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Новини Умєров новий секретар РНБО
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Умєрова призначили секретарем РНБО, - указ

Умєрова призначили секретарем РНБО Указ президента

Ексміністра оборони Рустема Умєрова призначено секретарем Ради нацбезпеки та оборони України.

Відповідний указ оприлюднено на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити УМЄРОВА Рустема Енверовича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в тексті указу.

Раніше Умєров обіймав посаду міністра оборони. Водночас президент звільнив з посади секретаря Олександра Литвиненка.

Умєрова розглядали на посаду посла України в США, проте згодом вирішили призначити Ольгу Стефанішину. Наразі тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звертаюся до Єрмака - йдіть на РНБО, тільки не призначайте туди Умєрова, - "слуга народу" Безугла

Автор: 

призначення (2319) РНБО (2311) Умєров Рустем (702)


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Топ коментарі
+49
Ще одне безглузде призначення бездарного манагера...
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18.07.2025 10:12 Відповісти
+31
Грьобаний єкібазтуз - кругообіг бабла в природі /Україні/
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18.07.2025 10:13 Відповісти
+26
не було куди подіти дебіла, давай в РНБО . Треш якийсь мля
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18.07.2025 10:18 Відповісти
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Ще одне безглузде призначення бездарного манагера...
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18.07.2025 10:12 Відповісти
Навіть заточка тупіша ніж була у олігофрена данілова...Хтось ще пам'ятає того недолугого?
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18.07.2025 11:46 Відповісти
Це було ситуаційне(екстрене) призначення, бо Штати послали нах ЗЕлупу з його забаганками призначити цього урода послом. Ось тому йому дуже швидко знайшли якусь не хілу посаду.
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18.07.2025 12:01 Відповісти
Підозрюю, що його скрізь пхають через те, що він є людиною ахмєтова.
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18.07.2025 13:16 Відповісти
Грьобаний єкібазтуз - кругообіг бабла в природі /Україні/
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18.07.2025 10:13 Відповісти
Він ВЛК пройшов? Судячи з його вигляду є сумніви що він здоровий, скорші за все випиває! Пропоную Київському ТЦК забусячити його, тільки не забивайте до смерті, він 100% зможе виконати місію наземного дрона по доставці вибухівки, я впевнений!
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18.07.2025 10:15 Відповісти
Він дійсно здоровий- там мабуть кг. на тридцять здоров'я більше ,аніж потрібно..
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18.07.2025 11:48 Відповісти
ніт, не можна
він разом з Стефанчуком, Юзіком і іншими боддіпозитивними монабільшовиками є останнім резервом збройних сил.
Уявіть собі їх не в звичайних плітоносках, а в танковій броні. Гармату ставити не треба - просто отвір для рота у башті зробіть.
Якщо таких не годувати, то вони ж і кремль зжеруть
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18.07.2025 12:14 Відповісти
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18.07.2025 12:22 Відповісти
якщо десь не згодилося,то тут пригодилося??
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18.07.2025 10:16 Відповісти
Іще й як !
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18.07.2025 12:22 Відповісти
Ліжка з карманними аферистами переставили і назвали перезавантаженням уряду. Яка ганьба
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18.07.2025 10:16 Відповісти
Від перебовтування лайна у вигрібній ямі лише посилиться сморід.
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18.07.2025 10:30 Відповісти
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18.07.2025 10:33 Відповісти
Чому Магда не скаже,ким є вони реально.
З точки зору рос.інтересів,вони є далеко не патологічними нездарами.
Навіть Семьонов в своєму авантюрному 17 миттєвостей весни не додумався зобразити свойого головного героя поверх фюрера...
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18.07.2025 11:54 Відповісти
Це перемога патужності над здоровим глуздом
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18.07.2025 10:17 Відповісти
Не може потужність перемогти того що немає
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18.07.2025 10:31 Відповісти
не було куди подіти дебіла, давай в РНБО . Треш якийсь мля
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18.07.2025 10:18 Відповісти
Так без узбека ніззззя.
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18.07.2025 13:07 Відповісти
Знову макітру з варениками перетрусили.... Позавчора пан Х. - міністр транспорту, вчора - міністр енергетики, сьогодні - міністр освіти, завтра - міністр ще чого-небудь.... Майстри на всі руки... Все можуть очолити.
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18.07.2025 10:21 Відповісти
Шо ж ви людину мучите? Відпустіть вже його нарешті до сім'ї в Америку, - там нема кому ножі наточити.
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18.07.2025 10:22 Відповісти
Тому і просився, що знайшлося кому
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18.07.2025 10:29 Відповісти
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18.07.2025 10:32 Відповісти
Вот там ещё Рустем Энверович не косячил...
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18.07.2025 10:24 Відповісти
Чудово! МАЦА-ЛІДОР призначив на таку велику посаду вгодованого ісламіста!

