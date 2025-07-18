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Новости Умеров новый секретарь СНБО
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Умерова назначили секретарем СНБО, - указ

Умерова назначили секретарем СНБО Указ президента

Экс-министр обороны Рустем Умеров назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ обнародован на сайте ОП, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Умерова Рустема Энверовича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.

Ранее Умеров занимал должность министра обороны. В то же время президент уволил с должности секретаря Александра Литвиненко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обращаюсь к Ермаку - идите в СНБО, только не назначайте туда Умерова, - "слуга народа" Безуглая

Автор: 

назначение (2191) СНБО (4451) Умеров Рустем (613)


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Топ комментарии
+39
Ще одне безглузде призначення бездарного манагера...
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18.07.2025 10:12 Ответить
+25
Грьобаний єкібазтуз - кругообіг бабла в природі /Україні/
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18.07.2025 10:13 Ответить
+23
Він ВЛК пройшов? Судячи з його вигляду є сумніви що він здоровий, скорші за все випиває! Пропоную Київському ТЦК забусячити його, тільки не забивайте до смерті, він 100% зможе виконати місію наземного дрона по доставці вибухівки, я впевнений!
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18.07.2025 10:15 Ответить
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Ще одне безглузде призначення бездарного манагера...
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18.07.2025 10:12 Ответить
Навіть заточка тупіша ніж була у олігофрена данілова...Хтось ще пам'ятає того недолугого?
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18.07.2025 11:46 Ответить
Це було ситуаційне(екстрене) призначення, бо Штати послали нах ЗЕлупу з його забаганками призначити цього урода послом. Ось тому йому дуже швидко знайшли якусь не хілу посаду.
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18.07.2025 12:01 Ответить
Грьобаний єкібазтуз - кругообіг бабла в природі /Україні/
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18.07.2025 10:13 Ответить
Він ВЛК пройшов? Судячи з його вигляду є сумніви що він здоровий, скорші за все випиває! Пропоную Київському ТЦК забусячити його, тільки не забивайте до смерті, він 100% зможе виконати місію наземного дрона по доставці вибухівки, я впевнений!
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18.07.2025 10:15 Ответить
Він дійсно здоровий- там мабуть кг. на тридцять здоров'я більше ,аніж потрібно..
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18.07.2025 11:48 Ответить
ніт, не можна
він разом з Стефанчуком, Юзіком і іншими боддіпозитивними монабільшовиками є останнім резервом збройних сил.
Уявіть собі їх не в звичайних плітоносках, а в танковій броні. Гармату ставити не треба - просто отвір для рота у башті зробіть.
Якщо таких не годувати, то вони ж і кремль зжеруть
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18.07.2025 12:14 Ответить
якщо десь не згодилося,то тут пригодилося??
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18.07.2025 10:16 Ответить
Ліжка з карманними аферистами переставили і назвали перезавантаженням уряду. Яка ганьба
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18.07.2025 10:16 Ответить
Від перебовтування лайна у вигрібній ямі лише посилиться сморід.
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18.07.2025 10:30 Ответить
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18.07.2025 10:33 Ответить
Чому Магда не скаже,ким є вони реально.
З точки зору рос.інтересів,вони є далеко не патологічними нездарами.
Навіть Семьонов в своєму авантюрному 17 миттєвостей весни не додумався зобразити свойого головного героя поверх фюрера...
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18.07.2025 11:54 Ответить
Це перемога патужності над здоровим глуздом
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18.07.2025 10:17 Ответить
Не може потужність перемогти того що немає
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18.07.2025 10:31 Ответить
не було куди подіти дебіла, давай в РНБО . Треш якийсь мля
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18.07.2025 10:18 Ответить
Знову макітру з варениками перетрусили.... Позавчора пан Х. - міністр транспорту, вчора - міністр енергетики, сьогодні - міністр освіти, завтра - міністр ще чого-небудь.... Майстри на всі руки... Все можуть очолити.
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18.07.2025 10:21 Ответить
Шо ж ви людину мучите? Відпустіть вже його нарешті до сім'ї в Америку, - там нема кому ножі наточити.
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18.07.2025 10:22 Ответить
Тому і просився, що знайшлося кому
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18.07.2025 10:29 Ответить
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18.07.2025 10:32 Ответить
Вот там ещё Рустем Энверович не косячил...
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18.07.2025 10:24 Ответить
Чудово! МАЦА-ЛІДОР призначив на таку велику посаду вгодованого ісламіста!

І Ердоган буде задоволений, і арабські шейхи з країн Перської Затоки.
Тепер у ЗЕкорупціонеров є гарний комунікатор з керівниками мусульманських країн ... можна сміливо вкладати намародерені гроші в нерухомість Туреччини та Еміратів.

