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Новини Відставка уряду
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Послом у США можуть призначити не Умєрова, а Стефанішину, - Железняк (оновлено)

Новий посол у США Це може бути не Умєров

Посаду посла України у США може обійняти не Рустем Умєров, а Ольга Стефанішина.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"По послу США дууууууже ймовірно у нас заміна: поїде не Умеров, а Стефанішина. Причина знов ж таки в погодженні з боку американської сторони", - зазначив він.

Новий посол у США Це може бути не Умєров

Пізніше Железняк додав, що Рустем Умєров піде в РНБО. Наразі невідомо, чи на посаду секретаря, чи на посаду заступника.

Новий посол у США Це може бути не Умєров

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що новим послом у США замість чинної Оксани Маркарової можуть призначити міністра оборони Рустема Умєрова. Це спричинить серйозні перестановки в Кабміні.

Раніше "Суспільне" з посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський розглядає чинного міністра оборони Рустема Умєрова як головного та наразі єдиного кандидата на посаду посла України у США.

Читайте: Умєров прозвітував про 2 роки на посаді очільника Міноборони

Автор: 

Міноборони (7565) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (378) Умєров Рустем (697)


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Топ коментарі
+45
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17.07.2025 09:35 Відповісти
+35
це та, що під слідством НАБУ, якій вже оголосили підозру.
Гарнюшна посолька буде...
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17.07.2025 09:36 Відповісти
+28
Хто більше вкрав- той і поїде послом. А інший замом.
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17.07.2025 09:37 Відповісти
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17.07.2025 09:34 Відповісти
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17.07.2025 09:35 Відповісти
Темна конячка! - а Железняку хто доповів?
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17.07.2025 09:36 Відповісти
В курилке пи...дели.
Всегда, чем дальше политик от центра принимающих решения, тем одиознее его заявления
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17.07.2025 10:31 Відповісти
Ага, рокировка, Умеров значит в Брюссель. Мощно, как всегда.
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17.07.2025 09:36 Відповісти
Що значить Брюссель? А як же сім'я в штатах?
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17.07.2025 09:53 Відповісти
А морду брата-близнюка дерьмака ніде вже не хочуть бачити..Їх вже навіть секретарі плутають...
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17.07.2025 10:15 Відповісти
це та, що під слідством НАБУ, якій вже оголосили підозру.
Гарнюшна посолька буде...
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17.07.2025 09:36 Відповісти
Саме тому її і відправляють "послицею"... Коли "припече" в Україні - вона там попросить "політичного притулку"...
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17.07.2025 10:02 Відповісти
Я дивуюся, як такі поважні пани, як Аль Капоне, Багсі Сігел, Мейєр Ланскі не стали послами США к важливих для Штатів країнах. Уявляєте, як би вони питання вирішували? Уявлчєте, як би відвисали щелепи у працівників МЗС країн, де вони б послами працювали. До речі, Аль був рішалою кращим, ніж вся команда Єрмака. Коли союзники планували висадку на Сіцілії, він розрулив питання їхньої взаємодії з місцевими кланами із тюрми!!! А Ланскі був не лише гангстером - більшість питань він вирішував за рахунок гостроги розуму і комунікації, яких немає і у Стефанішиної, і у Умєрова разом взятих.
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17.07.2025 10:02 Відповісти
Вона, вона! Зі Zелених Слуг *****.
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17.07.2025 10:28 Відповісти
Хто більше вкрав- той і поїде послом. А інший замом.
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17.07.2025 09:37 Відповісти
Zе не зможе бо посада президента сумісництво не дозволяє.
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17.07.2025 10:29 Відповісти
Він вкрав менше за його керівника з оп, но посада посла його не не цікавить, попереду ще стільки можливостей
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17.07.2025 10:38 Відповісти
А ви бухгалтер перщого та другого шо так впевнено кажите хто там більше? Вальодья ТАКИЙ ЖЛОБ шо я впевнений, шо навіть дЕрьмак йому відчисляє відсоток.
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17.07.2025 10:46 Відповісти
З двома кримінальними провадженнями...
Саме то!
Америга, дай грошиків...Партнери...
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17.07.2025 09:39 Відповісти
