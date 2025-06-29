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Новини Вихід країн Європи з конвенції щодо боєприпасів
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Зеленський підписав указ про вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін (оновлено)

міна

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції. 

Про це пише у фейсбуку нардеп "Голосу", воїн Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно мені повідомили, що президент України підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції - міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін. Це крок, якого давно вимагала реальність війни. Росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень", - йдеться у дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва, Латвія, Естонія офіційно повідомили ООН про вихід із конвенції про протипіхотні міни

"Тепер очікуємо на розгляд питання у Верховній Раді України. Законодавче закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своєї території", - додає Костенко.

ОНОВЛЕННЯ

Згодом на сайті президента з'явився Указ про вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін.

"Указ президента України № 441/2025 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2025 року "Про вихід України з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2025 року "Про вихід України з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування".

Автор: 

Костенко (16) РНБО (2302) міна (380) Оттавська конвенція (2)


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Топ коментарі
+26
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29.06.2025 14:21 Відповісти
+19
рановато, не?
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29.06.2025 14:21 Відповісти
+18
Нарешті. На четвертому році війни, після того, як з неї вийшли інші європейські країни.
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29.06.2025 14:23 Відповісти
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29.06.2025 14:21 Відповісти
Зато потужно ...)))))
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29.06.2025 15:08 Відповісти
Мабуть всі міни, котрі ще десь валялися на складах, вже знищені або непридатні, а отже тепер можна й погратися в патріота.
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29.06.2025 15:26 Відповісти
Після пожежи у Ічні, вже нічого не валялося бо не було чому валятися...
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29.06.2025 15:56 Відповісти
А в Ічні міни протипіхотні зберігалися?
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29.06.2025 16:35 Відповісти
эстонцы без войны раньше чем мы
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29.06.2025 15:52 Відповісти
рановато, не?
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29.06.2025 14:21 Відповісти
Коли підписав? Може, три роки тому?
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29.06.2025 14:22 Відповісти
Нарешті. На четвертому році війни, після того, як з неї вийшли інші європейські країни.
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29.06.2025 14:23 Відповісти
* на четвертому році повномасштабної війни, коли рашисти лізуть отарами і захоплюють наші землі навіть без великої кількості бронетехніки.
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29.06.2025 14:26 Відповісти
До повномаштабної навали Зюзя відзвітував про знищення більше 3 мільонів мін на складах! Начебто за гроші західних . Та ще й Потужно розмінував підступи з Криму , акваторію Маріуполя та багато інших позицій..
Режим правління абсурду, де купа новобранців гине не доїхавши до фронту - людолови бусифікатори, підривники-палії, навідники ракет, дибільні полігони тощо....
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29.06.2025 14:28 Відповісти
У 2015, уже під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 російсько-української війни, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB_%D0%84%D0%A1_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1 посол ЄС в Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Ян Томбінський заявив, що утилізація трьох мільйонів протипіхотних мін в Україні, яку фінансує ЄС, має бути завершена до 2018 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-8 [8] Але не встигали , тож сталася пожежа в Ічні...
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29.06.2025 14:35 Відповісти
У листопаді 2016 було Україна провела урочисту церемонію, присвячену знищенню 1 млн протипіхотних мін типу ПФМ-1(С). Вже https://mil.in.ua/uk/********-***********-znyschennya-protypihotnyh-min-v-ramkah-ottavskoyi-konvenciyi/ у вересні 2018-го Україна ліквідувала 2 млн протипіхотних мін, а через два роки ця цифра сягла 3 млн одиниць.
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29.06.2025 14:40 Відповісти
Если верить Википедии: "Соглашение об уничтожении мин Украина заключила в сентябре 2015 года. В ноябре 2016 года объявлено об уничтожении из этих запасов (6 млн мин) 1 млн мин". (с.)
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29.06.2025 15:47 Відповісти
Війна ж , начебто , з 2014 йде ...?
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29.06.2025 16:27 Відповісти
Вы у меня спрашиваете? Так точно, с 2014 года.
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29.06.2025 16:30 Відповісти
брехло! думаєш у нас із пам'яттю погано?
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29.06.2025 15:39 Відповісти
Треба було ще півтора року почекати, куди бігти?
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29.06.2025 14:23 Відповісти
