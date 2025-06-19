РУС
Финляндия приняла решение о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

міна

Парламент Финляндии принял решение о выходе страны из Оттавской конвенции, которая запрещает производство, применение и хранение противопехотных мин.

Об этом сообщает Yle, информирует Цензор.НЕТ.

За такое решение проголосовали 157 депутатов, 18 выступили против, еще 24 отсутствовали.

Согласно заключению Комитета по иностранным делам, который поддержал инициативу правительства, противопехотные мины признаны важным элементом оборонной стратегии страны в условиях ухудшения среды безопасности.

Это означает, что в будущем Вооруженные силы Финляндии смогут официально применять такие средства обороны.

В дальнейшем решение должен утвердить президент Александер Стубб, после чего Финляндия официально уведомит о своем выходе генерального секретаря ООН.

запрет (1711) Финляндия (1029) мина (357)
+16
Молодці фіни. рускіє порушують будь-які домовленості та конвенції, тому вони втратили будь-який сенс. Варварів треба знищувати усіма доступними засобами, інакше варвари знищать усю цівілізацію без будь-якого жалю.
19.06.2025 14:42 Ответить
+12
ВСІМ починає доходити. Ну краще пізно чим ніколи
19.06.2025 14:37 Ответить
+10
На Фінсько-Китайському кордоні міни будуть не зайвими.
19.06.2025 14:38 Ответить
там, в Фінляндії дуже мало баканаФФих та кулінічєй .....тому такі розумні, послідовні дії....
19.06.2025 14:42 Ответить
не всім. У нас, наприклад, половина парламенту уявлення зеленого не мають, що то за Оттавська конвенція. Та і чесно кажучі, їх хвилюють зовсім інші шкурні проблеми
19.06.2025 15:07 Ответить
А як знання міжнародного законодавства посприяє наповненню власних кишень?
19.06.2025 15:25 Ответить
Молодці фіни. рускіє порушують будь-які домовленості та конвенції, тому вони втратили будь-який сенс. Варварів треба знищувати усіма доступними засобами, інакше варвари знищать усю цівілізацію без будь-якого жалю.
19.06.2025 14:42 Ответить
І країни Балтії виходять з цієї конвенції
А Зєлємський не виходить. Як же тоді кацапи пішки, на віслюках та самокатах будуть лізти, як сарана і щодня захоплювати українські землі, поки верховний гундос із скорботною фізією зображує глибоку стурбованість?
19.06.2025 14:46 Ответить
Доля веде розумних. Дурнів вона волочить. (с)
19.06.2025 15:13 Ответить
Україна має зробити теж саме
19.06.2025 14:48 Ответить
Це нічого не дасть. Як ніхто нічого не мінував на шляху кацапні, так мінувати і не збирається.
19.06.2025 14:52 Ответить
Так. Більше того, потрібні засоби дистанційного мінування, щоб мінувати кацапське прикордоння, щоб не було вторгнень. Міни нескладно робити, в якості вибухівки можна хоч амонал використовувати (поганий варіант, але дуже дешевий). Головне, щоб була велика щільність мінування.
19.06.2025 14:58 Ответить
Амонал гігроскопічний, тому для мін він не підходить - бо міни перебувають тривалий час під впливом атмосферного середовища...
19.06.2025 15:04 Ответить
Погоджуюсь, але це можна виправити, якщо використовувати негігроскопічний біндер, або якщо вкривати амонал шаром негігроскопічної речовини. Так, це підвищить вартість міни, але в цілому вартість буде низькою.

