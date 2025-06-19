Финляндия приняла решение о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Парламент Финляндии принял решение о выходе страны из Оттавской конвенции, которая запрещает производство, применение и хранение противопехотных мин.
Об этом сообщает Yle, информирует Цензор.НЕТ.
За такое решение проголосовали 157 депутатов, 18 выступили против, еще 24 отсутствовали.
Согласно заключению Комитета по иностранным делам, который поддержал инициативу правительства, противопехотные мины признаны важным элементом оборонной стратегии страны в условиях ухудшения среды безопасности.
Это означает, что в будущем Вооруженные силы Финляндии смогут официально применять такие средства обороны.
В дальнейшем решение должен утвердить президент Александер Стубб, после чего Финляндия официально уведомит о своем выходе генерального секретаря ООН.
А Зєлємський не виходить. Як же тоді кацапи пішки, на віслюках та самокатах будуть лізти, як сарана і щодня захоплювати українські землі, поки верховний гундос із скорботною фізією зображує глибоку стурбованість?
я ж кажу, варіант поганий, але низькотехнологічний
Властивості
Погано розчиняється у холодній воді, помірно у теплій. Чутливість до ударів, тертя і теплових подразників вища за чутливість тротилу; від прострілу кулі може вибухнути. Від капсуль-детонатора № 8 надійно вибухає у порошкоподібному і пресованому вигляді, у литому вигляді - не завжди, тому потребує проміжного детонатору. Детонаційний об'єм не менше 350 мл. Мінімальний ініціювальний об'єм 0,06 г.
Горить полум'ям, що сильно коптить, горіння може перейти в детонацію. Задля безпеки зберігається у воді. Хімічно стійка. Взаємодіє із металами (за винятком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE олова), утворюючи солі (пікрати), які у більшості випадків більш чутливі до механічних впливів, ніж сама пікринова кислота (особливо пікрати заліза і свинцю).
Ще раз повторюю - мій опонент запропонував АМОНАЛ, як ЗАМІНУ тротилу. Я пояснив, чому амонал не підходить для використання в мінах - з-за високої гігроскопічності. І запропонував іншу ВР, яка малогігроскопічна, порівняно з амоналом... Якби пікринова кислота була такою поганою - вона-б не застосовувалася, тривалий час, у якості ВР для снарядів, при використанні в умовах високої вологості - на морі та в Манчжурії...
А більш високотехнологічні бризантні ВР союзниками срср (американцями) були синтезовані ще в період другої світової. Це ЕДНА і ДІНА (етилендінітроамин та діетанолнітратнітроамин), які зараз засосовуються для спорядження *********ів. ЕДНА використовується ширше, бо має значно меншу чутливість до удару. І вже тоді ці ВР мали більш ширшу сировинну базу, бо синтезуються з етилену.
А те що зараз у Європі не вистачає вибухівки військового застосування, то це пояснюється не складністю виробництва, а згортанням\закриттям цих виробництв після закінчення періода так званої "холодної війни". Часто ці підприємства зачинялись під тиском "зелених" партій різного штибу.
Таке може тільки "фошизд" вимагати! А "малий прикордонний рух" що, зупинити? А відвідування родичів/друзів "на той старанє"?? А "контрабас"???
дороги та шашлики!!!!