І Ердоган буде задоволений, і арабські шейхи з країн Перської Затоки.
Тепер у ЗЕкорупціонеров є гарний комунікатор з керівниками мусульманських країн ... можна сміливо вкладати намародерені гроші в нерухомість Туреччини та Еміратів.

СЛАВА ЛІДОРУ!
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18.07.2025 10:24 Відповісти
А чого не послом в Туречино або в сонячний Азербайджан,фейс підходить... .
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18.07.2025 10:24 Відповісти
Це вже занадто, він читати не вміє, завдання отримує голосом
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18.07.2025 10:28 Відповісти
"Сидіти!", "Лежати!", "Фу!".
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18.07.2025 11:33 Відповісти
Єрдоган попросил... шоб коридор работал
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18.07.2025 12:22 Відповісти
Що показує Зе - будь ср4колизом д'Єрмака та "Янєлоха" й все у тебе буде добре, критикуєш Зе чи його менеджерів дефективних- підозра, обшуки, санкції, втрачаєш крісло.
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18.07.2025 10:24 Відповісти
Влада бездарів, аферистів, дилетантів та брехунів.
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18.07.2025 10:24 Відповісти
влада зрадників

давайте вже відверто
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18.07.2025 10:34 Відповісти
Татаро - монгольске єврейське іго?
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18.07.2025 10:26 Відповісти
Куда би тебе ще сховати, щоб менше нашкодив, та не образився. Хоч толку ніякого, зато яка преданость, поки красти є що
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18.07.2025 10:27 Відповісти
Чому ж такого "успішного" по словам блазня міністра замінили? І на кого, ще на одного "успішного"?
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18.07.2025 10:28 Відповісти
щось мені його рило не подобається
на розмінування підійде.
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18.07.2025 10:29 Відповісти
Ще такого в світі не було, ми як завжди попереду всіх - посади роздаються, як ролі у квартальних постановках. На даний момент роль міністра оборони виконує клоун найвищої категорії Шмигаль, а роль секретаря РНБО - клоун такої ж самої категорії Умеров, роль прем'єр- міністрині - клоунеса Свириденко і т. д. Держава - шапіто! Ми найкращі!
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18.07.2025 10:30 Відповісти
зрадники і дебіли.

Зеленський не викидує гнид з корабля щоб не здали всю "контору"
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18.07.2025 10:33 Відповісти
Інших кадрів у зебанди нема та й не буде, тільки невигласи, злодюжки,нікчеми та зрадники
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18.07.2025 10:33 Відповісти
Немає стратегії в Україні і не було!
нема державника , тільки купка олігархів що просякнуті меркантильними власними зисками ...
приречені
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18.07.2025 10:35 Відповісти
Слава Богу! Всі нові обличчя.
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18.07.2025 10:38 Відповісти
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18.07.2025 10:43 Відповісти
Знущання зелемерзоти над країною продовжується.
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18.07.2025 10:47 Відповісти
хід конем...
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18.07.2025 10:51 Відповісти
так бывает, когда роль президента играет малоПИД,,,росс с киностудиями в маЦкве и офшорами, сцикливый четырежды уклонист, полностью подконтрольный олигархам, кремлю и фсбэшнику Елдаку, собрал вокруг себя всех "достойных"...Оманский договорняк ни кто не отменял...тем более, что это Существо подельник и членограя и фсбэшника Елдака к стати в декларации указано, что Оно гражданин ПИД,,,раши....у меня один вопрос еще остались ЗЕ Дегенераты которые не поняли кого они выбрали в 19 году, после сосны, анала, халимона, деркача, кулинича, Елдака, Хламидии, резникова, кирюши, гогилашвилли, безуглой, абДристовича, дубинцкого, бужанского, князего и т.д
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18.07.2025 10:58 Відповісти
От нажаль не чутно коментарів щодо діяльності цієї особи від пана Мустафи Джемілева
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18.07.2025 11:02 Відповісти
без нарікань
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18.07.2025 11:25 Відповісти
До чого тут пан Джемiлев? Ви би ще у Джамали попитали коментарiв . У цьому контекстi, мабудь, вже краще згадати Джапарову.
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18.07.2025 11:44 Відповісти
Невдаху таки призначили. Литвиненковi респект, що красиво залишив таку компанiю, професiоналам там не мicце.
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18.07.2025 11:05 Відповісти
Тиждень тому найдосвідченіший, найвеличніший Лідор заявляв, що чудовий менеджер Умеров поїде послом в США. Очевидно, що в США відразу сказали "Та пішов він ...", і чудовому менеджеру відразу ж знайшли нове, тепле місце. За що ж Зермаки його так цінують? Може в нього із Єрмаком спільна прабабка?

