РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7260 посетителей онлайн
Новости Выход стран Европы из конвенции по боеприпасам
1 537 32

Литва, Латвия, Эстония официально уведомили ООН о выходе из конвенции о противопехотных минах

міна

27 июня страны Балтии официально уведомили Организацию Объединенных Наций о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили министры иностранных дел стран Маргус Цахкна, Кястутис Будрис и Байба Браже.

Будрис отметил, что Литва "не питает иллюзий" и понимает, что Россия является долгосрочной экзистенциальной угрозой для Европы. Она ведет войну для достижения собственных политических целей, подрывает стабильность путем саботажа и готовится к длительной конфронтации.

"Перед такими угрозами Литва будет принимать все необходимые меры для защиты своего государства, населения и каждого сантиметра территории НАТО - всеми эффективными военными средствами", - заявил он.

Министр иностранных дел Эстонии Цахкна сообщил, что урок войны России против Украины показывает, что для лучшей защиты страны не нужно вводить односторонние ограничения на вооружение. К тому же враг их не соблюдает.

"Выйдя из Оттавской конвенции, Вооруженные силы Эстонии получат большую гибкость в выборе систем вооружения, инструментов и решений, необходимых для укрепления обороноспособности страны", - говорится в заявлении.

Браже заявила, что с момента присоединения Латвии к Конвенции ситуация в сфере региональной безопасности существенно изменилась. Россия, вторгшись в Украину, проявила неуважение к территориальным границам государства и международному праву.

"Выход из Конвенции предоставит Латвии гибкость в действиях по усилению сдерживания и обеспечения защиты страны и ее граждан", - подчеркнула министр.

Согласно Конвенции, выход вступает в силу через шесть месяцев после подачи указанного документа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финляндия приняла решение о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Автор: 

Латвия (1356) Литва (2520) Эстония (1465) Оттавская конвенция (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Правильно і вчасно прийняте рішення, країн Балтії!!
А могли б, як зеленський з групою осіб, гроші вивести з країн, через велике будівництво!! Аброхамій, може і допомогти, гудроном з прокладками??
показать весь комментарий
28.06.2025 08:50 Ответить
+18
Один кінець ми відчули, коли зеля знищив 3 млн мін, якраз перед вторгненням
Може варто було замінувати території щоб подивитись який же він другий кінець палки
показать весь комментарий
28.06.2025 09:01 Ответить
+11
Будуть мінувати кордони . Вважаю правильне рішення
показать весь комментарий
28.06.2025 09:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно і вчасно прийняте рішення, країн Балтії!!
А могли б, як зеленський з групою осіб, гроші вивести з країн, через велике будівництво!! Аброхамій, може і допомогти, гудроном з прокладками??
показать весь комментарий
28.06.2025 08:50 Ответить
Могли бы и Чонгар свой разминировать, чтобы 2 раза не вставать.
показать весь комментарий
28.06.2025 12:10 Ответить
Палка з двома кінцями.
показать весь комментарий
28.06.2025 08:58 Ответить
Один кінець ми відчули, коли зеля знищив 3 млн мін, якраз перед вторгненням
Може варто було замінувати території щоб подивитись який же він другий кінець палки
показать весь комментарий
28.06.2025 09:01 Ответить
можете закинути коли і де?
Бо щось не пригадую такої новини.
показать весь комментарий
28.06.2025 09:11 Ответить
У лікаря пам'ять перевірте.
І пошуком в гулі користуйтеся.
показать весь комментарий
28.06.2025 09:18 Ответить
У мене вона поганенька, ця пам*ять,
бо мав нагоду вибирати,
чи хорошу пам*ять, чи
то бігти і щось таки робити.
ну і вибрав же я....
Тепер немає пам*яті,
а є якесь там УБД від 16 року.
показать весь комментарий
28.06.2025 11:09 Ответить
Ці диванні петріоти, як "Small Jerboa", хоч і не воювали, але пам'ять мають поганеньку. Бо забули, що https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/29513171.html за період з 2015 по 2018 рік в Україні були зніщенні ті ж самі протипіхотні міни у тій же самій кількості - 3 млн.
показать весь комментарий
28.06.2025 11:16 Ответить
А ти - диванний ТИПІЛ.
В Україні було 6 (ШІСТЬ) млн мін ПФМ-1.
3 млн було знищено у 2018 році
3 млн було знищено у 2020 році.
показать весь комментарий
28.06.2025 12:20 Ответить
Все саме так, як ти і написав!!! Але Бутусов чомусь про ті 3 млн. мін, які були знищені при Порошенкові не написав, і притягнути Порошенка до кримінальної відповідальності за державну зраду через знищення тих мін не закликав. Чому так?
показать весь комментарий
28.06.2025 12:33 Ответить
У тебе пам'ять тільки у половині мозку. Бо якщо б весь твій мозок пам'ятав, ти б згадав, що з https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/29513171.html 2015 по 2018 рік в Україні були зніщенні ті ж самі протипіхотні міни у тій же самій кількості - 3 млн.
показать весь комментарий
28.06.2025 11:10 Ответить
Valery #609243

