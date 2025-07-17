РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10851 посетитель онлайн
Новости Отставка правительства
3 363 65

Послом в США могут назначить не Умерова, а Стефанишину, - Железняк (обновлено)

Новый посол в США Это может быть не Умеров

Должность посла Украины в США может занять не Рустем Умеров, а Ольга Стефанишина.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"По послу США ооооочень вероятно у нас замена: поедет не Умеров, а Стефанишина. Причина, опять же, в согласовании со стороны американской стороны", - отметил он.

Новый посол в США Это может быть не Умеров

Позже Железняк добавил, что Рустем Умеров уйдет в СНБО. Пока неизвестно, на должность секретаря или на должность заместителя.

Новий посол у США Це може бути не Умєров

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым послом в США вместо действующей Оксаны Маркаровой могут назначить министра обороны Рустема Умерова. Это повлечет за собой серьезные перестановки в Кабмине.

Ранее "Суспільне" со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский рассматривает действующего министра обороны Рустема Умерова как главного и пока единственного кандидата на должность посла Украины в США.

Читайте: Умеров отчитался о 2 годах на посту главы Минобороны

Автор: 

Минобороны (9491) Стефанишина Ольга вице-премьер (265) Умеров Рустем (611)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+35
показать весь комментарий
17.07.2025 09:35 Ответить
+28
це та, що під слідством НАБУ, якій вже оголосили підозру.
Гарнюшна посолька буде...
показать весь комментарий
17.07.2025 09:36 Ответить
+22
Хто більше вкрав- той і поїде послом. А інший замом.
показать весь комментарий
17.07.2025 09:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
17.07.2025 09:34 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2025 09:35 Ответить
Темна конячка! - а Железняку хто доповів?
показать весь комментарий
17.07.2025 09:36 Ответить
В курилке пи...дели.
Всегда, чем дальше политик от центра принимающих решения, тем одиознее его заявления
показать весь комментарий
17.07.2025 10:31 Ответить
Ага, рокировка, Умеров значит в Брюссель. Мощно, как всегда.
показать весь комментарий
17.07.2025 09:36 Ответить
Що значить Брюссель? А як же сім'я в штатах?
показать весь комментарий
17.07.2025 09:53 Ответить
А морду брата-близнюка дерьмака ніде вже не хочуть бачити..Їх вже навіть секретарі плутають...
показать весь комментарий
17.07.2025 10:15 Ответить
це та, що під слідством НАБУ, якій вже оголосили підозру.
Гарнюшна посолька буде...
показать весь комментарий
17.07.2025 09:36 Ответить
Саме тому її і відправляють "послицею"... Коли "припече" в Україні - вона там попросить "політичного притулку"...
показать весь комментарий
17.07.2025 10:02 Ответить
Я дивуюся, як такі поважні пани, як Аль Капоне, Багсі Сігел, Мейєр Ланскі не стали послами США к важливих для Штатів країнах. Уявляєте, як би вони питання вирішували? Уявлчєте, як би відвисали щелепи у працівників МЗС країн, де вони б послами працювали. До речі, Аль був рішалою кращим, ніж вся команда Єрмака. Коли союзники планували висадку на Сіцілії, він розрулив питання їхньої взаємодії з місцевими кланами із тюрми!!! А Ланскі був не лише гангстером - більшість питань він вирішував за рахунок гостроги розуму і комунікації, яких немає і у Стефанішиної, і у Умєрова разом взятих.
показать весь комментарий
17.07.2025 10:02 Ответить
Вона, вона! Зі Zелених Слуг *****.
показать весь комментарий
17.07.2025 10:28 Ответить
Хто більше вкрав- той і поїде послом. А інший замом.
показать весь комментарий
17.07.2025 09:37 Ответить
Zе не зможе бо посада президента сумісництво не дозволяє.
показать весь комментарий
17.07.2025 10:29 Ответить
