку Верховної Ради. Захист воїнів — наш прямий обов’язок", - наголосив Умєров.

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Автор: 

законопроєкт (3600) Умєров Рустем (617) військовий омбудсмен (2)


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Ще один важіль тиску на зсу
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08.05.2025 19:09 Відповісти
Замість того, щоб повернути військову прокуратуру, зелений імбецил одну ×ерню іншою латає.
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08.05.2025 19:09 Відповісти
Хто ще з кварталу неприлаштований?
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08.05.2025 19:11 Відповісти
Без органів військової юстиції - це профанація
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08.05.2025 19:16 Відповісти
Як презЕдент турбується про військових. Як турбується. До виборів, мабуть.
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08.05.2025 19:24 Відповісти
Вносить законопроект про військового омбудсмена, а законопроект про мобілізацію вносити не хоче.
А що важливіше для держави?
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08.05.2025 19:37 Відповісти
Зеленський зрадник України!
Прості солдати ненавидять його!
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08.05.2025 19:43 Відповісти
 
 