Для більшої ганьби давайте з нею ще й Чернишова
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17.07.2025 09:42 Відповісти
Є краща кандидатура - Умка.
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17.07.2025 10:58 Відповісти
то шо развели?! і він не поїде так просто до брата ті родини чілити до США?
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17.07.2025 09:42 Відповісти
Украл, завели справу - в посли, украл, завели спрпву - в посли...
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17.07.2025 09:42 Відповісти
Як не печально, але згадалась відома байка про "квартет" музикантів....
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17.07.2025 09:42 Відповісти
Тут більше підійде не менш відома аналогія з борделем і ліжками.
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17.07.2025 09:54 Відповісти
Ну, от - врятували рядову корупціонерку. Хто б сумнівався? Але: чи потрібна послу підтримка місцевої української громади? Та звичайно. Але - умєров що, етнічний українець? А місцеві українці дуже чутливі до таких питань. Тож стефанішина хоча б зовнішньо не буде дратувати, хоч і напівкровка.
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17.07.2025 09:42 Відповісти
Вона така ж українка, як зеля японець
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17.07.2025 10:34 Відповісти
Та ясєнь пєнь, що адєсітка із Адєсси, здрастє - біографія у вікіпедії починається так: народилась у 1985, і у 2006... ну, тобто, дитинства не було. Як і про батьків: мати така-то, про батька нічого взагалі - дитина з пробірки. Сук@, #ид брєжнєв навмисно прибоав 5 графу з паспортів, щоб били по морді, а не по пачпарту
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17.07.2025 11:14 Відповісти
Ну щож "найвеличніший" перетворив дипломатію як прилаштування своїх людей замішаних в корупції ,в таких країнах як США має бути фаховий дипломат ,професіонал ,патріот і порядний ,на жаль яка влада такі дипломати.
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17.07.2025 09:46 Відповісти
Щось "дипломатичне" у неї все ж таки є, "закінчила факультет міжнародного права Інституту Міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, отримала кваліфікацію юриста-міжнародника' перекладача з англійської мови".
Більше непокоїть не її освіта, а відсутність багаторічного досвіду і корупційна складова. Не слід призначати на таку посаду людину "з душком".
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17.07.2025 09:58 Відповісти
Щоб ії у в'язницю не садити, то краще послом послати !
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17.07.2025 09:51 Відповісти
Підозрювану в корупції - послицею? Геніально! Ще з 19-го року вона "засвітилася" у темних справах.
Доречі, Стефанішиній не завадило б пройти спеціальний курс по програмі Олесі Іващук, раптом там ці специфічні навички ************, наприклад при відкритті власного ресторану чи ще чогось?
А "колишній чоловік" теж приєднається до неї на чужбині, чи залишиться в Україні?
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17.07.2025 09:51 Відповісти
Програма преЗЕдента України:
«Велике Тихенечко В Посли Уходництво»
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17.07.2025 09:52 Відповісти
Давайте краще Кормишкіну, щоб відбила Трампа у Маланкі
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17.07.2025 09:53 Відповісти
Собачкіну ?
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17.07.2025 10:20 Відповісти
та знайдіть гарну шалаву - нехай сцить на трампона ..більше користі буде
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17.07.2025 09:54 Відповісти
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17.07.2025 09:55 Відповісти
о да ..корабельную сосну надо )
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17.07.2025 09:58 Відповісти
знов нагадує пересування ліжок у борделі...нє...
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17.07.2025 09:55 Відповісти
"випив, украв - в посли! романтіка!!" )
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17.07.2025 09:56 Відповісти
Умєрова бажано назад повернути ахмєтову , держава без таких діячі обійдеться з легкістю
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17.07.2025 09:57 Відповісти
Ця Соска крала не тільки для себе, а й в "общак" мафії каламойші. Так що треба спасати
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17.07.2025 09:59 Відповісти
А де ті знесуни,які обіцяли знести зелю якщо щось буде не так,де ви ****..і? Як там ржеться зехудоба,як вам зеви****..кам покращення,що ви дегенерати не можете пробачити Порошенко?
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17.07.2025 09:59 Відповісти
Чувіха під кількома корупційними справами.