наверное, как раз последние "обезвредили". теперь можно потужно незламно "на рынке" заказывать втридорога у партнеров партнеров.
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29.06.2025 15:55 Відповісти
Татишо!!!!
Потужно, своєчасно, неперевершено
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29.06.2025 14:25 Відповісти
А они у нас есть? В свое время вьетнамцы наладили производство ПМН-1 буквально из прессованного дерьма. Вещь очень простая но весьма эффективная, что к сожалению показал "контрнаступ". Если например таких закопать среди колючки в зубах дракона, или за противотанковым рвом - все то это захочет перейти - получат весьма серьезные проблемы, если повезет - то фатальные, если не повезет - то оторванную ногу. Колеса мотоциклам и машинам разрывает на раз-два, в случае мотоциклиста скорее всего еще и водителю достанется. Но вопрос остается открытым - где все это в количестве миллионов штук?
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29.06.2025 14:25 Відповісти
Погугліть "війна Тойот". На міцному пікапі можно швидко перескочити полосу.... на самих дисках, бо резина втратиться .... Але якщо лише примітивні протипіхотні міни, малі зовмім.
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29.06.2025 14:31 Відповісти
Ну если у нас помимо минного поля есть еще зубы и противотанковый ров с бруствером - тут не то что автомобиль, тут и танк не проскочит. А задача всех фортификаций как раз и состоит в том чтобы замедлить продвижение штурмующих и заставить их собраться кучно, например когда саперы сняли мины, срезали колючку, растащили зубы и засыпали ров - это все равно остается узкое место для атакующих, потому что через него идет логистика например - как достопамятная "раколовка" Мадяра.
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29.06.2025 14:42 Відповісти
і року не пройшло
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29.06.2025 14:26 Відповісти
а ми про ЯО, тут четвертий рік Повномаштабки війни з рф, а ми тільки з противопіхотними мінами наважались . москалі давно нам лепестками-мінами поля засівали- 4 роки
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29.06.2025 14:27 Відповісти
11 років!
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29.06.2025 15:04 Відповісти
Не только поля, но и кладбища.
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29.06.2025 16:21 Відповісти
Взагалі, всі ці конвенції це демагогія та ханжество під час війни.
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29.06.2025 14:29 Відповісти
Це мало сенс, поки працювало міжнародне право. Але воно вже давно на смітнику історії.
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29.06.2025 15:30 Відповісти
ЦЕ ПОТУЖНО
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29.06.2025 14:30 Відповісти
Якесь шкідництво чи робота на ворога. Не пойшло і 4 роки...
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29.06.2025 14:30 Відповісти
Шкідництво ще попереду. Ще ж рада має прийняти. А там всі годуються з лопати *******
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29.06.2025 14:58 Відповісти
Зараз основне запитання особисто до Зеленського таке: чому під час цієї чергової масованої нічної повітряної атаки ворога на Україну не було відключено мобільний інтернет? Через що ворожі оператори в режимі он-лайн управляли "херанями", зряче скеровуючи їх на українські міста!
Можливо це і є основною причиною загибелі нашого пілота і літака?
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29.06.2025 14:35 Відповісти
СКІЛЬКИ БУЛО ЗНИЩЕНО *********** З 2014 РОКУ?В ТОМУ ЧИСЛІ І ПРОТИПІХОТНИХ І КАСЕТНИХ,ДЕ ВИННІ?
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29.06.2025 14:37 Відповісти
В Европе, США и в Израиле отдыхают
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29.06.2025 16:22 Відповісти
Тільки зараз? Це мавпування після Фінляндії, Балтії, Скандинавських країн та Польщі? Реально не знав, що ми досі з тої сраної конвенції до сих пір не вийшли і не стали прикладом для інших країн, як класти з прибором на всі ці домовленості і «гарантії».
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29.06.2025 14:46 Відповісти
Требп було років 15 потерпіти, й кідари перестали їх застосовувати проти нас, а ми на 11 році війни так підступно намагаємося вийти з тієї конвенції, цікаво як проголосують народні обранці?
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29.06.2025 14:49 Відповісти
Зачекайте, зараз ще ООН стане дибки й верещатиме про порушення з боку України.
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29.06.2025 15:32 Відповісти
А що вони, досі не стурбовані?
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29.06.2025 15:41 Відповісти
Ще й міни поскладають насипом як "зуби дракона". Дивуватися нічому вже.
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29.06.2025 14:51 Відповісти
Ці можуть. Не дарма ж їх у Трускавці навчали.
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29.06.2025 14:55 Відповісти
Триста еврейцев, шо же вас так встряхнуло и заставило совершить такое?
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29.06.2025 14:52 Відповісти
Як вчасно, на четвертому році повномаштабного вторгнення. Людина - блискавка, а не прещидент. А міг би ще пару років і зачекати.
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29.06.2025 14:54 Відповісти
росія, Китай та США не є сторонами Оттавської конвенції!
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29.06.2025 14:55 Відповісти
Четвертий рік повномаштабної війни нарешті дійшло ,після того як прибалти і поляки вийшли ,в цій країні є розуміння що Україна воює з найкривавішим ворогом, який всі види зброю використовує на українцях.
