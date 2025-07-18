Умерова назначили секретарем СНБО, - указ
Экс-министр обороны Рустем Умеров назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ обнародован на сайте ОП, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Умерова Рустема Энверовича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.
Ранее Умеров занимал должность министра обороны. В то же время президент уволил с должности секретаря Александра Литвиненко.
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+39 Randall Flag #387882
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+25 Валентин Коваль #587289
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+23 Frio Frio
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він разом з Стефанчуком, Юзіком і іншими боддіпозитивними монабільшовиками є останнім резервом збройних сил.
Уявіть собі їх не в звичайних плітоносках, а в танковій броні. Гармату ставити не треба - просто отвір для рота у башті зробіть.
Якщо таких не годувати, то вони ж і кремль зжеруть
З точки зору рос.інтересів,вони є далеко не патологічними нездарами.
Навіть Семьонов в своєму авантюрному 17 миттєвостей весни не додумався зобразити свойого головного героя поверх фюрера...
І Ердоган буде задоволений, і арабські шейхи з країн Перської Затоки.
Тепер у ЗЕкорупціонеров є гарний комунікатор з керівниками мусульманських країн ... можна сміливо вкладати намародерені гроші в нерухомість Туреччини та Еміратів.
СЛАВА ЛІДОРУ!
давайте вже відверто
монгольскеєврейське іго?
на розмінування підійде.
Зеленський не викидує гнид з корабля щоб не здали всю "контору"
нема державника , тільки купка олігархів що просякнуті меркантильними власними зисками ...
приречені
Умерова США не приняли послом в свою страну, так как у того было гражданство США.
А по законам США гражданин своей страны не может представлять интересы другой страны.
Оце так міністр оборони у нас був, а тепер РНБО!