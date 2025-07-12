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Новости Замена посла Украины в США
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Умеров является главным и пока единственным кандидатом на должность посла Украины в США, - СМИ

Умеров может стать послом в США

Президент Владимир Зеленский рассматривает действующего министра обороны Рустема Умерова как главного и пока единственного кандидата на должность посла Украины в США.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источник в Офисе президента, информирует Цензор.НЕТ.

В случае назначения Умерова на должность дипломата, его место в Минобороны может занять один из действующих чиновников.

По словам источника, среди возможных кандидатов на должность министра обороны рассматривают премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра внутренних дел Игоря Клименко и вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым послом в США вместо действующей Оксаны Маркаровой могут назначить министра обороны Рустема Умерова. Это повлечет за собой серьезные перестановки в Кабмине.

Читайте также: Сибига подтвердил замену Маркаровой на посту посла Украины в США

Автор: 

Зеленский Владимир (21207) посол (1820) США (27467) Умеров Рустем (607)


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Топ комментарии
+17
От так і виглядає ******* - єдиний кандидат на саму відповідальну дипломатичну посаду чувак, який провалив або розікрав у МО все, до чого торкався.
Зате людинка Єрмака. Тобто, якщо самого Єрмака у США вже на поріг не пускають, то він свого чувака туди запхає.