я ж кажу, варіант поганий, але низькотехнологічний
19.06.2025 15:11 Ответить
Так, може, краще пікринову кислоту використовувать?
19.06.2025 15:15 Ответить
Не знайомий з її властивостями. Мені здається що тоді краще вже шукати способи масового виробництва тротилу.
19.06.2025 15:18 Ответить
Недавно на "Цензорі" викладали відео, де наші "дебіли" на фронті критикували командування за якусь" *****", якою начинені були гранати Ф-1. Викручували пробки з гранат і висипали в жменю жовто-бугрі гранули, і голосили про "диверсію". А насправді, пікринова кислота, під назвою "шимозе", використовувалася японськими артилеристами, ще в часи російсько-японської війни, в 1904 році. Про це навіть згадувалося в літературі. "Порт-Артур" і "Цусіма"...
19.06.2025 15:41 Ответить
ТНФ зараз взагалі не використовують у *********** через його низьку стійкість до механічного впливу та температури, а також через те що він при контакті з металами утворює вкрай нестабільні пікрати металів, які можуть призводити до несанціонованої детонації **********.
19.06.2025 15:39 Ответить
Мені це відомо... Але ж мій опонент веде мову про "хоч якусь заміну" ТНТ. От я й написав про нескладну у виготовленні та негігроскопічну ВР.
19.06.2025 15:45 Ответить
ТНФ як раз має досить високу гігроскопічність, що і було однією із проблем його використання та зберігання, саме це створювало ризик утворення пікратів.
19.06.2025 16:11 Ответить
Пікринова кислота (2,4,6-тринітрофенол) - бризантна вибухова речовина нормальної потужності. Це жовті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB кристали, погано розчинні у воді. Подразнює дихальні шляхи.

Властивості

Погано розчиняється у холодній воді, помірно у теплій. Чутливість до ударів, тертя і теплових подразників вища за чутливість тротилу; від прострілу кулі може вибухнути. Від капсуль-детонатора № 8 надійно вибухає у порошкоподібному і пресованому вигляді, у литому вигляді - не завжди, тому потребує проміжного детонатору. Детонаційний об'єм не менше 350 мл. Мінімальний ініціювальний об'єм 0,06 г.