Максим Миронов #564738

Анатолій Хоменко #580797

Дяка за інфу.
показать весь комментарий
28.06.2025 11:17 Ответить
а так это при Порошенко было при том что шли боевые действия на Донбассе и потерян Крым.
Зеля и Порох два сорта дерьма и после них будет следующая разновидность
показать весь комментарий
28.06.2025 12:07 Ответить
А ти - диванний ТИПІЛ.
В Україні було 6 (ШІСТЬ) млн мін ПФМ-1.
3 млн було знищено у 2018 році
3 млн було знищено у 2020 році.
показать весь комментарий
28.06.2025 12:21 Ответить
Exactly!!!
показать весь комментарий
28.06.2025 12:35 Ответить
https://censor.net/ru/news/3419287/zelenskiyi_i_taran_unichtojili_v_2020_godu_3_mln_protivopehotnyh_min_eto_soznatelnoe_razorujenie_ukrainy
показать весь комментарий
28.06.2025 09:40 Ответить
А на цьому сайті не писали, що З 2015 по 2018 рік в Україні були зніщенні ті ж самі протипіхотні міни у тій же самій кількості - 3 млн? Дивно...
показать весь комментарий
28.06.2025 11:11 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/29513171.html З 2015 по 2018 рік в Україні були зніщенні ті ж самі протипіхотні міни у тій же самій кількості - 3 млн.
показать весь комментарий
28.06.2025 11:12 Ответить
ось приклад зухвалої цинічної брехні, розрахованої на непоінформованість читачів! вам надати бравурні доповіді МИНУЛОЇ ВЛАДИ про "дострокову утилізацію" трьох мільйонів протипехотних мін?
показать весь комментарий
28.06.2025 09:51 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/29513171.html З 2015 по 2018 в Україні були зніщенні ті ж самі протипіхотні міни у тій же самій кількості - 3 млн.
показать весь комментарий
28.06.2025 11:05 Ответить
Бо так були підписані документи. І не тією владою.
А чого ж зеля поспішав - не ясно
показать весь комментарий
28.06.2025 13:47 Ответить
І це правильно, бо шастають всяки лишнєхромосомні кацарили "мишебратья" по Світу, лізуть в чужі землі зі зброєю.
показать весь комментарий
28.06.2025 08:59 Ответить
Будуть мінувати кордони . Вважаю правильне рішення
показать весь комментарий
28.06.2025 09:00 Ответить
А на фото-протитанкова ТМ-62🤦🤦
показать весь комментарий
28.06.2025 09:08 Ответить
Фото ілюстративне
показать весь комментарий
28.06.2025 09:10 Ответить
Наша влада коли роздуплиться?
показать весь комментарий
28.06.2025 09:09 Ответить
Можно було не виходити з конвенції, а зробити позначку що параша поза законів і проти них можно застосовувати усе що можна і неможна
показать весь комментарий
28.06.2025 09:20 Ответить
Країни Балтії найбільш адекватні в НАТО
показать весь комментарий
28.06.2025 09:28 Ответить
Правильно, шо бы у свиней расийских ноги и руки отрывались!!
показать весь комментарий
28.06.2025 11:17 Ответить
Адекватні країни мінуються від кацапів , а ЗЕбіл навпаки розміновував! Скільки ще довбойобів вірить що членограй прагне перемоги?
показать весь комментарий
28.06.2025 11:32 Ответить
 
 