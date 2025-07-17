Послом в США могут назначить не Умерова, а Стефанишину, - Железняк (обновлено)

Должность посла Украины в США может занять не Рустем Умеров, а Ольга Стефанишина.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"По послу США ооооочень вероятно у нас замена: поедет не Умеров, а Стефанишина. Причина, опять же, в согласовании со стороны американской стороны", - отметил он.

Позже Железняк добавил, что Рустем Умеров уйдет в СНБО. Пока неизвестно, на должность секретаря или на должность заместителя.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым послом в США вместо действующей Оксаны Маркаровой могут назначить министра обороны Рустема Умерова. Это повлечет за собой серьезные перестановки в Кабмине.

Ранее "Суспільне" со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский рассматривает действующего министра обороны Рустема Умерова как главного и пока единственного кандидата на должность посла Украины в США.

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