Умеров является главным и пока единственным кандидатом на должность посла Украины в США, - СМИ

Президент Владимир Зеленский рассматривает действующего министра обороны Рустема Умерова как главного и пока единственного кандидата на должность посла Украины в США.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источник в Офисе президента, информирует Цензор.НЕТ.

В случае назначения Умерова на должность дипломата, его место в Минобороны может занять один из действующих чиновников.

По словам источника, среди возможных кандидатов на должность министра обороны рассматривают премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра внутренних дел Игоря Клименко и вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым послом в США вместо действующей Оксаны Маркаровой могут назначить министра обороны Рустема Умерова. Это повлечет за собой серьезные перестановки в Кабмине.

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