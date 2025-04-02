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Новини Інституція військового омбудсмена
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Викривлення інформації, що призводить до катастроф, і брак поваги до військових, - Решетилова назвала ключові проблеми, на які скаржаться в ЗСУ

Решетилова про скарги в ЗСУ

Нині в ЗСУ існує дві ключові проблеми, з якими доводиться боротися військовій омбудсменці, серед яких викривлення інформації, що йде від підрозділів до командування, і брак поваги до солдатів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, про це розповіла уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей Ольга Кобилинська (Решетилова),

"Командири брешуть, дані спотворюються, а це призводить до катастроф", - зазначила вона.

За словами Решетилової, друга біда - коли боєць, ризикуючи життям, не почувається гідно через ставлення начальства чи суспільства.

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Водночас Решетилова сподівається, що за п’ять років ці "традиції" можуть відійти в минуле. Уже зараз її команда розбирає скарги - від дрібних порушень до серйозних випадків насильства. Два командири вже під слідством, і вона хоче, щоб такі історії не давали їм кар’єрного зростання.

"Чи вдасться зламати стару систему? Ми ще не пробували любов’ю", - додала Решетилова, натякнувши, що жорсткі методи не завжди працюють.

Читайте: В Україні запрацювала офіційна пошта для звернень щодо захисту прав військовослужбовців

Автор: 

військовослужбовці (4733) Решетилова Кобилинська Ольга (53) військовий омбудсмен (2)


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Повага до солдатів?
Пузані в погонах розгублені - вони не розуміють значення цих слів!
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02.04.2025 19:41 Відповісти
солдатів суспільство поважає найбільше з усіх в країні. Видайте ТЦК іншу форму і вони це відчують
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02.04.2025 19:57 Відповісти
Тут про інше.
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02.04.2025 19:59 Відповісти
Брак поваги до солдатів - це точно брак....
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02.04.2025 19:58 Відповісти
в совєцькій армії зелено-сирського тільки так. кожен дрищ знизу втирає доповіді у вуха дрища вищого те що верхній дрищ хоче чути. і так по колу. сумно, втрачаємо наших людей, але факт.
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02.04.2025 20:39 Відповісти
Слава ЗСУ ! Низький уклін вам, наші захисники і захисниці !
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02.04.2025 21:19 Відповісти
Це треба ще скільки років щоб лише тільки помітили факт порушень прав солдата? Командування тотально недоплачує бойові премії солдату. Тепер вже гіанюки командири вигадали собі лазєйки в оплаті не по бр, а ще й по журналу уражень. Не зробив командир писульку у журналі і пофіг та бр. Заплатять як за другу лінію. Відпустки на 15 діб це не відпустки а туфта. Солдат за рік заробляє 30 діб основної відпустки і 15 діб за участь у бойових діях на рік. А не два рази по 15. Невикористані дні взагалі не компенсуються. Командири абсолютно не дотримуються взагалі ніяких статутів. Послухати один лише лексикон будь якого штабіста майора і все буде зрозуміло з діагнозом для любого психіатра. Ніякого контролю за будь яким гівнюком командиром немає. Полковники прикривають бездарів майорів, а генерали полковників. Кругова порука процвітає. Ха ха ха.
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02.04.2025 21:35 Відповісти
які права? попав в армію - ти раб
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03.04.2025 09:00 Відповісти
 
 