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Франция хочет расширить программу подготовки украинских пилотов для истребителей Mirage, - Барро

Французские истребители Mirage 2000

Франция стремится к наращиванию подготовки украинских пилотов для управления французскими истребителями Mirage.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан Ноэль-Барро во время пресс-конференции в Киеве, передает"Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Наша цель - увеличить количество тренированных пилотов, чтобы провести новые сессии, в частности сессии с Mirage, которые, как я отмечал, действительно изменили ситуацию на передовой",- заявил министр.

В то же время, как рассказал Барро, продолжается работа в двустороннем формате для поставки оборудования, подготовки кадров, а также совместного производства военной техники, которая объединяет французский и украинский опыт.

"Я недавно побывал на одном из украинских заводов по производству дронов и увидел огромный уровень экспертизы, накопленный за последние недели и месяцы",- рассказал французский министр.

Напомним, что 18 июля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого речь шла и о договоренности с Францией по подготовке пилотов на истребителях Mirage.

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Франция (3569) обучение (543) пилот (90) Барро Жан-Ноэль (46) Mirage (18)


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Франція умудрилась мати власний ВПК і ядерну зброю, відповідно не залежати від США. Це і винищувачі і кораблі і гармати і танки і....................

В той час, коли європейці потерпають без російського газу, французи непогано заробляють на продажі атомної електроенергії.
У 2024 році Франція збільшила експорт електроенергії на 48%, з 70 тероват-годин (ТВт-год) у 2023 році до 103 ТВт-год у 2024 році. Найбільше зріс експорт електроенергії з Франції до Бельгії та Німеччини, але Франція також експортувала більше електроенергії до Іспанії, Швейцарії, Великобританії та Італії, відповідно до даних Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії. У складі виробництва електроенергії у Франції найбільше збільшилася частка ядерної енергії, за якою йде гідроенергія.
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21.07.2025 23:47 Ответить
Слава Україні!
Viva La France!

Надибав цікавий сайт статистики загсів усієї парашки.
Статистика смертності, народжуваності і сама цвкава стата зміни імені-прізвища.
Можна порівняти лише з 2021 роком і до сьогодні.
Так зсміна прізвища-імені була коло 2 процентів, а стала коло 15 процентів.
Думаю там і баби, чоловіки яких гниють в полях України, які знову вийшли заміж.
І там можуть бути, на мій жаль діти яких свинособаки викрали з України.
Не дякуйте.

https://zags.nalog.gov.ru/analytics/system-scale
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21.07.2025 23:52 Ответить
скільки можна гратися в цью фігню, дайте літаки разом з пілотами
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22.07.2025 00:01 Ответить
"скільки можна гратися в цю фігню, дайте" з десяток ядерних *********** разом з літаками та пілотами.
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22.07.2025 00:07 Ответить
 
 