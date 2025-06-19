Фінляндія ухвалила рішення про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін
Парламент Фінляндії ухвалив рішення про вихід країни з Оттавської конвенції, яка забороняє виробництво, застосування та зберігання протипіхотних мін.
Про це повідомляє Yle, інформує Цензор.НЕТ.
За таке рішення проголосували 157 депутатів, 18 виступили проти, ще 24 були відсутні.
Згідно з висновком Комітету із закордонних справ, який підтримав ініціативу уряду, протипіхотні міни визнано важливим елементом оборонної стратегії країни в умовах погіршення безпекового середовища.
Це означає, що в майбутньому Збройні сили Фінляндії зможуть офіційно застосовувати такі засоби оборони.
Надалі рішення має затвердити президент Александер Стубб, після чого Фінляндія офіційно повідомить про свій вихід генерального секретаря ООН.
Топ коментарі
+16 Александр Кудренко #438142
показати весь коментар19.06.2025 14:42 Відповісти Посилання
+12 Михайло Иляш
показати весь коментар19.06.2025 14:37 Відповісти Посилання
+10 Jolli Rabbit
показати весь коментар19.06.2025 14:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А Зєлємський не виходить. Як же тоді кацапи пішки, на віслюках та самокатах будуть лізти, як сарана і щодня захоплювати українські землі, поки верховний гундос із скорботною фізією зображує глибоку стурбованість?
я ж кажу, варіант поганий, але низькотехнологічний
Властивості
Погано розчиняється у холодній воді, помірно у теплій. Чутливість до ударів, тертя і теплових подразників вища за чутливість тротилу; від прострілу кулі може вибухнути. Від капсуль-детонатора № 8 надійно вибухає у порошкоподібному і пресованому вигляді, у литому вигляді - не завжди, тому потребує проміжного детонатору. Детонаційний об'єм не менше 350 мл. Мінімальний ініціювальний об'єм 0,06 г.
Горить полум'ям, що сильно коптить, горіння може перейти в детонацію. Задля безпеки зберігається у воді. Хімічно стійка. Взаємодіє із металами (за винятком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE олова), утворюючи солі (пікрати), які у більшості випадків більш чутливі до механічних впливів, ніж сама пікринова кислота (особливо пікрати заліза і свинцю).
Ще раз повторюю - мій опонент запропонував АМОНАЛ, як ЗАМІНУ тротилу. Я пояснив, чому амонал не підходить для використання в мінах - з-за високої гігроскопічності. І запропонував іншу ВР, яка малогігроскопічна, порівняно з амоналом... Якби пікринова кислота була такою поганою - вона-б не застосовувалася, тривалий час, у якості ВР для снарядів, при використанні в умовах високої вологості - на морі та в Манчжурії...
А більш високотехнологічні бризантні ВР союзниками срср (американцями) були синтезовані ще в період другої світової. Це ЕДНА і ДІНА (етилендінітроамин та діетанолнітратнітроамин), які зараз засосовуються для спорядження *********ів. ЕДНА використовується ширше, бо має значно меншу чутливість до удару. І вже тоді ці ВР мали більш ширшу сировинну базу, бо синтезуються з етилену.
А те що зараз у Європі не вистачає вибухівки військового застосування, то це пояснюється не складністю виробництва, а згортанням\закриттям цих виробництв після закінчення періода так званої "холодної війни". Часто ці підприємства зачинялись під тиском "зелених" партій різного штибу.
Таке може тільки "фошизд" вимагати! А "малий прикордонний рух" що, зупинити? А відвідування родичів/друзів "на той старанє"?? А "контрабас"???
дороги та шашлики!!!!