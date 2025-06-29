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Новости Выход стран Европы из конвенции по боеприпасам
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Зеленский подписал указ о выходе Украины из конвенции о запрете противопехотных мин, - нардеп "Голоса", воин Костенко

міна

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции.

Об этом пишет в фейсбуке нардеп "Голоса", воин Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что мне сообщили, что президент Украины подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции - международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин. Это шаг, которого давно требовала реальность войны. Россия не является стороной этой конвенции и массово применяет мины против наших военных и гражданских. Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда враг не имеет никаких ограничений", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва, Латвия, Эстония официально сообщили ООН о выходе из конвенции о противопехотных минах

"Теперь ожидаем рассмотрения вопроса в Верховной Раде Украины. Законодательное закрепление этого решения должно окончательно вернуть Украине право на эффективную защиту своей территории", - добавляет Костенко.

Отметим, что на сайте главы государства соответствующего указа пока нет.

Автор: 

Костенко Юрий (171) СНБО (4446) мина (314) Оттавская конвенция (2)


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Топ комментарии
+5
рановато, не?
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29.06.2025 14:21 Ответить
+4
Не припізнився?
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29.06.2025 14:21 Ответить
+3
Нарешті. На четвертому році війни, після того, як з неї вийшли інші європейські країни.
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29.06.2025 14:23 Ответить
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Не припізнився?
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29.06.2025 14:21 Ответить
рановато, не?
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29.06.2025 14:21 Ответить
Коли підписав? Може, три роки тому?
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29.06.2025 14:22 Ответить
Нарешті. На четвертому році війни, після того, як з неї вийшли інші європейські країни.
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29.06.2025 14:23 Ответить
* на четвертому році повномасштабної війни, коли рашисти лізуть отарами і захоплюють наші землі навіть без великої кількості бронетехніки.
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29.06.2025 14:26 Ответить
До повномаштабної навали Зюзя відзвітував про знищення більше 3 мільонів мін на складах! Начебто за гроші західних . Та ще й Потужно розмінував підступи з Криму , акваторію Маріуполя та багато інших позицій..
Режим правління абсурду, де купа новобранців гине не доїхавши до фронту - людолови бусифікатори, підривники-палії, навідники ракет, дибільні полігони тощо....
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29.06.2025 14:28 Ответить
У 2015, уже під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 російсько-української війни, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB_%D0%84%D0%A1_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1 посол ЄС в Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Ян Томбінський заявив, що утилізація трьох мільйонів протипіхотних мін в Україні, яку фінансує ЄС, має бути завершена до 2018 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-8 [8] Але не встигали , тож сталася пожежа в Ічні...
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29.06.2025 14:35 Ответить
У листопаді 2016 було Україна провела урочисту церемонію, присвячену знищенню 1 млн протипіхотних мін типу ПФМ-1(С). Вже https://mil.in.ua/uk/********-***********-znyschennya-protypihotnyh-min-v-ramkah-ottavskoyi-konvenciyi/ у вересні 2018-го Україна ліквідувала 2 млн протипіхотних мін, а через два роки ця цифра сягла 3 млн одиниць.
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29.06.2025 14:40 Ответить
Треба було ще півтора року почекати, куди бігти?
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29.06.2025 14:23 Ответить
Татишо!!!!
Потужно, своєчасно, неперевершено
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29.06.2025 14:25 Ответить
А они у нас есть? В свое время вьетнамцы наладили производство ПМН-1 буквально из прессованного дерьма. Вещь очень простая но весьма эффективная, что к сожалению показал "контрнаступ". Если например таких закопать среди колючки в зубах дракона, или за противотанковым рвом - все то это захочет перейти - получат весьма серьезные проблемы, если повезет - то фатальные, если не повезет - то оторванную ногу. Колеса мотоциклам и машинам разрывает на раз-два, в случае мотоциклиста скорее всего еще и водителю достанется. Но вопрос остается открытым - где все это в количестве миллионов штук?
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29.06.2025 14:25 Ответить
Погугліть "війна Тойот". На міцному пікапі можно швидко перескочити полосу.... на самих дисках, бо резина втратиться .... Але якщо лише примітивні протипіхотні міни, малі зовмім.
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29.06.2025 14:31 Ответить
Ну если у нас помимо минного поля есть еще зубы и противотанковый ров с бруствером - тут не то что автомобиль, тут и танк не проскочит. А задача всех фортификаций как раз и состоит в том чтобы замедлить продвижение штурмующих и заставить их собраться кучно, например когда саперы сняли мины, срезали колючку, растащили зубы и засыпали ров - это все равно остается узкое место для атакующих, потому что через него идет логистика например - как достопамятная "раколовка" Мадяра.
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29.06.2025 14:42 Ответить
і року не пройшло
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29.06.2025 14:26 Ответить
а ми про ЯО, тут четвертий рік Повномаштабки війни з рф, а ми тільки з противопіхотними мінами наважались . москалі давно нам лепестками-мінами поля засівали- 4 роки
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29.06.2025 14:27 Ответить
Взагалі, всі ці конвенції це демагогія та ханжество під час війни.
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29.06.2025 14:29 Ответить
ЦЕ ПОТУЖНО
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29.06.2025 14:30 Ответить
Якесь шкідництво чи робота на ворога. Не пойшло і 4 роки...
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29.06.2025 14:30 Ответить
Зараз основне запитання особисто до Зеленського таке: чому під час цієї чергової масованої нічної повітряної атаки ворога на Україну не було відключено мобільний інтернет? Через що ворожі оператори в режимі он-лайн управляли "херанями", зряче скеровуючи їх на українські міста!
Можливо це і є основною причиною загибелі нашого пілота і літака?
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29.06.2025 14:35 Ответить
СКІЛЬКИ БУЛО ЗНИЩЕНО *********** З 2014 РОКУ?В ТОМУ ЧИСЛІ І ПРОТИПІХОТНИХ І КАСЕТНИХ,ДЕ ВИННІ?
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29.06.2025 14:37 Ответить
Тільки зараз? Це мавпування після Фінляндії, Балтії, Скандинавських країн та Польщі? Реально не знав, що ми досі з тої сраної конвенції до сих пір не вийшли і не стали прикладом для інших країн, як класти з прибором на всі ці домовленості і «гарантії».
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29.06.2025 14:46 Ответить
Требп було років 15 потерпіти, й кідари перестали їх застосовувати проти нас, а ми на 11 році війни так підступно намагаємося вийти з тієї конвенції, цікаво як проголосують народні обранці?
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29.06.2025 14:49 Ответить
Ще й міни поскладають насипом як "зуби дракона". Дивуватися нічому вже.
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29.06.2025 14:51 Ответить
Ці можуть. Не дарма ж їх у Трускавці навчали.
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29.06.2025 14:55 Ответить
Триста еврейцев, шо же вас так встряхнуло и заставило совершить такое?
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29.06.2025 14:52 Ответить
Як вчасно, на четвертому році повномаштабного вторгнення. Людина - блискавка, а не прещидент. А міг би ще пару років і зачекати.
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29.06.2025 14:54 Ответить
росія, Китай та США не є сторонами Оттавської конвенції!
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29.06.2025 14:55 Ответить
 
 