Німецька компанія Quantum Systems подвоїла виробництво дронів в Україні, - Politico

Компанія з Німеччини Quantum Systems, яка займається виробництвом безпілотників, подвоїла випуск дронів на своїх підприємствах на території України.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що таємні виробничі потужності з міркувань безпеки розподілені по всій території України.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ компанія змогла збільшити щомісячний випуск розвідувальних дронів з 40 до 80 одиниць.

Розвідувальні БпЛА Vector компанії Quantum Systems були одними з перших переданих Збройним силам України після початку повномасштабної війни Росії проти України. Згодом Quantum вирішила відкрити власне виробництво в Україні - на додаток до наявних цехів у Німеччині, США та Австралії.

Німецькі цехи Quantum виробляють 120 безпілотників щомісяця. Виробництво в Україні та Німеччині тісно пов'язане, що сприяє обміну технологіями та оптимізації процесів.

"Весь розвиток індустрії безпілотників відбувається саме на Донбасі, а не в Кремнієвій долині", - зазначив у розмові з Politico Маттіас Лехна, директор Quantum з розвитку бізнесу та зв'язків з держорганами.

Водночас виробництво в Україні пов’язане з ризиками, адже російські ракети постійно намагаються вдарити по оборонних підприємствах. Щоб мінімізувати ці ризики, Quantum розподіляє виробництво на всій території країни, а також активно співпрацює зі своїми заводами в країнах Євросоюзу, пише видання.