Браво!!!
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17.07.2025 09:59 Відповісти
І шо? Наш Лідор чотирикратний ухилянт і верховний головнокомандувач! Ми не порохоботи, ми можемо всьо!
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17.07.2025 10:09 Відповісти
На Умєрова ше справ не відкрили, най попасеться ще трохи.
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17.07.2025 10:03 Відповісти
Ось ця кандидатка - це у дусі кварталу. А то якось неголеного свинопаса, щоб американців дратував своєю культурою. А стефанішина як сексолог Ілащук (по сумісництву посол в Болгарії) закрутить роман з .... і будуть вам Петріоти.
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17.07.2025 10:06 Відповісти
Друже, я вчився, але біографія у мене коротка, на півсторінки. Навчили мене читати ... біографії Лідорів ! Тому "саркастичними" томами не цікавлюсь. Ще скажи, що пацани на крутих позашляховиках заробили ці тачки. Пахали день і ніч, все своє ... життя.
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17.07.2025 10:24 Відповісти
"у него там не закрытый, а открытый перелом..." Наш Лідор молодець, віджигає по повній!
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17.07.2025 10:06 Відповісти
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17.07.2025 10:09 Відповісти
Штати таке проковтнуть - що їм всунули послицею людину, щедро обмащену корупційними справами та скандалами? Такий "посол" - це відвертий ляпас американцям, це ще гірше, навіть від Маркарової. Це, якби, після "великих звершень", наприклад в туалеті, підтератися рукою, а потім, навіть не вимивши - тицяти ту руку тиснути партнерам.
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17.07.2025 10:12 Відповісти
Від нікчеми можна і таке чекати. Що Умєров, що Стефанишина - два корупціонери.
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17.07.2025 10:13 Відповісти
Буде борщи варить зі зашкварками.
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17.07.2025 10:13 Відповісти
Все більше в мене утверджується переконання, що все то дійство має лише одну ціль - повна руйнація держави.
З одного боку ***** вбиває людей і нищить наш міста та села, а з другого зелена мерзота руйнує всі державні засади до остатку.
Шість років тому попреджали, що зелене шобло то ліквідаційна команда? Попереджали ж! На жаль, то таки так і стається...
Ми є черговими свідками і учасниками чергової руйнації української державності. І їх завдання зробити то що з найбільшими жертвами і шкодою. І вони з тим справляються... не без допомоги 73% дебільних виродків...
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17.07.2025 10:14 Відповісти
А чому написано посол, це дискримінація, як сьогодні модно говорити посолка чи послиця ну я запуталась
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17.07.2025 10:14 Відповісти
Цю мадам ще можна назвати посолкою, має відповідну освіту. А от Венедиктова (спадкова мєнтяра) чи Ілащук (викладач курсів мінета) - це просто плювок у бік держав, куди їх призначили послицями.
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17.07.2025 10:29 Відповісти
Правильно послиха.
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17.07.2025 11:16 Відповісти
**************
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17.07.2025 10:19 Відповісти
Я так розумію, що про існування професійних дипломатів і про те, що посол - це саме посада, яку має займати професійний дипломат, а не куй якийсь, Зеленський і його команда ніколи не чули...
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17.07.2025 10:24 Відповісти
Так "чинарик" і його команда і є типовими пройдисвітами і нікчемами. Ця мадам хоч закінчила факультет міжнародного права в КНУ.
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17.07.2025 10:34 Відповісти
У професійних послов може грошей не вистачає, все на навчання витратили
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17.07.2025 10:34 Відповісти
Кого ж серед корупціонерів вибрати? Хай поміряються накраденим. Переможця, в Америку.
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17.07.2025 10:27 Відповісти
Як би ще з конфіскацією та не послом, то я згоден
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17.07.2025 10:31 Відповісти
Значить, поїде єрмак.
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17.07.2025 10:38 Відповісти
Зеленський це уособлення делитантизму. Що не дія то прусер
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17.07.2025 10:27 Відповісти
Любий крадій може бути послом. А також як і раніше Люба кухарка може керувати державою
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17.07.2025 10:28 Відповісти
Замість Моніки Левінськи.
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17.07.2025 10:37 Відповісти
всмислі не Умєров? він вже в США поїхав справи приймати, вже й чумодани розібрав у посольстві
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17.07.2025 10:52 Відповісти
"Причина знов ж таки в погодженні з боку американської сторони"

трамп расчитывает на "золотой дождь"
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17.07.2025 10:53 Відповісти
Це народ?Це не народ!Це гірше за народ!Це найгірші люди України!Всі вони "Уродливі слуги"!
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17.07.2025 10:59 Відповісти
Якщо Стефанішина - працівники посольства, готуйте нові заставки на ваші смартфони.
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17.07.2025 11:15 Відповісти
А чим у нас займається РНБО? Чи пам"ятає хтось прізвище нинішнього секретаря РНБО?
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17.07.2025 11:17 Відповісти
% хотіли таку владу , отримали , насолоджуїтеся життям ,яке слуги народу вам влаштували , незаляпайтеся !
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17.07.2025 11:31 Відповісти
 
 