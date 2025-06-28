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Новини Вихід країн Європи з конвенції щодо боєприпасів
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Литва, Латвія, Естонія офіційно повідомили ООН про вихід із конвенції про протипіхотні міни

міна

27 червня країни Балтії офіційно повідомили Організацію Об'єднаних Націй про вихід з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міністри закордонних справ країн Маргус Цахкна, Кястутіс Будріс та Байба Браже.

Будріс зазначив, що Литва "не має ілюзій" і розуміє, що Росія є довгостроковою екзистенційною загрозою для Європи. Вона веде війну для досягнення власних політичних цілей, підриває стабільність шляхом саботажу та готується до тривалої конфронтації.

"Перед такими загрозами Литва вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своєї держави, населення та кожного сантиметра території НАТО – усіма ефективними військовими засобами", – заявив він.

Міністр закордонних справ Естонії Цахкна повідомив, що урок війни Росії проти України показує, що для кращого захисту країни не потрібно вводити односторонні обмеження на озброєння. До того ж ворог їх не дотримується.

"Вийшовши з Оттавської конвенції, Збройні сили Естонії отримають більшу гнучкість у виборі систем озброєння, інструментів та рішень, необхідних для зміцнення обороноздатності країни", – йдеться в заяві.

Браже заявила, що з моменту приєднання Латвії до Конвенції ситуація у сфері регіональної безпеки суттєво змінилася. Росія, вторгшись в Україну, проявила неповагу до територіальних меж держави та міжнародного права.

"Вихід із Конвенції надасть Латвії гнучкість у діях щодо посилення стримування та забезпечення захисту країни та її громадян", – підкреслила міністерка.

Згідно з Конвенцією, вихід набуває чинності через шість місяців після подання зазначеного документа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінляндія ухвалила рішення про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Автор: 

Латвія (1373) Литва (2467) Естонія (1657) Оттавська конвенція (2)


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Топ коментарі
+16
Один кінець ми відчули, коли зеля знищив 3 млн мін, якраз перед вторгненням
Може варто було замінувати території щоб подивитись який же він другий кінець палки
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28.06.2025 09:01 Відповісти
+14
Правильно і вчасно прийняте рішення, країн Балтії!!
А могли б, як зеленський з групою осіб, гроші вивести з країн, через велике будівництво!! Аброхамій, може і допомогти, гудроном з прокладками??
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28.06.2025 08:50 Відповісти
+11
Будуть мінувати кордони . Вважаю правильне рішення
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28.06.2025 09:00 Відповісти
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Правильно і вчасно прийняте рішення, країн Балтії!!
А могли б, як зеленський з групою осіб, гроші вивести з країн, через велике будівництво!! Аброхамій, може і допомогти, гудроном з прокладками??
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28.06.2025 08:50 Відповісти
Могли бы и Чонгар свой разминировать, чтобы 2 раза не вставать.
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28.06.2025 12:10 Відповісти
Палка з двома кінцями.
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28.06.2025 08:58 Відповісти
Один кінець ми відчули, коли зеля знищив 3 млн мін, якраз перед вторгненням
Може варто було замінувати території щоб подивитись який же він другий кінець палки
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28.06.2025 09:01 Відповісти
можете закинути коли і де?
Бо щось не пригадую такої новини.
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28.06.2025 09:11 Відповісти
У лікаря пам'ять перевірте.
І пошуком в гулі користуйтеся.
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28.06.2025 09:18 Відповісти
У мене вона поганенька, ця пам*ять,
бо мав нагоду вибирати,
чи хорошу пам*ять, чи
то бігти і щось таки робити.
ну і вибрав же я....
Тепер немає пам*яті,
а є якесь там УБД від 16 року.
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28.06.2025 11:09 Відповісти
Ці диванні петріоти, як "Small Jerboa", хоч і не воювали, але пам'ять мають поганеньку. Бо забули, що https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/29513171.html за період з 2015 по 2018 рік в Україні були зніщенні ті ж самі протипіхотні міни у тій же самій кількості - 3 млн.
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28.06.2025 11:16 Відповісти
У тебе пам'ять тільки у половині мозку. Бо якщо б весь твій мозок пам'ятав, ти б згадав, що з https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/29513171.html 2015 по 2018 рік в Україні були зніщенні ті ж самі протипіхотні міни у тій же самій кількості - 3 млн.
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28.06.2025 11:10 Відповісти
Valery #609243

Максим Миронов #564738

Анатолій Хоменко #580797

Дяка за інфу.
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28.06.2025 11:17 Відповісти
а так это при Порошенко было при том что шли боевые действия на Донбассе и потерян Крым.
Зеля и Порох два сорта дерьма и после них будет следующая разновидность
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28.06.2025 12:07 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3419287/zelenskiyi_i_taran_unichtojili_v_2020_godu_3_mln_protivopehotnyh_min_eto_soznatelnoe_razorujenie_ukrainy
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28.06.2025 09:40 Відповісти
А на цьому сайті не писали, що З 2015 по 2018 рік в Україні були зніщенні ті ж самі протипіхотні міни у тій же самій кількості - 3 млн? Дивно...
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28.06.2025 11:11 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3195429/*****************************************************************************
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28.06.2025 09:50 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/29513171.html З 2015 по 2018 рік в Україні були зніщенні ті ж самі протипіхотні міни у тій же самій кількості - 3 млн.
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28.06.2025 11:12 Відповісти
ось приклад зухвалої цинічної брехні, розрахованої на непоінформованість читачів! вам надати бравурні доповіді МИНУЛОЇ ВЛАДИ про "дострокову утилізацію" трьох мільйонів протипехотних мін?
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28.06.2025 09:51 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/29513171.html З 2015 по 2018 в Україні були зніщенні ті ж самі протипіхотні міни у тій же самій кількості - 3 млн.
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28.06.2025 11:05 Відповісти
І це правильно, бо шастають всяки лишнєхромосомні кацарили "мишебратья" по Світу, лізуть в чужі землі зі зброєю.
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28.06.2025 08:59 Відповісти
Будуть мінувати кордони . Вважаю правильне рішення
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28.06.2025 09:00 Відповісти
А на фото-протитанкова ТМ-62🤦🤦
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28.06.2025 09:08 Відповісти
Фото ілюстративне
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28.06.2025 09:10 Відповісти
Наша влада коли роздуплиться?
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28.06.2025 09:09 Відповісти
Можно було не виходити з конвенції, а зробити позначку що параша поза законів і проти них можно застосовувати усе що можна і неможна
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28.06.2025 09:20 Відповісти
Країни Балтії найбільш адекватні в НАТО
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28.06.2025 09:28 Відповісти
Правильно, шо бы у свиней расийских ноги и руки отрывались!!
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28.06.2025 11:17 Відповісти
Адекватні країни мінуються від кацапів , а ЗЕбіл навпаки розміновував! Скільки ще довбойобів вірить що членограй прагне перемоги?
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28.06.2025 11:32 Відповісти
 
 