Зеленський провів нараду з Умєровим: Угоди щодо зброї, аналіз рішень РНБО та перемовний трек
Президент Володимир Зеленський провів нараду із новопризначеним секретарем РНБО Рустемом Умєровим.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Обговорювали роботу Ради нацбезпеки та Ставки Верховного Головнокомандувача, а також персональні завдання в оборонній та перемовній сферах.
"Перше – продовжити працювати з партнерами щодо домовленостей по зброї. Маємо повністю реалізувати кожну угоду з нашими партнерами про постачання зброї, а також нові спеціальні домовленості про створення спільних виробництв та будівництво заводів на території партнерів.
Друге – проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і Ставки, реалізувати те, що затримувалось, а також значно зміцнити формат технологічної Ставки. Потрібна чітка координація та повне виконання рішень у секторі оборони та безпеки України.
Третє – активізувати перемовний трек. Зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі", - пояснив президент.
Нагадаємо, 18 липня стало відомо, що ексміністра оборони Рустема Умєрова призначили секретарем РНБО.
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сказали б простіше - гарно відсвяткували нове призначення Умерова
Знав би пан презедент як будуть святкувати його нове призначення...
поки не проср@в всю краіну !!
Досить красти , зупинися 🤬