Горить полум'ям, що сильно коптить, горіння може перейти в детонацію. Задля безпеки зберігається у воді. Хімічно стійка. Взаємодіє із металами (за винятком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE олова), утворюючи солі (пікрати), які у більшості випадків більш чутливі до механічних впливів, ніж сама пікринова кислота (особливо пікрати заліза і свинцю).
Ще раз повторюю - мій опонент запропонував АМОНАЛ, як ЗАМІНУ тротилу. Я пояснив, чому амонал не підходить для використання в мінах - з-за високої гігроскопічності. І запропонував іншу ВР, яка малогігроскопічна, порівняно з амоналом... Якби пікринова кислота була такою поганою - вона-б не застосовувалася, тривалий час, у якості ВР для снарядів, при використанні в умовах високої вологості - на морі та в Манчжурії...
19.06.2025 17:40 Ответить
ТНФ як раз має досить високу гігроскопічність, що і було однією із проблем його використання та зберігання, саме це і створювало ризик утворення пікратів, що приводило до несакціонової детонації *********** навіть у стволах гармат, а також при зберіганні, саме через те, що вологий ТНФ утворював нестійкі пикрати міді, цинку, заліза, які мали властивості ініціюючих вибухових речовин.. З розвитком хімії високоенергетичних речовин були синтезовані більш хімічностабільні та стійки до механічних та термічних впливів речовини для застосування у війькових ***********, і епоха застосування ТНФ відійшла у минуле.
19.06.2025 18:02 Ответить
"Усеруся - але не покорюся...". Ще раз пояснить?
19.06.2025 18:12 Ответить
та я звик пояснювати по декілька разів, якщо люди застрягають у минулому. ТНФ перестали використовувати в *********** вже після Другої світової війни, хоча вона продовжувала використовуватися в деяких технологічно відсталих країнах у пізніший період. Основною причиною відмови від її застосування стали проблеми зі стабільністю та безпекою при зберіганні та використанні, а також розробка більш потужних та безпечних вибухових речовин, як то - ДІНА, гексоген, октоген, ЕГДН, ТАТБ, ДНАН тощо, які і використовуються зараз у ******** ***********.
19.06.2025 18:43 Ответить
Я теж звик пояснювать (як і в цьому конкретному випадку), що є прості ВР, що мають МЕНШЕ НЕДОЛІКІВ, ніж те, що прпопонується... Думаєш - "від хорошого життя", у Ф-1 тротил замінили на ТНФ? Навіть в Європі не вистачає тротилу, та інших "високотехнологічних" ВР, для спорядження ***********...
19.06.2025 19:08 Ответить
********** ще давніх радянських часів не споряджають ТНФом, бо це вкрай ускладнювало і здорожчувало виробництво, бо передбачало покриття корпусу всередині шелаком або потребувало поміщати вибухівку у ********* у паперових гільзах. Застосування ТНТ, а також масове його виробнитво в срср почалось вже у період другої світової. І виробництво ТНТ не є чимось високотехнологячним, бо похідні рочовини (фенол і толуол) відрізняються тільки тим, що замість гідроксильної групи її місце займає метильна.
А більш високотехнологічні бризантні ВР союзниками срср (американцями) були синтезовані ще в період другої світової. Це ЕДНА і ДІНА (етилендінітроамин та діетанолнітратнітроамин), які зараз засосовуються для спорядження *********ів. ЕДНА використовується ширше, бо має значно меншу чутливість до удару. І вже тоді ці ВР мали більш ширшу сировинну базу, бо синтезуються з етилену.
А те що зараз у Європі не вистачає вибухівки військового застосування, то це пояснюється не складністю виробництва, а згортанням\закриттям цих виробництв після закінчення періода так званої "холодної війни". Часто ці підприємства зачинялись під тиском "зелених" партій різного штибу.
19.06.2025 22:38 Ответить
Ти чув вислів кацапський, "Дорога ложка к обеду..."? Мене не цікавить діяльність "зелених" та інша "дурь"... Мене цікавить нестача тротилу СЬОГОДНІ!!!
20.06.2025 03:07 Ответить
я не настільки дотичний до інфррмації про постачання тротилу і гесогену на наші підприємства, щоб підтвердити їх нестачу у виробників ***********. Принаймні від знайомих такого не чув.
20.06.2025 04:03 Ответить
А я - чув... І про польські, чеські та словацькі підприємства - теж...
20.06.2025 07:02 Ответить
ну, у мене нема знайомих на чеських і словацьких підприємствах.
20.06.2025 14:42 Ответить
це гівно у виріб ніхто пхати не буде. Термін годності у амонала не перевищує одного року, а в умовах погодного впливу взагалі може скоротитись вдвічі. У протипіхотних мінах використовують інші вибухові речовини або їх суміші, інколи навіть рідкі, як наприклад у тих же ПФМках. Для ефективності мінних загороджень має велике значення хімічна стабільність речовин і їх температурна стійкість, бо це впливає на економічну компоненту, а також на зайві ризики для особового складу при вимушеній заміні виробів у загородженнях.
19.06.2025 15:28 Ответить
"...потрібні засоби дистанційного мінування, щоб мінувати кацапське прикордоння..."
Таке може тільки "фошизд" вимагати! А "малий прикордонний рух" що, зупинити? А відвідування родичів/друзів "на той старанє"?? А "контрабас"???
19.06.2025 15:29 Ответить
мабуть хочуть озброїти українську армію мінами.котрих 3 млн штук знищила "зелена мразота" перед війною(((https://militarnyi.com/uk/news/********-likviduvala-3-mln-protypihotnyh-min/)))
19.06.2025 15:01 Ответить
14.05.2020 Україна проінформувала ОБСЄ про знищення більше трьох мілліонів протипіхотних мін, отака ху..ня малята.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:08 Ответить
от, дурні фіни!
дороги та шашлики!!!!
19.06.2025 15:21 Ответить
 
 