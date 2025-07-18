Умєрова призначили секретарем РНБО, - указ
Ексміністра оборони Рустема Умєрова призначено секретарем Ради нацбезпеки та оборони України.
Відповідний указ оприлюднено на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити УМЄРОВА Рустема Енверовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в тексті указу.
Раніше Умєров обіймав посаду міністра оборони. Водночас президент звільнив з посади секретаря Олександра Литвиненка.
Умєрова розглядали на посаду посла України в США, проте згодом вирішили призначити Ольгу Стефанішину. Наразі тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури.
Топ коментарі
+49 Randall Flag #387882
показати весь коментар18.07.2025 10:12 Відповісти Посилання
+31 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар18.07.2025 10:13 Відповісти Посилання
+26 Петро Петров #594698
показати весь коментар18.07.2025 10:18 Відповісти Посилання
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він разом з Стефанчуком, Юзіком і іншими боддіпозитивними монабільшовиками є останнім резервом збройних сил.
Уявіть собі їх не в звичайних плітоносках, а в танковій броні. Гармату ставити не треба - просто отвір для рота у башті зробіть.
Якщо таких не годувати, то вони ж і кремль зжеруть
З точки зору рос.інтересів,вони є далеко не патологічними нездарами.
Навіть Семьонов в своєму авантюрному 17 миттєвостей весни не додумався зобразити свойого головного героя поверх фюрера...
І Ердоган буде задоволений, і арабські шейхи з країн Перської Затоки.
Тепер у ЗЕкорупціонеров є гарний комунікатор з керівниками мусульманських країн ... можна сміливо вкладати намародерені гроші в нерухомість Туреччини та Еміратів.
СЛАВА ЛІДОРУ!
давайте вже відверто
монгольскеєврейське іго?
на розмінування підійде.
Зеленський не викидує гнид з корабля щоб не здали всю "контору"
нема державника , тільки купка олігархів що просякнуті меркантильними власними зисками ...
приречені
Умерова США не приняли послом в свою страну, так как у того было гражданство США.
А по законам США гражданин своей страны не может представлять интересы другой страны.
Оце так міністр оборони у нас був, а тепер РНБО!
пара-ру, па-ра-рам!
именно аэ пониманием, э, важности суверенитета, пониманием важности развития страны, а не просто слепым копированием каких-то моделей, которые там предлагаются на самом деле.
И уже трудно даже сосчитать, сколько уже этих программ, реформ было. Как сказал посол Канады в Украине бывший, Роман Ващук, Украина как белый кролик, подопытный лабораторный белый кролик, которым над которым постоянно проводились эти испытания. Ну и ключевой момент для Украины - это восстановление своей геополитической транзитивности, функции страны моста и страны -э такого пластичного линка между цивилизациями, которые соединяет цивилизации. Это вот ключевая задача, потому что иначе мы превращаемся в геополитический тупик.
А нам, во-первых, во-первых, нам нужно восстановить, ну, внутреннюю субъектность принятия решений именно касаемо, которые касаются развития экономики, экономических моделей.