Зеленський закликав депутатів ратифікувати угоду про Спецтрибунал для РФ, підтримати вихід України з Оттавської конвенції та законопроєкт про військового омбудсмана

Президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів підтримати цього тижня надзвичайно важливі для України рішення.

Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Так, він зазначив, що вже підготовлені два значні рішення щодо міжнародних угод.

"Передусім угода про створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії – її треба ратифікувати, і теж варто підтримати вихід нашої держави з Оттавської конвенції про міни. Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та дуже активно використовує всі типи мін. І нам в Україні потрібен паритет у захисті – зокрема, це політичні та юридичні основи такого паритету. Фактично весь регіон Центральної та Східної Європи, усі, хто поруч із Росією, переглядають ставлення до мін. І це абсолютно зрозуміло", - сказав президент.

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Він додав, що також уже підготовлений до другого читання законопроєкт про військового омбудсмана.

"Цей новий системний крок потрібен для того, щоб в армії впроваджувалися необхідні зміни. Буду вдячний народним депутатам, які підтримають на цьому тижні ці та інші надзвичайно важливі для нашої держави рішення", - підсумував зеленський.

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