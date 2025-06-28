Литва, Латвія, Естонія офіційно повідомили ООН про вихід із конвенції про протипіхотні міни
27 червня країни Балтії офіційно повідомили Організацію Об'єднаних Націй про вихід з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міністри закордонних справ країн Маргус Цахкна, Кястутіс Будріс та Байба Браже.
Будріс зазначив, що Литва "не має ілюзій" і розуміє, що Росія є довгостроковою екзистенційною загрозою для Європи. Вона веде війну для досягнення власних політичних цілей, підриває стабільність шляхом саботажу та готується до тривалої конфронтації.
"Перед такими загрозами Литва вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своєї держави, населення та кожного сантиметра території НАТО – усіма ефективними військовими засобами", – заявив він.
Міністр закордонних справ Естонії Цахкна повідомив, що урок війни Росії проти України показує, що для кращого захисту країни не потрібно вводити односторонні обмеження на озброєння. До того ж ворог їх не дотримується.
"Вийшовши з Оттавської конвенції, Збройні сили Естонії отримають більшу гнучкість у виборі систем озброєння, інструментів та рішень, необхідних для зміцнення обороноздатності країни", – йдеться в заяві.
Браже заявила, що з моменту приєднання Латвії до Конвенції ситуація у сфері регіональної безпеки суттєво змінилася. Росія, вторгшись в Україну, проявила неповагу до територіальних меж держави та міжнародного права.
"Вихід із Конвенції надасть Латвії гнучкість у діях щодо посилення стримування та забезпечення захисту країни та її громадян", – підкреслила міністерка.
Згідно з Конвенцією, вихід набуває чинності через шість місяців після подання зазначеного документа.
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А могли б, як зеленський з групою осіб, гроші вивести з країн, через велике будівництво!! Аброхамій, може і допомогти, гудроном з прокладками??
Може варто було замінувати території щоб подивитись який же він другий кінець палки
Бо щось не пригадую такої новини.
І пошуком в гулі користуйтеся.
бо мав нагоду вибирати,
чи хорошу пам*ять, чи
то бігти і щось таки робити.
ну і вибрав же я....
Тепер немає пам*яті,
а є якесь там УБД від 16 року.
Максим Миронов #564738
Анатолій Хоменко #580797
Дяка за інфу.
Зеля и Порох два сорта дерьма и после них будет следующая разновидность