Франция хочет расширить программу подготовки украинских пилотов для истребителей Mirage, - Барро

Франция стремится к наращиванию подготовки украинских пилотов для управления французскими истребителями Mirage.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан Ноэль-Барро во время пресс-конференции в Киеве, передает"Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Наша цель - увеличить количество тренированных пилотов, чтобы провести новые сессии, в частности сессии с Mirage, которые, как я отмечал, действительно изменили ситуацию на передовой",- заявил министр.

В то же время, как рассказал Барро, продолжается работа в двустороннем формате для поставки оборудования, подготовки кадров, а также совместного производства военной техники, которая объединяет французский и украинский опыт.

"Я недавно побывал на одном из украинских заводов по производству дронов и увидел огромный уровень экспертизы, накопленный за последние недели и месяцы",- рассказал французский министр.

Напомним, что 18 июля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого речь шла и о договоренности с Францией по подготовке пилотов на истребителях Mirage.

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