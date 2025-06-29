Зеленський підписав указ про вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції.

Про це пише у фейсбуку нардеп "Голосу", воїн Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно мені повідомили, що президент України підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції - міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін. Це крок, якого давно вимагала реальність війни. Росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень", - йдеться у дописі.

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"Тепер очікуємо на розгляд питання у Верховній Раді України. Законодавче закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своєї території", - додає Костенко.

ОНОВЛЕННЯ

Згодом на сайті президента з'явився Указ про вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін.

"Указ президента України № 441/2025 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2025 року "Про вихід України з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2025 року "Про вихід України з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування".