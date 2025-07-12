Умєров є головним і наразі єдиним кандидатом на посаду посла України в США, - ЗМІ
Президент Володимир Зеленський розглядає чинного міністра оборони Рустема Умєрова як головного та наразі єдиного кандидата на посаду посла України у США.
Про це повідомляє "Суспільне" з посилання на джерело в Офісі президента, інформує Цензор.НЕТ.
У разі призначення Умєрова на посаду дипломата, його місце у Міноборони може зайняти один із чинних урядовців.
За словами джерела, серед можливих кандидатів на посаду міністра оборони розглядають премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, міністра внутрішніх справ Ігора Клименка та віцепремʼєра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що новим послом у США замість чинної Оксани Маркарової можуть призначити міністра оборони Рустема Умєрова. Це спричинить серйозні перестановки в Кабміні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
окоп,в посольство США.
ІМВ можна розганяти. Професіоналів принципово не призначають.
посилають торгашів ?
Єрмак з татаровим, та купою менегерів з ОПУ, не можуть, ним нарадуватися! Там, і на онуків хватить! Одне слово, ПаХАРІ, все для сім'ї «портновських»…
УБРАТЬ ЗАЛУЖНОГО
Я опасаюсь за его жизнь
Пока он в Лондоне - это некая гарантия его безопасности
Если он вернется в Украину
До него ручонки подлецов дотянутся
Зеленский за президентство УДАВИТ
Ни перед чем на остановится
Ж..пой чювтьюють...
Зате людинка Єрмака. Тобто, якщо самого Єрмака у США вже на поріг не пускають, то він свого чувака туди запхає.
Кадровий резер у ******** просто феєричний...
пензлюєпослює. У нас усі посли заслужені. Ну майже...