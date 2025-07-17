Послом у США можуть призначити не Умєрова, а Стефанішину, - Железняк (оновлено)

Посаду посла України у США може обійняти не Рустем Умєров, а Ольга Стефанішина.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"По послу США дууууууже ймовірно у нас заміна: поїде не Умеров, а Стефанішина. Причина знов ж таки в погодженні з боку американської сторони", - зазначив він.

Пізніше Железняк додав, що Рустем Умєров піде в РНБО. Наразі невідомо, чи на посаду секретаря, чи на посаду заступника.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що новим послом у США замість чинної Оксани Маркарової можуть призначити міністра оборони Рустема Умєрова. Це спричинить серйозні перестановки в Кабміні.

Раніше "Суспільне" з посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський розглядає чинного міністра оборони Рустема Умєрова як головного та наразі єдиного кандидата на посаду посла України у США.

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