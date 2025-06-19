Финляндия приняла решение о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Парламент Финляндии принял решение о выходе страны из Оттавской конвенции, которая запрещает производство, применение и хранение противопехотных мин.

Об этом сообщает Yle, информирует Цензор.НЕТ.

За такое решение проголосовали 157 депутатов, 18 выступили против, еще 24 отсутствовали.

Согласно заключению Комитета по иностранным делам, который поддержал инициативу правительства, противопехотные мины признаны важным элементом оборонной стратегии страны в условиях ухудшения среды безопасности.

Это означает, что в будущем Вооруженные силы Финляндии смогут официально применять такие средства обороны.

В дальнейшем решение должен утвердить президент Александер Стубб, после чего Финляндия официально уведомит о своем выходе генерального секретаря ООН.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Два человека погибли, подорвавшись на мине в Затоке Одесской области