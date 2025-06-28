Литва, Латвия, Эстония официально уведомили ООН о выходе из конвенции о противопехотных минах
27 июня страны Балтии официально уведомили Организацию Объединенных Наций о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили министры иностранных дел стран Маргус Цахкна, Кястутис Будрис и Байба Браже.
Будрис отметил, что Литва "не питает иллюзий" и понимает, что Россия является долгосрочной экзистенциальной угрозой для Европы. Она ведет войну для достижения собственных политических целей, подрывает стабильность путем саботажа и готовится к длительной конфронтации.
"Перед такими угрозами Литва будет принимать все необходимые меры для защиты своего государства, населения и каждого сантиметра территории НАТО - всеми эффективными военными средствами", - заявил он.
Министр иностранных дел Эстонии Цахкна сообщил, что урок войны России против Украины показывает, что для лучшей защиты страны не нужно вводить односторонние ограничения на вооружение. К тому же враг их не соблюдает.
"Выйдя из Оттавской конвенции, Вооруженные силы Эстонии получат большую гибкость в выборе систем вооружения, инструментов и решений, необходимых для укрепления обороноспособности страны", - говорится в заявлении.
Браже заявила, что с момента присоединения Латвии к Конвенции ситуация в сфере региональной безопасности существенно изменилась. Россия, вторгшись в Украину, проявила неуважение к территориальным границам государства и международному праву.
"Выход из Конвенции предоставит Латвии гибкость в действиях по усилению сдерживания и обеспечения защиты страны и ее граждан", - подчеркнула министр.
Согласно Конвенции, выход вступает в силу через шесть месяцев после подачи указанного документа.
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А могли б, як зеленський з групою осіб, гроші вивести з країн, через велике будівництво!! Аброхамій, може і допомогти, гудроном з прокладками??
Може варто було замінувати території щоб подивитись який же він другий кінець палки
Бо щось не пригадую такої новини.
І пошуком в гулі користуйтеся.
бо мав нагоду вибирати,
чи хорошу пам*ять, чи
то бігти і щось таки робити.
ну і вибрав же я....
Тепер немає пам*яті,
а є якесь там УБД від 16 року.
В Україні було 6 (ШІСТЬ) млн мін ПФМ-1.
3 млн було знищено у 2018 році
3 млн було знищено у 2020 році.
Максим Миронов #564738
Анатолій Хоменко #580797
Дяка за інфу.
Зеля и Порох два сорта дерьма и после них будет следующая разновидность
В Україні було 6 (ШІСТЬ) млн мін ПФМ-1.
3 млн було знищено у 2018 році
3 млн було знищено у 2020 році.
А чого ж зеля поспішав - не ясно