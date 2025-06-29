Зеленский подписал указ о выходе Украины из конвенции о запрете противопехотных мин, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции.
Об этом пишет в фейсбуке нардеп "Голоса", воин Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что мне сообщили, что президент Украины подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе нашего государства из Оттавской конвенции - международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин. Это шаг, которого давно требовала реальность войны. Россия не является стороной этой конвенции и массово применяет мины против наших военных и гражданских. Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда враг не имеет никаких ограничений", - говорится в сообщении.
"Теперь ожидаем рассмотрения вопроса в Верховной Раде Украины. Законодательное закрепление этого решения должно окончательно вернуть Украине право на эффективную защиту своей территории", - добавляет Костенко.
Отметим, что на сайте главы государства соответствующего указа пока нет.
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