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Новини Зміна посла України у США
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Умєров є головним і наразі єдиним кандидатом на посаду посла України в США, - ЗМІ

Умеров може стати послом в США

Президент Володимир Зеленський розглядає чинного міністра оборони Рустема Умєрова як головного та наразі єдиного кандидата на посаду посла України у США.

Про це повідомляє "Суспільне" з посилання на джерело в Офісі президента, інформує Цензор.НЕТ.

У разі призначення Умєрова на посаду дипломата, його місце у Міноборони може зайняти один із чинних урядовців.

За словами джерела, серед можливих кандидатів на посаду міністра оборони розглядають премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, міністра внутрішніх справ Ігора Клименка та віцепремʼєра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що новим послом у США замість чинної Оксани Маркарової можуть призначити міністра оборони Рустема Умєрова. Це спричинить серйозні перестановки в Кабміні.

Читайте також: Сибіга підтвердив заміну Маркарової на посаді посла України в США

Автор: 

Зеленський Володимир (24708) посол (1121) США (23750) Умєров Рустем (691)


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Топ коментарі
+7
Накрав, в посли.
ІМВ можна розганяти. Професіоналів принципово не призначають.
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12.07.2025 00:40 Відповісти
+5
А я думал шо министр обороны должен во время войны быть в штабе, получается шо всем друзьям дают путевку за бугор на норм должность, значит будет новый министр обороны, а старый поедет в окоп, в посольство США.
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12.07.2025 00:27 Відповісти
+5
Як завжди - Миколи
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12.07.2025 00:36 Відповісти
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Треба ж сім'ю провідати
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12.07.2025 00:22 Відповісти
Менш потворного знайти не могли?
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12.07.2025 00:23 Відповісти
В штатах багато мусульман, розчиниться в натовпі )
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12.07.2025 00:26 Відповісти
при чем тут это? он представляет дипломатию Украины - а в команде зе-плесени одни квазиморды из кунцкамеры - начиная с стефанчука(чур меня) арахамии и заканчивая ермаком и умеровым
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12.07.2025 01:24 Відповісти
Яценюк в Києві знаходиться
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12.07.2025 00:43 Відповісти
Час від часу, щоб кота покормити
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12.07.2025 00:45 Відповісти
Неужели и этот проворовался? Никогда такого не было и вот опять ..
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12.07.2025 00:27 Відповісти
А я думал шо министр обороны должен во время войны быть в штабе, получается шо всем друзьям дают путевку за бугор на норм должность, значит будет новый министр обороны, а старый поедет в окоп, в посольство США.
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12.07.2025 00:27 Відповісти
А це не дизертирство часом? В такий важкий для країни час...
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12.07.2025 00:29 Відповісти
То если бы ты или я поехали, то дезертиры и ухылянты, а то другое он эмигрант, как сказала одна ведущая)))
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12.07.2025 00:32 Відповісти
ты можешь поехать только в черных китайских пакетах на свою лаптеногию
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12.07.2025 01:25 Відповісти
А воювати хто лишиться?
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12.07.2025 00:30 Відповісти
Як завжди - Миколи
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12.07.2025 00:36 Відповісти
главное что бы не русишь-швайне ..
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12.07.2025 01:26 Відповісти
а воевать будут все зе-кремлеботы с цензора типа тебя
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12.07.2025 01:27 Відповісти
Родина в США і є головним чинником призначення. Про гроші не кажіть.
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12.07.2025 00:35 Відповісти
Відпусти мене, мама, в штат Алабама )
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12.07.2025 00:38 Відповісти
Орнул вслух)))
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12.07.2025 00:41 Відповісти
Відправте консулом в ялту
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12.07.2025 00:55 Відповісти
Накрав, в посли.
ІМВ можна розганяти. Професіоналів принципово не призначають.
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12.07.2025 00:40 Відповісти
Невже в Україні немає хороших дипломатів , що на таку посаду
посилають торгашів ?
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12.07.2025 00:47 Відповісти
Коли це у Зеленського призначали на посади за професійними здібностями?
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12.07.2025 01:25 Відповісти
Ну звісно. Чим більше вкрав- тим кращий кандидат.
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12.07.2025 00:53 Відповісти
Як почав він «дбати» про державне майно, ще до Фонду держмайна, так і сьогодні про ці фонди з Міноборони, дуже піклується!!
Єрмак з татаровим, та купою менегерів з ОПУ, не можуть, ним нарадуватися! Там, і на онуків хватить! Одне слово, ПаХАРІ, все для сім'ї «портновських»…
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12.07.2025 00:54 Відповісти
ТОбто, в США тільки жиртестів відправляють?
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12.07.2025 00:59 Відповісти
Нормальна совкова номенклатура. Сьогодні ти міністр оборони, завтра посол в США. Хоча за освітою - музработник.
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12.07.2025 01:15 Відповісти
Кругообіг зеленого лайна в природі
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12.07.2025 01:19 Відповісти
Все эти перетасовки послов затеяны с одной целью
УБРАТЬ ЗАЛУЖНОГО
Я опасаюсь за его жизнь
Пока он в Лондоне - это некая гарантия его безопасности
Если он вернется в Украину
До него ручонки подлецов дотянутся
Зеленский за президентство УДАВИТ
Ни перед чем на остановится
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12.07.2025 01:39 Відповісти
Кто как может, так и сбегает.
Ж..пой чювтьюють...
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12.07.2025 01:26 Відповісти
От так і виглядає ******* - єдиний кандидат на саму відповідальну дипломатичну посаду чувак, який провалив або розікрав у МО все, до чого торкався.
Зате людинка Єрмака. Тобто, якщо самого Єрмака у США вже на поріг не пускають, то він свого чувака туди запхає.

Кадровий резер у ******** просто феєричний...
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12.07.2025 01:35 Відповісти
Это пздц......
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12.07.2025 01:47 Відповісти
От хай і пензлює послює. У нас усі посли заслужені. Ну майже...
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12.07.2025 01:49 Відповісти
«Потужні» посли, головне що досвідчені та з великою практикою роботи в цієї галузі! Тепер мені цікаво хто буде міністром МО? Дуже сподіваюсь що не Єрмак…
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12.07.2025 01:55 Відповісти
Проблювався
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12.07.2025 01:55 Відповісти
 
 