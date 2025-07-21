Франция хочет расширить программу подготовки украинских пилотов для истребителей Mirage, - Барро
Франция стремится к наращиванию подготовки украинских пилотов для управления французскими истребителями Mirage.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан Ноэль-Барро во время пресс-конференции в Киеве, передает"Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Наша цель - увеличить количество тренированных пилотов, чтобы провести новые сессии, в частности сессии с Mirage, которые, как я отмечал, действительно изменили ситуацию на передовой",- заявил министр.
В то же время, как рассказал Барро, продолжается работа в двустороннем формате для поставки оборудования, подготовки кадров, а также совместного производства военной техники, которая объединяет французский и украинский опыт.
"Я недавно побывал на одном из украинских заводов по производству дронов и увидел огромный уровень экспертизы, накопленный за последние недели и месяцы",- рассказал французский министр.
Напомним, что 18 июля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого речь шла и о договоренности с Францией по подготовке пилотов на истребителях Mirage.
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В той час, коли європейці потерпають без російського газу, французи непогано заробляють на продажі атомної електроенергії.
У 2024 році Франція збільшила експорт електроенергії на 48%, з 70 тероват-годин (ТВт-год) у 2023 році до 103 ТВт-год у 2024 році. Найбільше зріс експорт електроенергії з Франції до Бельгії та Німеччини, але Франція також експортувала більше електроенергії до Іспанії, Швейцарії, Великобританії та Італії, відповідно до даних Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії. У складі виробництва електроенергії у Франції найбільше збільшилася частка ядерної енергії, за якою йде гідроенергія.
Viva La France!
Надибав цікавий сайт статистики загсів усієї парашки.
Статистика смертності, народжуваності і сама цвкава стата зміни імені-прізвища.
Можна порівняти лише з 2021 роком і до сьогодні.
Так зсміна прізвища-імені була коло 2 процентів, а стала коло 15 процентів.
Думаю там і баби, чоловіки яких гниють в полях України, які знову вийшли заміж.
І там можуть бути, на мій жаль діти яких свинособаки викрали з України.
Не дякуйте.
https://zags.nalog.gov.ru/analytics/system-scale