СЛАВА ЛІДОРУ!
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18.07.2025 10:24 Ответить
А чого не послом в Туречино або в сонячний Азербайджан,фейс підходить... .
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18.07.2025 10:24 Ответить
Це вже занадто, він читати не вміє, завдання отримує голосом
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18.07.2025 10:28 Ответить
"Сидіти!", "Лежати!", "Фу!".
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18.07.2025 11:33 Ответить
Що показує Зе - будь ср4колизом д'Єрмака та "Янєлоха" й все у тебе буде добре, критикуєш Зе чи його менеджерів дефективних- підозра, обшуки, санкції, втрачаєш крісло.
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18.07.2025 10:24 Ответить
Влада бездарів, аферистів, дилетантів та брехунів.
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18.07.2025 10:24 Ответить
влада зрадників

давайте вже відверто
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18.07.2025 10:34 Ответить
Татаро - монгольске єврейське іго?
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18.07.2025 10:26 Ответить
Куда би тебе ще сховати, щоб менше нашкодив, та не образився. Хоч толку ніякого, зато яка преданость, поки красти є що
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18.07.2025 10:27 Ответить
Чому ж такого "успішного" по словам блазня міністра замінили? І на кого, ще на одного "успішного"?
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18.07.2025 10:28 Ответить
щось мені його рило не подобається
на розмінування підійде.
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18.07.2025 10:29 Ответить
Ще такого в світі не було, ми як завжди попереду всіх - посади роздаються, як ролі у квартальних постановках. На даний момент роль міністра оборони виконує клоун найвищої категорії Шмигаль, а роль секретаря РНБО - клоун такої ж самої категорії Умеров, роль прем'єр- міністрині - клоунеса Свириденко і т. д. Держава - шапіто! Ми найкращі!
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18.07.2025 10:30 Ответить
зрадники і дебіли.

Зеленський не викидує гнид з корабля щоб не здали всю "контору"
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18.07.2025 10:33 Ответить
Інших кадрів у зебанди нема та й не буде, тільки невигласи, злодюжки,нікчеми та зрадники
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18.07.2025 10:33 Ответить
Немає стратегії в Україні і не було!
нема державника , тільки купка олігархів що просякнуті меркантильними власними зисками ...
приречені
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18.07.2025 10:35 Ответить
Слава Богу! Всі нові обличчя.
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18.07.2025 10:38 Ответить
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18.07.2025 10:43 Ответить
Знущання зелемерзоти над країною продовжується.
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18.07.2025 10:47 Ответить
хід конем...
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18.07.2025 10:51 Ответить
так бывает, когда роль президента играет малоПИД,,,росс с киностудиями в маЦкве и офшорами, сцикливый четырежды уклонист, полностью подконтрольный олигархам, кремлю и фсбэшнику Елдаку, собрал вокруг себя всех "достойных"...Оманский договорняк ни кто не отменял...тем более, что это Существо подельник и членограя и фсбэшника Елдака к стати в декларации указано, что Оно гражданин ПИД,,,раши....у меня один вопрос еще остались ЗЕ Дегенераты которые не поняли кого они выбрали в 19 году, после сосны, анала, халимона, деркача, кулинича, Елдака, Хламидии, резникова, кирюши, гогилашвилли, безуглой, абДристовича, дубинцкого, бужанского, князего и т.д
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18.07.2025 10:58 Ответить
От нажаль не чутно коментарів щодо діяльності цієї особи від пана Мустафи Джемілева
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18.07.2025 11:02 Ответить
без нарікань
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18.07.2025 11:25 Ответить
До чого тут пан Джемiлев? Ви би ще у Джамали попитали коментарiв . У цьому контекстi, мабудь, вже краще згадати Джапарову.
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18.07.2025 11:44 Ответить
Невдаху таки призначили. Литвиненковi респект, що красиво залишив таку компанiю, професiоналам там не мicце.
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18.07.2025 11:05 Ответить
Тиждень тому найдосвідченіший, найвеличніший Лідор заявляв, що чудовий менеджер Умеров поїде послом в США. Очевидно, що в США відразу сказали "Та пішов він ...", і чудовому менеджеру відразу ж знайшли нове, тепле місце. За що ж Зермаки його так цінують? Може в нього із Єрмаком спільна прабабка?

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18.07.2025 11:05 Ответить
Гівно поміняли на дуже велике гівно! Зате свій пацан, прийме все, що скаже Єрмак.Законно воно чи ні. Розраховує на випадок чого сховатись в США, там запасна база...
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18.07.2025 11:07 Ответить
Дуже "добре" себе зарекомендував як міністр оборони і ось підвищення.
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18.07.2025 11:07 Ответить
Неужели у Зеленского с умственными способностями настолько туго, что он гражданина США назначает в РНБО?
Умерова США не приняли послом в свою страну, так как у того было гражданство США.
А по законам США гражданин своей страны не может представлять интересы другой страны.
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18.07.2025 11:17 Ответить
мені здається що він забавляється,це може бути лише в одному випадку що він не збирається тут затримуватися,ось і робить дічь вагонами
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18.07.2025 11:27 Ответить
умерова ще є кацапське з приписом у Симферополі,до речі в червні обновилися його дані у податковій як підпріємця,от так ось малята...
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18.07.2025 11:30 Ответить
Якщо не поміняє ерма,місце йому поряд з янеком-настільки вже той ним жонглює.
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18.07.2025 11:22 Ответить
Там не лише з розумовими здібностями проблема, з совістю та психікою в першу чергу. Як і у всього оточення сонцесяйного карлика
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18.07.2025 11:23 Ответить
Вчіться,хлоп'ята! Коли вмієш " крутитися", то освіта,знання,досягнення-все до ср..ки.. Як у пісні"надо только воврємя подлизивать спец". І тоді ти в обоймі непотопляємих А що сталося з попереднім секретарем? Інсульт? Інфаркт? Чи просто янелоху не подобався?
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18.07.2025 11:51 Ответить
Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да!
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18.07.2025 12:04 Ответить
Умеров не зміг стити послом у США, так як вже має громадянство США!
Оце так міністр оборони у нас був, а тепер РНБО!
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18.07.2025 12:11 Ответить
Умєров.
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18.07.2025 12:13 Ответить
Безглузда виступала категорично проти, тож може все не так погано? 🤔
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18.07.2025 12:16 Ответить
 
 