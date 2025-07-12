Умеров является главным и пока единственным кандидатом на должность посла Украины в США, - СМИ
Президент Владимир Зеленский рассматривает действующего министра обороны Рустема Умерова как главного и пока единственного кандидата на должность посла Украины в США.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источник в Офисе президента, информирует Цензор.НЕТ.
В случае назначения Умерова на должность дипломата, его место в Минобороны может занять один из действующих чиновников.
По словам источника, среди возможных кандидатов на должность министра обороны рассматривают премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра внутренних дел Игоря Клименко и вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым послом в США вместо действующей Оксаны Маркаровой могут назначить министра обороны Рустема Умерова. Это повлечет за собой серьезные перестановки в Кабмине.
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ніж Лана Зеркаль .Вона абсолютно незалежна ,високо
професіональна та розумна .
окоп,в посольство США.
ІМВ можна розганяти. Професіоналів принципово не призначають.
посилають торгашів ?
Єрмак з татаровим, та купою менегерів з ОПУ, не можуть, ним нарадуватися! Там, і на онуків хватить! Одне слово, ПаХАРІ, все для сім'ї «портновських»…
Ж..пой чювтьюють...
Зате людинка Єрмака. Тобто, якщо самого Єрмака у США вже на поріг не пускають, то він свого чувака туди запхає.
Кадровий резер у ******** просто феєричний...
пензлюєпослює. У нас усі посли заслужені. Ну майже...
Він і так всім рулить і при цьому жодної відповідальності.
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Російського шпигуна зєлю геть. Вибори. Залужний - наш президент
Я їду додому! До рідної хати!
Де ждуть мене дуже і батько і.....
https://focus.ua/uk/*******-novosti/713099-dim-umerova-sim-ya-ministra-oboroni-zhive-u-ssha Сім'я міністра оборони Рустема Умєрова проживає в курортному містечку Бока-Ратон у США. Дружина і троє дітей українського міністра, а також його батько і брат живуть на південно-східному узбережжі Флориди.
хитро зеленый обморок придумaл.