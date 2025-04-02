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Новини Інституція військового омбудсмена
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Законопроєкт про створення інституції військового омбудсмена в Україні вже на фінішній прямій, - Решетилова

Україна створить інституцію військового омбудсмена

Україна готується до створення інституції військового омбудсмена для захисту прав військовослужбовців, і законопроєкт знаходиться на завершальній стадії розробки.

Про це в інтерв’ю Армія TV розповіла уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей Ольга Кобилинська (Решетилова), інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, законопроєкт погоджують в Офісі Президента і незабаром він потрапить до парламенту.

Однак є пересторога –– повної незалежності, як у класичних омбудсменів, не буде. Через воєнний стан вносити зміни до Конституції неможливо, тому інституція буде підпорядкована Верховному головнокомандувачу.

"Це не ідеал, але чекати кращих умов ми не можемо", - зазначила Решетилова.

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За її словами, кричуща потреба в захисті прав військовослужбовців змушує діяти вже зараз. Щодня до неї надходять скарги: відмови у відпустках, ненадання медичної допомоги, навіть насильство від командирів.

Вона наголосила, що інституція стане не "супергероєм у плащі", а системною підтримкою — з офісами в силових структурах і чіткими механізмами реагування.

Автор: 

захист (157) омбудсмен (474) права (92) військовослужбовці (4733) Решетилова Кобилинська Ольга (53)


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А може впершу чергу закони про військові поліцію, прокуратури та суд?
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02.04.2025 16:33 Відповісти
не всі порушення прав повинна розглядати поліція..., за правилами поліція діє вже пост фактум, а як бути, коли командир не дає можливості звернутись у медпункт, коли людині погано, треба діяти зараз, а не чекати, коли поліція відкриє справу по факту смерті від ненадання допомоги...
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02.04.2025 16:40 Відповісти
Коротко треба розпиляти бюджет...
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02.04.2025 16:39 Відповісти
Зелені ідіоти знищили військову прокуратуру, а тепер марнують бюджетні гроші на нікчемні кишенькові сурогати.
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02.04.2025 16:45 Відповісти
інституція стане не "супергероєм у плащі", а системною підтримкою Джерело: https://censor.net/ua/n3544663

показушною профанацією ...
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02.04.2025 16:45 Відповісти
Йшов третій рік повномасштабної війни. Законопроєкт про створення інституції військового омбудсмена в Україні вже на фінішній прямій, - залишилося попрацювати над ним не більше 2 років!
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02.04.2025 17:10 Відповісти
 
 