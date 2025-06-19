УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10910 відвідувачів онлайн
Новини Вихід країн Європи з конвенції щодо боєприпасів
1 368 35

Фінляндія ухвалила рішення про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

міна

Парламент Фінляндії ухвалив рішення про вихід країни з Оттавської конвенції, яка забороняє виробництво, застосування та зберігання протипіхотних мін.

Про це повідомляє Yle, інформує Цензор.НЕТ.

За таке рішення проголосували 157 депутатів, 18 виступили проти, ще 24 були відсутні.

Згідно з висновком Комітету із закордонних справ, який підтримав ініціативу уряду, протипіхотні міни визнано важливим елементом оборонної стратегії країни в умовах погіршення безпекового середовища.

Це означає, що в майбутньому Збройні сили Фінляндії зможуть офіційно застосовувати такі засоби оборони.

Надалі рішення має затвердити президент Александер Стубб, після чого Фінляндія офіційно повідомить про свій вихід генерального секретаря ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двоє людей загинули, підірвавшись на міні у Затоці Одеської області

Автор: 

заборона (1478) Фінляндія (1379) міна (424)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Молодці фіни. рускіє порушують будь-які домовленості та конвенції, тому вони втратили будь-який сенс. Варварів треба знищувати усіма доступними засобами, інакше варвари знищать усю цівілізацію без будь-якого жалю.
показати весь коментар
19.06.2025 14:42 Відповісти
+12
ВСІМ починає доходити. Ну краще пізно чим ніколи
показати весь коментар
19.06.2025 14:37 Відповісти
+10
На Фінсько-Китайському кордоні міни будуть не зайвими.
показати весь коментар
19.06.2025 14:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ВСІМ починає доходити. Ну краще пізно чим ніколи
показати весь коментар
19.06.2025 14:37 Відповісти
там, в Фінляндії дуже мало баканаФФих та кулінічєй .....тому такі розумні, послідовні дії....
показати весь коментар
19.06.2025 14:42 Відповісти
не всім. У нас, наприклад, половина парламенту уявлення зеленого не мають, що то за Оттавська конвенція. Та і чесно кажучі, їх хвилюють зовсім інші шкурні проблеми
показати весь коментар
19.06.2025 15:07 Відповісти
А як знання міжнародного законодавства посприяє наповненню власних кишень?
показати весь коментар
19.06.2025 15:25 Відповісти
На Фінсько-Китайському кордоні міни будуть не зайвими.
показати весь коментар
19.06.2025 14:38 Відповісти
Молодці фіни. рускіє порушують будь-які домовленості та конвенції, тому вони втратили будь-який сенс. Варварів треба знищувати усіма доступними засобами, інакше варвари знищать усю цівілізацію без будь-якого жалю.
показати весь коментар
19.06.2025 14:42 Відповісти
І країни Балтії виходять з цієї конвенції
А Зєлємський не виходить. Як же тоді кацапи пішки, на віслюках та самокатах будуть лізти, як сарана і щодня захоплювати українські землі, поки верховний гундос із скорботною фізією зображує глибоку стурбованість?
показати весь коментар
19.06.2025 14:46 Відповісти
Доля веде розумних. Дурнів вона волочить. (с)
показати весь коментар
19.06.2025 15:13 Відповісти
Україна має зробити теж саме
показати весь коментар
19.06.2025 14:48 Відповісти
Це нічого не дасть. Як ніхто нічого не мінував на шляху кацапні, так мінувати і не збирається.
показати весь коментар
19.06.2025 14:52 Відповісти
Так. Більше того, потрібні засоби дистанційного мінування, щоб мінувати кацапське прикордоння, щоб не було вторгнень. Міни нескладно робити, в якості вибухівки можна хоч амонал використовувати (поганий варіант, але дуже дешевий). Головне, щоб була велика щільність мінування.
показати весь коментар
19.06.2025 14:58 Відповісти
Амонал гігроскопічний, тому для мін він не підходить - бо міни перебувають тривалий час під впливом атмосферного середовища...
показати весь коментар
19.06.2025 15:04 Відповісти
Погоджуюсь, але це можна виправити, якщо використовувати негігроскопічний біндер, або якщо вкривати амонал шаром негігроскопічної речовини. Так, це підвищить вартість міни, але в цілому вартість буде низькою.