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29.06.2025 14:59 Відповісти
то "слуги" не совсем того народа просто. потому так. если бы не прибалты и поляки - никто бы вообще не пошевелился. кто тех холопов считает.
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29.06.2025 15:48 Відповісти
чому ж не шевелились професійні дипломати до 2019 року ? на Сумщині не викопали жодного окопу !
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29.06.2025 16:26 Відповісти
Нарешті! Хоч щось більш-менш обгрунтоване та продиктоване реальним часом.
На черзі - вихід з конвенції про заборону касетних ***********.
А потім - по раші всим, чим лише можливо!
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29.06.2025 15:00 Відповісти
Це він, з 2019 року, і до цього часу, над цим «працював», з групою осіб в Урядовому кварталі, які прийняли рішення розмінувати Південь України??
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29.06.2025 15:02 Відповісти
Звісно! Спочатку треба забрати ті міни,які встановлені,а вже потім на складах!
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29.06.2025 15:08 Відповісти
Краще пізно, ніж ніколи
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29.06.2025 15:12 Відповісти
Чого чекав?
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29.06.2025 15:31 Відповісти
я іноді щиро дивуюся що мобілізацію наші спромоглися оголосити в перший день
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29.06.2025 15:35 Відповісти
разве? в первый день приняли закон о "тцк"чтобы военкомы вместо мобилизации народа и нормальной работы меняли печати\консультировались с юристами и решали что там "избранные" физиономии в раде придумали (очевидно, пока Киев за три дня, как ожидали)
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29.06.2025 15:45 Відповісти
мобілізацію оголосили в перший день.
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29.06.2025 15:48 Відповісти
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29.06.2025 15:38 Відповісти
п*здец, а чего й то случилось? наконец-то прочитали письмо с границы, дескать Хйло напал? наверное, адресатов по закордонам искало "срочно, лично в руки".
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29.06.2025 15:42 Відповісти
Фактично вже давно не діє
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29.06.2025 15:54 Відповісти
значит, депутаты- министры, всякие аоз, бэб, набу (и остальные сокращения), менты, судьи, прокуроры и т.п. - даром жрут бюджетное бабло и совсем не нужны, так как не работают и не соблюдают то, что понаписывали и понаподписывали? зачем им столько бабла государство платит? лучше производство военное запустить какое-то, или там жд дорогу\подземное метро построить что ли. да и с другой стороны - если с 14 года только сейчас что-то "приняли" (а до того очевидно были более важные дела, типа, вывод бабла в оффшоры и двойное гражданство) - то зачем они тоже нужны? все оптом заслужили на пожизненное с конфискацией минимум с такой "работой"
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29.06.2025 16:01 Відповісти
Ішак, як завжди, "вчасно" примазався, всього- навсього на четвертому році великої війни. Та куди вже більше тягнути, купа країн вже відмовились від Конвенції.
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29.06.2025 16:04 Відповісти
За запасом мін ми були на 5 місці у світі, якогось біса при Ющенку ратифікували Оттавську конвенцію, але знищувати запаси мін почали ще з 1999 р., коли її підписали, приїжджали американські інспектори, перевіряли як ми їх знищуємо, тепер поневіряємось по світу, щоб хтось допоміг з мінами, які в умовах такої війни життєво важливі, і яких не вистачає. Мати такого сусіда і знищувати засоби захисту, наші політики були божевільні.
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29.06.2025 16:08 Відповісти
Сильные государства пишут правила для слабых, но сами сильные государства для себя не делают никаких правил, и если им надо, то они не слушают никого и нарушают все правила. Надо по выходить из всех таких правил, которые написали для слабых государств. Выйти из Римского статута. Никто не может карать Украинцев, кроме Украинцев. И нужно выйти из ВТО - чтобы никто не ограничивал экспорт Украины и Украина торговала сколько хочет и с кем хочет. Также выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. Те, кто придумал этот договор - у всех ядерное оружие, а для других ограничили. Украина без ядерного оружия не может защититься от более сильного врага. Из всех этих вредительских и ослабляющих государство договоров надо выходить. Украина должна быть той страной, которая будет писать правила для других, чтобы быть сильным государством. А не подчиняться сильным и быть слабой страной.
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29.06.2025 16:13 Відповісти
Не пройшло і чотири роки. Не президент, а просто блискавка.
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29.06.2025 16:22 Відповісти
Війна йде з 2014 - що до цього заважало ?
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29.06.2025 16:28 Відповісти
давно пора
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29.06.2025 16:36 Відповісти
Нестримний, потужний, вчасний! Наш!
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29.06.2025 16:45 Відповісти
Ідіоти з однієї відомої секти тут гівно на вентилятор закидають, навмисно замовчуючи, що з 2014 по 2019 урочисто рапортували про знищення 2.000.000 протипіхотних мін і в думках у них не було, щоб вийти з Конвенції, хоча тут же на цьому сайті попередників яростно критикували за "утилізацію" мін!
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29.06.2025 16:50 Відповісти
 
 