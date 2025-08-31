РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9633 посетителя онлайн
Новости Индустрия дронов
1 376 5

Германская компания Quantum Systems удвоила производство дронов в Украине, – Politico

дрон

Компания из Германии Quantum Systems, которая занимается производством беспилотников, удвоила выпуск дронов на своих предприятиях на территории Украины.

Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что тайные производственные мощности из соображений безопасности распределены по всей территории Украины.

С начала полномасштабного вторжения РФ компания смогла увеличить ежемесячный выпуск разведывательных дронов с 40 до 80 единиц.

Разведывательные БпЛА Vector компании Quantum Systems были одними из первых переданных Вооруженным силам Украины после начала полномасштабной войны России против Украины. Впоследствии Quantum решила открыть собственное производство в Украине - в дополнение к имеющимся цехам в Германии, США и Австралии.

Германские цеха Quantum производят 120 беспилотников ежемесячно. Производство в Украине и Германии тесно связано, что способствует обмену технологиями и оптимизации процессов.

Смотрите также: Politico показало новые кадры пуска и полета украинской крылатой ракеты FP-5 "Фламинго". ВИДЕО

"Все развитие индустрии беспилотников происходит именно на Донбассе, а не в Кремниевой долине", - отметил в разговоре с Politico Маттиас Лехна, директор Quantum по развитию бизнеса и связям с госорганами.

В то же время производство в Украине связано с рисками, ведь российские ракеты постоянно пытаются ударить по оборонным предприятиям. Чтобы минимизировать эти риски, Quantum распределяет производство по всей территории страны, а также активно сотрудничает со своими заводами в странах Евросоюза, пишет издание.

Читайте также: 96% всех БпЛА, которые закупает Украина, - отечественного производства, - исследование

Автор: 

Германия (7241) производство (527) дроны (4513)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, теперь это уже не "тайные производства". Иногда лучше помолчать.
показать весь комментарий
31.08.2025 01:06 Ответить
А як можна вплинути на закордонне видання Politico, яке опублікувало цю інфу?
показать весь комментарий
31.08.2025 01:18 Ответить
Тут вопрос не к СМИ, а к " ...Маттіас Лехна, директор Quantum з розвитку бізнесу та зв'язків з держорганами ..." Джерело: https://censor.net/ua/n3571410
показать весь комментарий
31.08.2025 01:33 Ответить
Лавров уникнув терміну «вторгнення» для опису військових дій Росії в Україні та звинуватив Україну в утисках культурно російського населення в прикордонних регіонах...........
24 серпня 2025 https://www.politico.com/news/2025/08/24/russia-diplomat-lavrov-meet-the-press-00521938
показать весь комментарий
31.08.2025 03:05 Ответить
Якого бісу оприлюднувати назви кампаній? За володіння такої інформації можно легко ідентифікувати розташування виробництва. Особливо вражає, що це постійно публікують закордонні фірми. У них так словесне нетримання?
показать весь комментарий
31.08.2025 06:59 Ответить
 
 