я ж кажу, варіант поганий, але низькотехнологічний
показати весь коментар
19.06.2025 15:11 Відповісти
Так, може, краще пікринову кислоту використовувать?
показати весь коментар
19.06.2025 15:15 Відповісти
Не знайомий з її властивостями. Мені здається що тоді краще вже шукати способи масового виробництва тротилу.
показати весь коментар
19.06.2025 15:18 Відповісти
Недавно на "Цензорі" викладали відео, де наші "дебіли" на фронті критикували командування за якусь" *****", якою начинені були гранати Ф-1. Викручували пробки з гранат і висипали в жменю жовто-бугрі гранули, і голосили про "диверсію". А насправді, пікринова кислота, під назвою "шимозе", використовувалася японськими артилеристами, ще в часи російсько-японської війни, в 1904 році. Про це навіть згадувалося в літературі. "Порт-Артур" і "Цусіма"...
показати весь коментар
19.06.2025 15:41 Відповісти
ТНФ зараз взагалі не використовують у *********** через його низьку стійкість до механічного впливу та температури, а також через те що він при контакті з металами утворює вкрай нестабільні пікрати металів, які можуть призводити до несанціонованої детонації **********.
показати весь коментар
19.06.2025 15:39 Відповісти
Мені це відомо... Але ж мій опонент веде мову про "хоч якусь заміну" ТНТ. От я й написав про нескладну у виготовленні та негігроскопічну ВР.
показати весь коментар
19.06.2025 15:45 Відповісти
ТНФ як раз має досить високу гігроскопічність, що і було однією із проблем його використання та зберігання, саме це створювало ризик утворення пікратів.
показати весь коментар
19.06.2025 16:11 Відповісти
Пікринова кислота (2,4,6-тринітрофенол) - бризантна вибухова речовина нормальної потужності. Це жовті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB кристали, погано розчинні у воді. Подразнює дихальні шляхи.

Властивості

Погано розчиняється у холодній воді, помірно у теплій. Чутливість до ударів, тертя і теплових подразників вища за чутливість тротилу; від прострілу кулі може вибухнути. Від капсуль-детонатора № 8 надійно вибухає у порошкоподібному і пресованому вигляді, у литому вигляді - не завжди, тому потребує проміжного детонатору. Детонаційний об'єм не менше 350 мл. Мінімальний ініціювальний об'єм 0,06 г.