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18.07.2025 11:05 Відповісти
Ні , їм одними ножицями робили обрізання!!
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18.07.2025 12:58 Відповісти
Гівно поміняли на дуже велике гівно! Зате свій пацан, прийме все, що скаже Єрмак.Законно воно чи ні. Розраховує на випадок чого сховатись в США, там запасна база...
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18.07.2025 11:07 Відповісти
Дуже "добре" себе зарекомендував як міністр оборони і ось підвищення.
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18.07.2025 11:07 Відповісти
Неужели у Зеленского с умственными способностями настолько туго, что он гражданина США назначает в РНБО?
Умерова США не приняли послом в свою страну, так как у того было гражданство США.
А по законам США гражданин своей страны не может представлять интересы другой страны.
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18.07.2025 11:17 Відповісти
мені здається що він забавляється,це може бути лише в одному випадку що він не збирається тут затримуватися,ось і робить дічь вагонами
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18.07.2025 11:27 Відповісти
умерова ще є кацапське з приписом у Симферополі,до речі в червні обновилися його дані у податковій як підпріємця,от так ось малята...
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18.07.2025 11:30 Відповісти
Якщо не поміняє ерма,місце йому поряд з янеком-настільки вже той ним жонглює.
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18.07.2025 11:22 Відповісти
Там не лише з розумовими здібностями проблема, з совістю та психікою в першу чергу. Як і у всього оточення сонцесяйного карлика
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18.07.2025 11:23 Відповісти
Вчіться,хлоп'ята! Коли вмієш " крутитися", то освіта,знання,досягнення-все до ср..ки.. Як у пісні"надо только воврємя подлизивать спец". І тоді ти в обоймі непотопляємих А що сталося з попереднім секретарем? Інсульт? Інфаркт? Чи просто янелоху не подобався?
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18.07.2025 11:51 Відповісти
Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да!
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18.07.2025 12:04 Відповісти
Умеров не зміг стити послом у США, так як вже має громадянство США!
Оце так міністр оборони у нас був, а тепер РНБО!
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18.07.2025 12:11 Відповісти
Умєров.
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18.07.2025 12:13 Відповісти
стати
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18.07.2025 12:19 Відповісти
оце так "патріот"!
пара-ру, па-ра-рам!
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18.07.2025 12:25 Відповісти
https://youtu.be/wARBJ5eknI8?t=1419 Кущ. Дело в том, что мы (Україна) фактически отдали, выращивание своих внутренних элит на аутсорс внешним грантовым структурам и которые как раз и формируют сейчас основной кадровый потенциал. Это есть у нас, нет вот этой внутренней институции, которая бы готовила чиновников, готовила бы управленцев, менеджеров и которые бы были пропитаны
именно аэ пониманием, э, важности суверенитета, пониманием важности развития страны, а не просто слепым копированием каких-то моделей, которые там предлагаются на самом деле.
И уже трудно даже сосчитать, сколько уже этих программ, реформ было. Как сказал посол Канады в Украине бывший, Роман Ващук, Украина как белый кролик, подопытный лабораторный белый кролик, которым над которым постоянно проводились эти испытания. Ну и ключевой момент для Украины - это восстановление своей геополитической транзитивности, функции страны моста и страны -э такого пластичного линка между цивилизациями, которые соединяет цивилизации. Это вот ключевая задача, потому что иначе мы превращаемся в геополитический тупик.
А нам, во-первых, во-первых, нам нужно восстановить, ну, внутреннюю субъектность принятия решений именно касаемо, которые касаются развития экономики, экономических моделей.
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18.07.2025 12:59 Відповісти
Безглузда виступала категорично проти, тож може все не так погано? 🤔
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18.07.2025 12:16 Відповісти
Висловлювання що Умєров целофановий міністр оборони і в зв'язку з цим невже ЗЕленський думає що він буде гарним секретарем РНБО.?
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18.07.2025 12:21 Відповісти
Та то таке, головне що не українець...
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18.07.2025 12:36 Відповісти
Уряд не легетимний!Поставлю тільки одне запитання-на що спирається уряд Зеленського якщо за новий кабмін проголосував тільки 201 нардеп партії президента????
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18.07.2025 13:26 Відповісти
Чинний досі секретар РНБО Литвиненко не влаштовував ЕрЗешну владу, тому що він політичним родом з попередників.
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18.07.2025 13:29 Відповісти
Скоро в борделі-шапіто підлога протреться від пересовування ліжок!
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18.07.2025 13:37 Відповісти
Незмінний кругооберт гівна на банковій. А більше місця для цієї свині у корита не знайшлося?
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18.07.2025 13:41 Відповісти
я дуже багато знаю про вас
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18.07.2025 13:41 Відповісти
А не можна його просто звільнити і відкрити карну справу за пограбунок МО ?
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18.07.2025 13:52 Відповісти
 
 