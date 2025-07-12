Умєров є головним і наразі єдиним кандидатом на посаду посла України в США, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський розглядає чинного міністра оборони Рустема Умєрова як головного та наразі єдиного кандидата на посаду посла України у США.

Про це повідомляє "Суспільне" з посилання на джерело в Офісі президента, інформує Цензор.НЕТ.

У разі призначення Умєрова на посаду дипломата, його місце у Міноборони може зайняти один із чинних урядовців.

За словами джерела, серед можливих кандидатів на посаду міністра оборони розглядають премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, міністра внутрішніх справ Ігора Клименка та віцепремʼєра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що новим послом у США замість чинної Оксани Маркарової можуть призначити міністра оборони Рустема Умєрова. Це спричинить серйозні перестановки в Кабміні.

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