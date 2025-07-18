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Новини Умєров новий секретар РНБО
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Зеленський провів нараду з Умєровим: Угоди щодо зброї, аналіз рішень РНБО та перемовний трек

Зеленський та Умєров провели нараду щодо роботи РНБО

Президент Володимир Зеленський провів нараду із новопризначеним секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Обговорювали роботу Ради нацбезпеки та Ставки Верховного Головнокомандувача, а також персональні завдання в оборонній та перемовній сферах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послом у США можуть призначити не Умєрова, а Стефанішину, - Железняк (оновлено)

"Перше – продовжити працювати з партнерами щодо домовленостей по зброї. Маємо повністю реалізувати кожну угоду з нашими партнерами про постачання зброї, а також нові спеціальні домовленості про створення спільних виробництв та будівництво заводів на території партнерів.

Друге – проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і Ставки, реалізувати те, що затримувалось, а також значно зміцнити формат технологічної Ставки. Потрібна чітка координація та повне виконання рішень у секторі оборони та безпеки України.

Третє – активізувати перемовний трек. Зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі", - пояснив президент.

Нагадаємо, 18 липня стало відомо, що ексміністра оборони Рустема Умєрова призначили секретарем РНБО.

Читайте: Звертаюся до Єрмака - йдіть на РНБО, тільки не призначайте туди Умєрова, - "слуга народу" Безугла

Автор: 

Зеленський Володимир (24770) РНБО (2311) Умєров Рустем (702)


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Топ коментарі
+13
Нескінченна дічь.
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18.07.2025 11:31 Відповісти
+11
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18.07.2025 11:41 Відповісти
+6
Ненаговорився за два роки?...
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18.07.2025 11:34 Відповісти
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Нескінченна дічь.
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18.07.2025 11:31 Відповісти
Дуже влучно сказано 👍🏼👍🏼👍🏼
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18.07.2025 11:40 Відповісти
Країні потрібен центр прийняття рішень, РНБОУ за всі роки війни так і не став ним! Потрібно приймати концептуальні рішення по виробництву БПЛА, по розбудові системі ППО, по виробництву ракетного озброєння, по сотням інших нагальних питань.
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18.07.2025 11:57 Відповісти
как причудливо ложатся засаленные карты

.
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18.07.2025 11:47 Відповісти
чим литвиненко не вгодив?
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18.07.2025 11:32 Відповісти
Четверте (головне) - продовжити потужну боротьбу з Порошенком.
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18.07.2025 11:34 Відповісти
Ненаговорився за два роки?...
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18.07.2025 11:34 Відповісти
"персональний оборонно-перемовний велотрек технологічної Ставки"

сказали б простіше - гарно відсвяткували нове призначення Умерова

Знав би пан презедент як будуть святкувати його нове призначення...
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18.07.2025 14:00 Відповісти
Зеленському пора йти геть із займаноі , просроченоі посади ,
поки не проср@в всю краіну !!
Досить красти , зупинися 🤬
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18.07.2025 11:35 Відповісти
Нікого в історії України ще так не просрачувало, як нинішнього просроченого терміном придатності.
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18.07.2025 11:41 Відповісти
От якби не умеров, то хто б працював з партнерами, хто б проаналізував стан виконання рішень, хто б активізував перемовний трек, а ви кажете. Да, а що означає слово трек, воно українське ?
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18.07.2025 11:37 Відповісти
А коли вже будуть новини,що хтось сходив до туалета. Країні потрібні не наради,сходки,договорнякі--кУкраїні потрібні рішучі дії по захисту ДЕРЖАВИ А в нас що не повідомлення,то пусті бла-бла.
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18.07.2025 11:39 Відповісти
"перемовний трек" як ви заіпалі своїм словоблуддям і наркотичним маренням
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18.07.2025 11:39 Відповісти
вставив іншомовне словечко +100 до інтелекту, на думку ЛітвіноЗебубачки
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18.07.2025 11:44 Відповісти
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18.07.2025 11:41 Відповісти
кейси ся скінчили переходимо на треки
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18.07.2025 11:43 Відповісти
Ти, ****,"саВСЄХстаронній" - не аналізи збирай, а звіти міністерства- "америконацілений *****"
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18.07.2025 11:45 Відповісти
Данілов був такий говорун - десь "загубився" в цьому бурному світі
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18.07.2025 11:47 Відповісти
Призначив би генерала Кривоноса, можна було б бути спокійним за Україну. А так чоловік на одній посаді не справився, його на іншу. Бордель.
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18.07.2025 11:53 Відповісти
Як можна щось нове створювати , при пересиавлянні ліжок?
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18.07.2025 11:56 Відповісти
Одна нездара призначилу другу нездару... тому все і так, і стільки жертв.
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18.07.2025 12:01 Відповісти
Славянє, славянє, кругом адні славянє...
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18.07.2025 12:12 Відповісти
прочитав заголовок по Фрейду "тв перемовний грех"
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18.07.2025 12:56 Відповісти
Давно не бачилися!!!!
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18.07.2025 13:49 Відповісти
після того.як США наклали заборону на призначення послом в США."зепоцріот" все одно вирішив нагашкодити Україні, призначивши "відхиленого" в РНБО
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18.07.2025 14:08 Відповісти
 
 