Послом в США могут назначить не Умерова, а Стефанишину, - Железняк (обновлено)
Должность посла Украины в США может занять не Рустем Умеров, а Ольга Стефанишина.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"По послу США ооооочень вероятно у нас замена: поедет не Умеров, а Стефанишина. Причина, опять же, в согласовании со стороны американской стороны", - отметил он.
Позже Железняк добавил, что Рустем Умеров уйдет в СНБО. Пока неизвестно, на должность секретаря или на должность заместителя.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым послом в США вместо действующей Оксаны Маркаровой могут назначить министра обороны Рустема Умерова. Это повлечет за собой серьезные перестановки в Кабмине.
Ранее "Суспільне" со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский рассматривает действующего министра обороны Рустема Умерова как главного и пока единственного кандидата на должность посла Украины в США.
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Всегда, чем дальше политик от центра принимающих решения, тем одиознее его заявления
Гарнюшна посолька буде...
Саме то!
Америга, дай грошиків...Партнери...
Більше непокоїть не її освіта, а відсутність багаторічного досвіду і корупційна складова. Не слід призначати на таку посаду людину "з душком".
Доречі, Стефанішиній не завадило б пройти спеціальний курс по програмі Олесі Іващук, раптом там ці специфічні навички ************, наприклад при відкритті власного ресторану чи ще чогось?
А "колишній чоловік" теж приєднається до неї на чужбині, чи залишиться в Україні?
«Велике Тихенечко В Посли Уходництво»
Браво!!!
З одного боку ***** вбиває людей і нищить наш міста та села, а з другого зелена мерзота руйнує всі державні засади до остатку.
Шість років тому попреджали, що зелене шобло то ліквідаційна команда? Попереджали ж! На жаль, то таки так і стається...
Ми є черговими свідками і учасниками чергової руйнації української державності. І їх завдання зробити то що з найбільшими жертвами і шкодою. І вони з тим справляються... не без допомоги 73% дебільних виродків...