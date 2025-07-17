Послом у США можуть призначити не Умєрова, а Стефанішину, - Железняк (оновлено)
Посаду посла України у США може обійняти не Рустем Умєров, а Ольга Стефанішина.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"По послу США дууууууже ймовірно у нас заміна: поїде не Умеров, а Стефанішина. Причина знов ж таки в погодженні з боку американської сторони", - зазначив він.
Пізніше Железняк додав, що Рустем Умєров піде в РНБО. Наразі невідомо, чи на посаду секретаря, чи на посаду заступника.
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що новим послом у США замість чинної Оксани Маркарової можуть призначити міністра оборони Рустема Умєрова. Це спричинить серйозні перестановки в Кабміні.
Раніше "Суспільне" з посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський розглядає чинного міністра оборони Рустема Умєрова як головного та наразі єдиного кандидата на посаду посла України у США.
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Всегда, чем дальше политик от центра принимающих решения, тем одиознее его заявления
Гарнюшна посолька буде...
Саме то!
Америга, дай грошиків...Партнери...
Більше непокоїть не її освіта, а відсутність багаторічного досвіду і корупційна складова. Не слід призначати на таку посаду людину "з душком".
Доречі, Стефанішиній не завадило б пройти спеціальний курс по програмі Олесі Іващук, раптом там ці специфічні навички ************, наприклад при відкритті власного ресторану чи ще чогось?
А "колишній чоловік" теж приєднається до неї на чужбині, чи залишиться в Україні?
«Велике Тихенечко В Посли Уходництво»
Браво!!!
З одного боку ***** вбиває людей і нищить наш міста та села, а з другого зелена мерзота руйнує всі державні засади до остатку.
Шість років тому попреджали, що зелене шобло то ліквідаційна команда? Попереджали ж! На жаль, то таки так і стається...
Ми є черговими свідками і учасниками чергової руйнації української державності. І їх завдання зробити то що з найбільшими жертвами і шкодою. І вони з тим справляються... не без допомоги 73% дебільних виродків...
трамп расчитывает на "золотой дождь"