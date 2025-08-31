УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3982 відвідувача онлайн
Новини Індустрія дронів
466 4

Німецька компанія Quantum Systems подвоїла виробництво дронів в Україні, - Politico

дрон

Компанія з Німеччини Quantum Systems, яка займається виробництвом безпілотників, подвоїла випуск дронів на своїх підприємствах на території України.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що таємні виробничі потужності з міркувань безпеки розподілені по всій території України.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ компанія змогла збільшити щомісячний випуск розвідувальних дронів з 40 до 80 одиниць.

Розвідувальні БпЛА Vector компанії Quantum Systems були одними з перших переданих Збройним силам України після початку повномасштабної війни Росії проти України. Згодом Quantum вирішила відкрити власне виробництво в Україні - на додаток до наявних цехів у Німеччині, США та Австралії.

Німецькі цехи Quantum виробляють 120 безпілотників щомісяця. Виробництво в Україні та Німеччині тісно пов'язане, що сприяє обміну технологіями та оптимізації процесів.

Дивіться також: Politico показало нові кадри пуску та польоту української крилатої ракети FP-5 "Фламінго". ВIДЕО

"Весь розвиток індустрії безпілотників відбувається саме на Донбасі, а не в Кремнієвій долині", - зазначив у розмові з Politico Маттіас Лехна, директор Quantum з розвитку бізнесу та зв'язків з держорганами.

Водночас виробництво в Україні пов’язане з ризиками, адже російські ракети постійно намагаються вдарити по оборонних підприємствах. Щоб мінімізувати ці ризики, Quantum розподіляє виробництво на всій території країни, а також активно співпрацює зі своїми заводами в країнах Євросоюзу, пише видання.

Читайте також: 96% усіх БпЛА, які закуповує Україна, – вітчизняного виробництва, – дослідження

Автор: 

Німеччина (7688) виробництво (1727) дрони (5384)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, теперь это уже не "тайные производства". Иногда лучше помолчать.
показати весь коментар
31.08.2025 01:06 Відповісти
А як можна вплинути на закордонне видання Politico, яке опублікувало цю інфу?
показати весь коментар
31.08.2025 01:18 Відповісти
Тут вопрос не к СМИ, а к " ...Маттіас Лехна, директор Quantum з розвитку бізнесу та зв'язків з держорганами ..." Джерело: https://censor.net/ua/n3571410
показати весь коментар
31.08.2025 01:33 Відповісти
Лавров уникнув терміну «вторгнення» для опису військових дій Росії в Україні та звинуватив Україну в утисках культурно російського населення в прикордонних регіонах...........
24 серпня 2025 https://www.politico.com/news/2025/08/24/russia-diplomat-lavrov-meet-the-press-00521938
показати весь коментар
31.08.2025 03:05 Відповісти
 
 