Кадровий резер у ******** просто феєричний...
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12.07.2025 01:35 Ответить
+15
Менш потворного знайти не могли?
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12.07.2025 00:23 Ответить
+13
Накрав, в посли.
ІМВ можна розганяти. Професіоналів принципово не призначають.
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12.07.2025 00:40 Ответить
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Треба ж сім'ю провідати
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12.07.2025 00:22 Ответить
От би відмову отримав від США - дулю прямо в пику ехвективним менеджерам
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12.07.2025 05:46 Ответить
Мабуть так і буде.
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12.07.2025 07:33 Ответить
Штати не погоджуватимуть кандидатуру Умєрова, Зєрмак все рівно його пропихатиме, через це знову будуть затримки у військовій допомозі. Мабуть такий план слуг урода.
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12.07.2025 09:13 Ответить
офігенно -"продумана" кадрова політика, а чому все валиться ?
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12.07.2025 08:43 Ответить
Так і буде, бо це маркарова номер 2, яку штати вже не знали як здихатися
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12.07.2025 08:54 Ответить
Менш потворного знайти не могли?
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12.07.2025 00:23 Ответить
В штатах багато мусульман, розчиниться в натовпі )
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12.07.2025 00:26 Ответить
при чем тут это? он представляет дипломатию Украины - а в команде зе-плесени одни квазиморды из кунцкамеры - начиная с стефанчука(чур меня) арахамии и заканчивая ермаком и умеровым
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12.07.2025 01:24 Ответить
Ну який з солдафона дипломат? Для цього освіту треба мати відповідну.
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12.07.2025 05:51 Ответить
Всяк кращий ніж із сексологині чи прокурора. І потім, він не має до війська жодного стосунку, крім займаємої посади за межами його скромної кваліфікації.
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12.07.2025 06:26 Ответить
Не має в Україні кращої кандидатури на цю посаду
ніж Лана Зеркаль .Вона абсолютно незалежна ,високо
професіональна та розумна .
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12.07.2025 07:08 Ответить
Для ЗЕ це рівнозначно що призначити Порошенка.
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12.07.2025 07:35 Ответить
По перше який з нього солдат, для цього голову треба мати
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12.07.2025 07:19 Ответить
Так команда "слуг" на помийках підбиралась.
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12.07.2025 07:39 Ответить
Яценюк в Києві знаходиться
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12.07.2025 00:43 Ответить
Час від часу, щоб кота покормити
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12.07.2025 00:45 Ответить
Неужели и этот проворовался? Никогда такого не было и вот опять ..
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12.07.2025 00:27 Ответить
А я думал шо министр обороны должен во время войны быть в штабе, получается шо всем друзьям дают путевку за бугор на норм должность, значит будет новый министр обороны, а старый поедет в окоп, в посольство США.
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12.07.2025 00:27 Ответить
А це не дизертирство часом? В такий важкий для країни час...
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12.07.2025 00:29 Ответить
То если бы ты или я поехали, то дезертиры и ухылянты, а то другое он эмигрант, как сказала одна ведущая)))
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12.07.2025 00:32 Ответить
ты можешь поехать только в черных китайских пакетах на свою лаптеногию
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12.07.2025 01:25 Ответить
А воювати хто лишиться?
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12.07.2025 00:30 Ответить
Як завжди - Миколи
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12.07.2025 00:36 Ответить
главное что бы не русишь-швайне ..
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12.07.2025 01:26 Ответить
Головне що б не заброньовані патріоти...
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12.07.2025 09:11 Ответить
а воевать будут все зе-кремлеботы с цензора типа тебя
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12.07.2025 01:27 Ответить
Родина в США і є головним чинником призначення. Про гроші не кажіть.
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12.07.2025 00:35 Ответить
Відпусти мене, мама, в штат Алабама )
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12.07.2025 00:38 Ответить
Орнул вслух)))
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12.07.2025 00:41 Ответить
Відправте консулом в ялту
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12.07.2025 00:55 Ответить
Накрав, в посли.
ІМВ можна розганяти. Професіоналів принципово не призначають.
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12.07.2025 00:40 Ответить
Невже в Україні немає хороших дипломатів , що на таку посаду
посилають торгашів ?
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12.07.2025 00:47 Ответить
Коли це у Зеленського призначали на посади за професійними здібностями?
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12.07.2025 01:25 Ответить
І до Зеленського цим не дуже сильно переймались
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12.07.2025 09:12 Ответить
Ну звісно. Чим більше вкрав- тим кращий кандидат.
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12.07.2025 00:53 Ответить
Як почав він «дбати» про державне майно, ще до Фонду держмайна, так і сьогодні про ці фонди з Міноборони, дуже піклується!!
Єрмак з татаровим, та купою менегерів з ОПУ, не можуть, ним нарадуватися! Там, і на онуків хватить! Одне слово, ПаХАРІ, все для сім'ї «портновських»…
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12.07.2025 00:54 Ответить
ТОбто, в США тільки жиртестів відправляють?
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12.07.2025 00:59 Ответить
Нормальна совкова номенклатура. Сьогодні ти міністр оборони, завтра посол в США. Хоча за освітою - музработник.
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12.07.2025 01:15 Ответить
Кругообіг зеленого лайна в природі
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12.07.2025 01:19 Ответить
Кто как может, так и сбегает.
Ж..пой чювтьюють...
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12.07.2025 01:26 Ответить
От так і виглядає ******* - єдиний кандидат на саму відповідальну дипломатичну посаду чувак, який провалив або розікрав у МО все, до чого торкався.
Зате людинка Єрмака. Тобто, якщо самого Єрмака у США вже на поріг не пускають, то він свого чувака туди запхає.

Кадровий резер у ******** просто феєричний...
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12.07.2025 01:35 Ответить
Щиро бажаю, щоб замість агреману вони від США "отримали гарбуза".
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12.07.2025 08:03 Ответить
Это пздц......
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12.07.2025 01:47 Ответить
От хай і пензлює послює. У нас усі посли заслужені. Ну майже...
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12.07.2025 01:49 Ответить
«Потужні» посли, головне що досвідчені та з великою практикою роботи в цієї галузі! Тепер мені цікаво хто буде міністром МО? Дуже сподіваюсь що не Єрмак…
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12.07.2025 01:55 Ответить
Отут зуськи. Нащо йому хоч якась відповідальність?