Він вкрав менше за його керівника з оп, но посада посла його не не цікавить, попереду ще стільки можливостей
показать весь комментарий
17.07.2025 10:38 Ответить
З двома кримінальними провадженнями...
Саме то!
Америга, дай грошиків...Партнери...
показать весь комментарий
17.07.2025 09:39 Ответить
Для більшої ганьби давайте з нею ще й Чернишова
показать весь комментарий
17.07.2025 09:42 Ответить
то шо развели?! і він не поїде так просто до брата ті родини чілити до США?
показать весь комментарий
17.07.2025 09:42 Ответить
Украл, завели справу - в посли, украл, завели спрпву - в посли...
показать весь комментарий
17.07.2025 09:42 Ответить
Як не печально, але згадалась відома байка про "квартет" музикантів....
показать весь комментарий
17.07.2025 09:42 Ответить
Тут більше підійде не менш відома аналогія з борделем і ліжками.
показать весь комментарий
17.07.2025 09:54 Ответить
Ну, от - врятували рядову корупціонерку. Хто б сумнівався? Але: чи потрібна послу підтримка місцевої української громади? Та звичайно. Але - умєров що, етнічний українець? А місцеві українці дуже чутливі до таких питань. Тож стефанішина хоча б зовнішньо не буде дратувати, хоч і напівкровка.
показать весь комментарий
17.07.2025 09:42 Ответить
Вона така ж українка, як зеля японець
показать весь комментарий
17.07.2025 10:34 Ответить
Ну щож "найвеличніший" перетворив дипломатію як прилаштування своїх людей замішаних в корупції ,в таких країнах як США має бути фаховий дипломат ,професіонал ,патріот і порядний ,на жаль яка влада такі дипломати.
показать весь комментарий
17.07.2025 09:46 Ответить
Щось "дипломатичне" у неї все ж таки є, "закінчила факультет міжнародного права Інституту Міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, отримала кваліфікацію юриста-міжнародника' перекладача з англійської мови".
Більше непокоїть не її освіта, а відсутність багаторічного досвіду і корупційна складова. Не слід призначати на таку посаду людину "з душком".
показать весь комментарий
17.07.2025 09:58 Ответить
Щоб ії у в'язницю не садити, то краще послом послати !
показать весь комментарий
17.07.2025 09:51 Ответить
Підозрювану в корупції - послицею? Геніально! Ще з 19-го року вона "засвітилася" у темних справах.
Доречі, Стефанішиній не завадило б пройти спеціальний курс по програмі Олесі Іващук, раптом там ці специфічні навички ************, наприклад при відкритті власного ресторану чи ще чогось?
А "колишній чоловік" теж приєднається до неї на чужбині, чи залишиться в Україні?
показать весь комментарий
17.07.2025 09:51 Ответить
Програма преЗЕдента України:
«Велике Тихенечко В Посли Уходництво»
показать весь комментарий
17.07.2025 09:52 Ответить
Давайте краще Кормишкіну, щоб відбила Трампа у Маланкі
показать весь комментарий
17.07.2025 09:53 Ответить
Собачкіну ?
показать весь комментарий
17.07.2025 10:20 Ответить
та знайдіть гарну шалаву - нехай сцить на трампона ..більше користі буде
показать весь комментарий
17.07.2025 09:54 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2025 09:55 Ответить
о да ..корабельную сосну надо )
показать весь комментарий
17.07.2025 09:58 Ответить
знов нагадує пересування ліжок у борделі...нє...
показать весь комментарий
17.07.2025 09:55 Ответить
"випив, украв - в посли! романтіка!!" )
показать весь комментарий
17.07.2025 09:56 Ответить
Умєрова бажано назад повернути ахмєтову , держава без таких діячі обійдеться з легкістю
показать весь комментарий
17.07.2025 09:57 Ответить
Ця Соска крала не тільки для себе, а й в "общак" мафії каламойші. Так що треба спасати
показать весь комментарий
17.07.2025 09:59 Ответить
А де ті знесуни,які обіцяли знести зелю якщо щось буде не так,де ви ****..і? Як там ржеться зехудоба,як вам зеви****..кам покращення,що ви дегенерати не можете пробачити Порошенко?
показать весь комментарий
17.07.2025 09:59 Ответить
Чувіха під кількома корупційними справами.

