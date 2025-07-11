Агенція Міноборони оголосила перші рамкові закупівлі FPV-дронів для ЗСУ на 3,3 мільярда

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони розпочала перші закупівлі FPV-дронів у межах рамкових угод.

Загальна очікувана вартість двох оголошених на платформі Prozorro тендерів – понад 3,3 млрд грн, повідомляє пресслужба АОЗ.

Зокрема, перший тендер на загальну суму 2,06 млрд грн поділено на 11 лотів, а другий вартістю 1,32 млрд грн – на 8 лотів.

Водночас закупівля FPV-дронів відбуватиметься в закритому модулі Prozorro, що дозволить приховати чутливу інформацію про виробників.

Рамкова угода – це процедура державних закупівель, що передбачає попередній відбір постачальників. Спочатку компанії проходять кваліфікацію за базовими критеріями. Після цього АОЗ проводить серед них конкретні тендери з чітко визначеними вимогами до продукції.

Завдяки тому, що закупівлі вперше відбуватиметься саме на основі тактико-технічних характеристик (ТТХ), до процесу вдалось залучити широке коло виробників – наразі кваліфікацію до рамкових угод пройшли 19 виробників, зазначають у пресслужбі держпідприємства.

"Вперше АОЗ закуповує FPV-дрони не за назвами моделей, а за тактико-технічними характеристиками. Це принципово новий підхід, який відкриває ринок для ширшого кола виробників, дозволяє закуповувати військовим потрібне озброєння, зберігаючи конкуренцію і прозорість. А механізм рамкових угод дозволяє нам проводити закупівлю швидше серед вже кваліфікованих виробників", – прокоментував перші тендери директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Читайте також: У Міноборони засекретили статистичні дані про ефективність закупівель дронів

Як повідомлялося, наприкінці червня уряд схвалив законопроєкт про внесення змін до держбюджету на 2025 рік 25 червня. Він передбачає збільшення видатків на 449 мільярдів гривень, у тому числі планується виділити додаткові 412,4 млрд грн на безпеку і оборону.

Серед іншого, законопроєктом пропонується передати 45% коштів від вилученого у місцевих бюджетів у 2023 році "військового ПДФО" на закупівлю дронів "Агенції оборонних закупівель" Міноборони замість Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Зміни до бюджету: Де уряд знайшов гроші на ЗСУ, більші зарплати для поліцейських і "кешбек" від Зеленського

Як повідомлялося,