Викривлення інформації, що призводить до катастроф, і брак поваги до військових, - Решетилова назвала ключові проблеми, на які скаржаться в ЗСУ

Нині в ЗСУ існує дві ключові проблеми, з якими доводиться боротися військовій омбудсменці, серед яких викривлення інформації, що йде від підрозділів до командування, і брак поваги до солдатів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, про це розповіла уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей Ольга Кобилинська (Решетилова),

"Командири брешуть, дані спотворюються, а це призводить до катастроф", - зазначила вона.

За словами Решетилової, друга біда - коли боєць, ризикуючи життям, не почувається гідно через ставлення начальства чи суспільства.

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Водночас Решетилова сподівається, що за п’ять років ці "традиції" можуть відійти в минуле. Уже зараз її команда розбирає скарги - від дрібних порушень до серйозних випадків насильства. Два командири вже під слідством, і вона хоче, щоб такі історії не давали їм кар’єрного зростання.

"Чи вдасться зламати стару систему? Ми ще не пробували любов’ю", - додала Решетилова, натякнувши, що жорсткі методи не завжди працюють.

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