Браво!!!
показать весь комментарий
17.07.2025 09:59 Ответить
І шо? Наш Лідор чотирикратний ухилянт і верховний головнокомандувач! Ми не порохоботи, ми можемо всьо!
показать весь комментарий
17.07.2025 10:09 Ответить
На Умєрова ше справ не відкрили, най попасеться ще трохи.
показать весь комментарий
17.07.2025 10:03 Ответить
Ось ця кандидатка - це у дусі кварталу. А то якось неголеного свинопаса, щоб американців дратував своєю культурою. А стефанішина як сексолог Ілащук (по сумісництву посол в Болгарії) закрутить роман з .... і будуть вам Петріоти.
показать весь комментарий
17.07.2025 10:06 Ответить
при чому тут дух кварталу ? почитайте про освіту і кар'єру Стефанішиної і ілащук. Хрін з пальцем порівняли.
показать весь комментарий
17.07.2025 10:15 Ответить
Друже, я вчився, але біографія у мене коротка, на півсторінки. Навчили мене читати ... біографії Лідорів ! Тому "саркастичними" томами не цікавлюсь. Ще скажи, що пацани на крутих позашляховиках заробили ці тачки. Пахали день і ніч, все своє ... життя.
показать весь комментарий
17.07.2025 10:24 Ответить
"у него там не закрытый, а открытый перелом..." Наш Лідор молодець, віджигає по повній!
показать весь комментарий
17.07.2025 10:06 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2025 10:09 Ответить
Штати таке проковтнуть - що їм всунули послицею людину, щедро обмащену корупційними справами та скандалами? Такий "посол" - це відвертий ляпас американцям, це ще гірше, навіть від Маркарової. Це, якби, після "великих звершень", наприклад в туалеті, підтератися рукою, а потім, навіть не вимивши - тицяти ту руку тиснути партнерам.
показать весь комментарий
17.07.2025 10:12 Ответить
Від нікчеми можна і таке чекати. Що Умєров, що Стефанишина - два корупціонери.
показать весь комментарий
17.07.2025 10:13 Ответить
Буде борщи варить зі зашкварками.
показать весь комментарий
17.07.2025 10:13 Ответить
Все більше в мене утверджується переконання, що все то дійство має лише одну ціль - повна руйнація держави.
З одного боку ***** вбиває людей і нищить наш міста та села, а з другого зелена мерзота руйнує всі державні засади до остатку.
Шість років тому попреджали, що зелене шобло то ліквідаційна команда? Попереджали ж! На жаль, то таки так і стається...
Ми є черговими свідками і учасниками чергової руйнації української державності. І їх завдання зробити то що з найбільшими жертвами і шкодою. І вони з тим справляються... не без допомоги 73% дебільних виродків...
показать весь комментарий
17.07.2025 10:14 Ответить
А чому написано посол, це дискримінація, як сьогодні модно говорити посолка чи послиця ну я запуталась
показать весь комментарий
17.07.2025 10:14 Ответить
Цю мадам ще можна назвати посолкою, має відповідну освіту. А от Венедиктова (спадкова мєнтяра) чи Ілащук (викладач курсів мінета) - це просто плювок у бік держав, куди їх призначили послицями.
показать весь комментарий
17.07.2025 10:29 Ответить
**************
показать весь комментарий
17.07.2025 10:19 Ответить
Я так розумію, що про існування професійних дипломатів і про те, що посол - це саме посада, яку має займати професійний дипломат, а не куй якийсь, Зеленський і його команда ніколи не чули...
показать весь комментарий
17.07.2025 10:24 Ответить
Так "чинарик" і його команда і є типовими пройдисвітами і нікчемами. Ця мадам хоч закінчила факультет міжнародного права в КНУ.
показать весь комментарий
17.07.2025 10:34 Ответить
У професійних послов може грошей не вистачає, все на навчання витратили
показать весь комментарий
17.07.2025 10:34 Ответить
Кого ж серед корупціонерів вибрати? Хай поміряються накраденим. Переможця, в Америку.
показать весь комментарий
17.07.2025 10:27 Ответить
Як би ще з конфіскацією та не послом, то я згоден
показать весь комментарий
17.07.2025 10:31 Ответить
Значить, поїде єрмак.
показать весь комментарий
17.07.2025 10:38 Ответить
Зеленський це уособлення делитантизму. Що не дія то прусер
показать весь комментарий
17.07.2025 10:27 Ответить
Любий крадій може бути послом. А також як і раніше Люба кухарка може керувати державою
показать весь комментарий
17.07.2025 10:28 Ответить
Замість Моніки Левінськи.
показать весь комментарий
17.07.2025 10:37 Ответить
 
 