У Міноборони засекретили статистичні дані про ефективність закупівель дронів

Держпідприємство "Агентство оборонних закупівель" Міноборони засекретило статистичні дані про ефективність закупівель дронів для ЗСУ. Водночас вартість укладених ним договорів зросла втричі.

Про це свідчить відповідь АОЗ під керівництвом Арсена Жумаділова на запит видання "Наші гроші".

Журналісти просили надати узагальнену статистику без даних з обмеженим доступом: скільки процедур закупівель провели, скільки завершилися контрактами, скільки провалились або були скасовані, скільки договорів розірвано. Дані мали охоплювати однакові періоди 2024 і 2025 років, щоб порівняти динаміку та виявити можливі проблеми з постачальниками/бюджетами.

АОЗ повідомив одну значиму цифру: цього року в січні-квітні держпідприємство Міноборони уклало контрактів на суму втричі більшу, ніж за аналогічний період 2024 року, – на 75,45 млрд грн. Загалом у 2025 році держбюджет передбачає для АОЗ понад 128 млрд грн на закупівлю дронів. Отже, станом на травень укладено контрактів на 81% від доведеного плану.

Однак ефективність цих закупівель неможливо оцінити, оскільки агенція не повідомила які закупівельні бюджети були в різних роках, на яку суму оголошувались торги, скільки з них завершились договорам, а скільки провалились.

"Офіційна причина – "запитувана інформація не створюється, не отримується та не зберігається" в процесі діяльності АОЗ. Іншими словами, або в Агенції не ведуть елементарного обліку власної закупівельної ефективності, або не хочуть його показувати", – зауважує видання.

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Натомість інший значний замовник дронів для Сил оборони – Держспецзв’язку – повідомив, що за аналогічні періоди 2024 і 2025 років кількість закупівель БпЛА зросла зі 125 до 200, хоча успішність трохи впала зі 100% до 96,5% (дані станом на 2 червня).

Обсяги контрактів Держспецзв’язку, навпаки знизились: у 2025 році укладено договорів на 22 млрд грн, тоді як за аналогічний період 2024 року – на 32 млрд грн.

При цьому, бюджет Держспецзв’язку зменшився: якщо у 2024 році очікувана вартість закупівель складала 79,5 млрд грн, то у 2025 році – лише 55 млрд грн. Це може пояснюватись перерозподілом ресурсів на користь інших закупівельників.

При цьому, ДССЗЗІ так само як і АОЗ вже законтрактував 82% від свого річного бюджету.

Служба також повідомила, що щодня відстежує виконання контрактів, найшвидша поставка дронів тривала 2 дні, а найдовша – 298 днів, жодного розірвання контракту у 2024-2025 роках не було.

"Отже, при однаковому рівні контактування і суттєвій різниці в бюджетах – 128 млрд проти 55 млрд – АОЗ не надала даних, які б показали динаміку закупівель і ефективність витрат", – зазначають "Наші гроші".