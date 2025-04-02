Законопроєкт про створення інституції військового омбудсмена в Україні вже на фінішній прямій, - Решетилова

Україна готується до створення інституції військового омбудсмена для захисту прав військовослужбовців, і законопроєкт знаходиться на завершальній стадії розробки.

Про це в інтерв’ю Армія TV розповіла уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей Ольга Кобилинська (Решетилова), інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, законопроєкт погоджують в Офісі Президента і незабаром він потрапить до парламенту.

Однак є пересторога –– повної незалежності, як у класичних омбудсменів, не буде. Через воєнний стан вносити зміни до Конституції неможливо, тому інституція буде підпорядкована Верховному головнокомандувачу.

"Це не ідеал, але чекати кращих умов ми не можемо", - зазначила Решетилова.

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За її словами, кричуща потреба в захисті прав військовослужбовців змушує діяти вже зараз. Щодня до неї надходять скарги: відмови у відпустках, ненадання медичної допомоги, навіть насильство від командирів.

Вона наголосила, що інституція стане не "супергероєм у плащі", а системною підтримкою — з офісами в силових структурах і чіткими механізмами реагування.