Він і так всім рулить і при цьому жодної відповідальності.
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12.07.2025 02:39 Ответить
Проблювався
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12.07.2025 01:55 Ответить
Умєров виглядає як бандит. Ходить як бандит. Говорить як бандит. Має довжелезний шлейф корупційних діянь. Активно співпрацює з адміністрацією Ердогана і в ввів до складу Мо якихсь двух типів з кацапськими паспортами які курсують між Києвом і Стамбулом і невідомо чим займаються. Деякі навіть вважають що Умєров перетворив МО на турецький сераль. Гіршої кандидатури, та ще й з родиною яка має громадянсво США, майно в США, галерею в США і ряд бізнесів в США годі й шукати. Призначення Умєрова який не має відповідної освіти для дипломатичної роботи і може тільки красти і організовувати мутні оборудки є злочином проти держави. Власне і його призначення міністром оборони під час війни також було злочином. І це зробили Зєлєнскій з Єрмаком. Хай ці інородці-узурпатори будуть прокляті в своїх дітях навіки.
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12.07.2025 02:55 Ответить
Амінь!
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12.07.2025 08:42 Ответить
NOOOOO!
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12.07.2025 03:46 Ответить
Країна мрії потужного особи яка займає пост президента.
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12.07.2025 04:27 Ответить
Вже накрався, можна і "техонечка в лес уйти"
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12.07.2025 04:44 Ответить
****** можна...міняти шило на мило. Мали пОСЛИЦЮ так та тобі, для повного щастя ще і пОСЛА. Ще хтось хоче поговорити про "рейтинги" членограя, патужного...
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12.07.2025 05:04 Ответить
Ідіотизм.
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12.07.2025 07:02 Ответить
Найкраща на мій погляд кандидатура -це Лана Зеркаль .
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12.07.2025 07:02 Ответить
Гадьониш не розглядає НІКОГО з кар'єрних дипломатів, типу колишнього найповажнішого надзвичайного посла України в США Валерія Чалого. Дещицю. Але хоче відправити в США продавця шаурми крадуна Умєрку.
_____________
Російського шпигуна зєлю геть. Вибори. Залужний - наш президент
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12.07.2025 07:09 Ответить
Явно подбирают внешне отталкивающих,имеющие большой шлейф негатива на предыдущей должности и конечно же абсолютно некомпетентных как дипломатов,что бы не смог наладить контакты,кандидатов подбирают агенты кремля.
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12.07.2025 07:39 Ответить
агентура кремля специально назначает на важные должности разных торгашей и проституток. це перемога. ну и естессно воруют всё и везде где только могут в промышленных масштабах.
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12.07.2025 07:54 Ответить
Это видно всем,но не у кого не хватает яиц решить вопрос одним простым решением.
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12.07.2025 08:03 Ответить
Умєров є головним і наразі єдиним кандидатом на посаду посла України в США.

Я їду додому! До рідної хати!
Де ждуть мене дуже і батько і.....

https://focus.ua/uk/*******-novosti/713099-dim-umerova-sim-ya-ministra-oboroni-zhive-u-ssha Сім'я міністра оборони Рустема Умєрова проживає в курортному містечку Бока-Ратон у США. Дружина і троє дітей українського міністра, а також його батько і брат живуть на південно-східному узбережжі Флориди.
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12.07.2025 07:45 Ответить
На рідній Флоридщині хрущі над вишнями гудуть )
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12.07.2025 09:14 Ответить
a может это тaкй ход нaзнaчить тупого шaшлычникa, чтобы он респaм хорошее бaрбекю делaл и под виски уговaривaл постaвить оружие в долг.

хитро зеленый обморок придумaл.
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12.07.2025 07:46 Ответить
Окунь...
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12.07.2025 08:19 Ответить
Я казав класик: Діла йшли не те шоб ****** але і нізя сказать шо харашо.
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12.07.2025 08:32 Ответить
А що ж так ? Збідніла Україна на дипломатичні кадри
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12.07.2025 08:46 Ответить
В ішака є ще в запасі "потужий кадр" - агрохімія.
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12.07.2025 09:14 Ответить
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12.07.2025 09:32 Ответить
Він самий великий крадій. Тому він єдин. Це обличчя Зеленського.
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12.07.2025 09:38 Ответить
 
 