Горить полум'ям, що сильно коптить, горіння може перейти в детонацію. Задля безпеки зберігається у воді. Хімічно стійка. Взаємодіє із металами (за винятком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE олова), утворюючи солі (пікрати), які у більшості випадків більш чутливі до механічних впливів, ніж сама пікринова кислота (особливо пікрати заліза і свинцю).
Ще раз повторюю - мій опонент запропонував АМОНАЛ, як ЗАМІНУ тротилу. Я пояснив, чому амонал не підходить для використання в мінах - з-за високої гігроскопічності. І запропонував іншу ВР, яка малогігроскопічна, порівняно з амоналом... Якби пікринова кислота була такою поганою - вона-б не застосовувалася, тривалий час, у якості ВР для снарядів, при використанні в умовах високої вологості - на морі та в Манчжурії...
показати весь коментар
19.06.2025 17:40 Відповісти
ТНФ як раз має досить високу гігроскопічність, що і було однією із проблем його використання та зберігання, саме це і створювало ризик утворення пікратів, що приводило до несакціонової детонації *********** навіть у стволах гармат, а також при зберіганні, саме через те, що вологий ТНФ утворював нестійкі пикрати міді, цинку, заліза, які мали властивості ініціюючих вибухових речовин.. З розвитком хімії високоенергетичних речовин були синтезовані більш хімічностабільні та стійки до механічних та термічних впливів речовини для застосування у війькових ***********, і епоха застосування ТНФ відійшла у минуле.
показати весь коментар
19.06.2025 18:02 Відповісти
"Усеруся - але не покорюся...". Ще раз пояснить?
показати весь коментар
19.06.2025 18:12 Відповісти
та я звик пояснювати по декілька разів, якщо люди застрягають у минулому. ТНФ перестали використовувати в *********** вже після Другої світової війни, хоча вона продовжувала використовуватися в деяких технологічно відсталих країнах у пізніший період. Основною причиною відмови від її застосування стали проблеми зі стабільністю та безпекою при зберіганні та використанні, а також розробка більш потужних та безпечних вибухових речовин, як то - ДІНА, гексоген, октоген, ЕГДН, ТАТБ, ДНАН тощо, які і використовуються зараз у ******** ***********.
показати весь коментар
19.06.2025 18:43 Відповісти
Я теж звик пояснювать (як і в цьому конкретному випадку), що є прості ВР, що мають МЕНШЕ НЕДОЛІКІВ, ніж те, що прпопонується... Думаєш - "від хорошого життя", у Ф-1 тротил замінили на ТНФ? Навіть в Європі не вистачає тротилу, та інших "високотехнологічних" ВР, для спорядження ***********...
показати весь коментар
19.06.2025 19:08 Відповісти
********** ще давніх радянських часів не споряджають ТНФом, бо це вкрай ускладнювало і здорожчувало виробництво, бо передбачало покриття корпусу всередині шелаком або потребувало поміщати вибухівку у ********* у паперових гільзах. Застосування ТНТ, а також масове його виробнитво в срср почалось вже у період другої світової. І виробництво ТНТ не є чимось високотехнологячним, бо похідні рочовини (фенол і толуол) відрізняються тільки тим, що замість гідроксильної групи її місце займає метильна.
А більш високотехнологічні бризантні ВР союзниками срср (американцями) були синтезовані ще в період другої світової. Це ЕДНА і ДІНА (етилендінітроамин та діетанолнітратнітроамин), які зараз засосовуються для спорядження *********ів. ЕДНА використовується ширше, бо має значно меншу чутливість до удару. І вже тоді ці ВР мали більш ширшу сировинну базу, бо синтезуються з етилену.
А те що зараз у Європі не вистачає вибухівки військового застосування, то це пояснюється не складністю виробництва, а згортанням\закриттям цих виробництв після закінчення періода так званої "холодної війни". Часто ці підприємства зачинялись під тиском "зелених" партій різного штибу.
показати весь коментар
19.06.2025 22:38 Відповісти
Ти чув вислів кацапський, "Дорога ложка к обеду..."? Мене не цікавить діяльність "зелених" та інша "дурь"... Мене цікавить нестача тротилу СЬОГОДНІ!!!
показати весь коментар
20.06.2025 03:07 Відповісти
я не настільки дотичний до інфррмації про постачання тротилу і гесогену на наші підприємства, щоб підтвердити їх нестачу у виробників ***********. Принаймні від знайомих такого не чув.
показати весь коментар
20.06.2025 04:03 Відповісти
А я - чув... І про польські, чеські та словацькі підприємства - теж...
показати весь коментар
20.06.2025 07:02 Відповісти
ну, у мене нема знайомих на чеських і словацьких підприємствах.
показати весь коментар
20.06.2025 14:42 Відповісти
це гівно у виріб ніхто пхати не буде. Термін годності у амонала не перевищує одного року, а в умовах погодного впливу взагалі може скоротитись вдвічі. У протипіхотних мінах використовують інші вибухові речовини або їх суміші, інколи навіть рідкі, як наприклад у тих же ПФМках. Для ефективності мінних загороджень має велике значення хімічна стабільність речовин і їх температурна стійкість, бо це впливає на економічну компоненту, а також на зайві ризики для особового складу при вимушеній заміні виробів у загородженнях.
показати весь коментар
19.06.2025 15:28 Відповісти
"...потрібні засоби дистанційного мінування, щоб мінувати кацапське прикордоння..."
Таке може тільки "фошизд" вимагати! А "малий прикордонний рух" що, зупинити? А відвідування родичів/друзів "на той старанє"?? А "контрабас"???
показати весь коментар
19.06.2025 15:29 Відповісти
мабуть хочуть озброїти українську армію мінами.котрих 3 млн штук знищила "зелена мразота" перед війною(((https://militarnyi.com/uk/news/********-likviduvala-3-mln-protypihotnyh-min/)))
показати весь коментар
19.06.2025 15:01 Відповісти
14.05.2020 Україна проінформувала ОБСЄ про знищення більше трьох мілліонів протипіхотних мін, отака ху..ня малята.
показати весь коментар
19.06.2025 15:03 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 15:08 Відповісти
от, дурні фіни!
дороги та шашлики!!!!
показати весь коментар
19.06.2025 15:21 Відповісти
 
 