Фінляндія ухвалила рішення про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Парламент Фінляндії ухвалив рішення про вихід країни з Оттавської конвенції, яка забороняє виробництво, застосування та зберігання протипіхотних мін.

Про це повідомляє Yle, інформує Цензор.НЕТ.

За таке рішення проголосували 157 депутатів, 18 виступили проти, ще 24 були відсутні.

Згідно з висновком Комітету із закордонних справ, який підтримав ініціативу уряду, протипіхотні міни визнано важливим елементом оборонної стратегії країни в умовах погіршення безпекового середовища.

Це означає, що в майбутньому Збройні сили Фінляндії зможуть офіційно застосовувати такі засоби оборони.

Надалі рішення має затвердити президент Александер Стубб, після чого Фінляндія офіційно повідомить про свій вихід генерального секретаря ООН.

