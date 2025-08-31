Германская компания Quantum Systems удвоила производство дронов в Украине, – Politico

Компания из Германии Quantum Systems, которая занимается производством беспилотников, удвоила выпуск дронов на своих предприятиях на территории Украины.

Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что тайные производственные мощности из соображений безопасности распределены по всей территории Украины.

С начала полномасштабного вторжения РФ компания смогла увеличить ежемесячный выпуск разведывательных дронов с 40 до 80 единиц.

Разведывательные БпЛА Vector компании Quantum Systems были одними из первых переданных Вооруженным силам Украины после начала полномасштабной войны России против Украины. Впоследствии Quantum решила открыть собственное производство в Украине - в дополнение к имеющимся цехам в Германии, США и Австралии.

Германские цеха Quantum производят 120 беспилотников ежемесячно. Производство в Украине и Германии тесно связано, что способствует обмену технологиями и оптимизации процессов.

Смотрите также: Politico показало новые кадры пуска и полета украинской крылатой ракеты FP-5 "Фламинго". ВИДЕО

"Все развитие индустрии беспилотников происходит именно на Донбассе, а не в Кремниевой долине", - отметил в разговоре с Politico Маттиас Лехна, директор Quantum по развитию бизнеса и связям с госорганами.

В то же время производство в Украине связано с рисками, ведь российские ракеты постоянно пытаются ударить по оборонным предприятиям. Чтобы минимизировать эти риски, Quantum распределяет производство по всей территории страны, а также активно сотрудничает со своими заводами в странах Евросоюза, пишет издание.

Читайте также: 96% всех БпЛА, которые закупает Украина, - отечественного производства, - исследование