Новые кадры запуска и полета украинской крылатой ракеты FP-5 "Фламинго". ВИДЕО

В сети опубликована новая видеозапись, на которой снята украинская крылатая ракета FP-5 "Фламинго".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи кадры пуска и полета "Фламинго".

Напомним, что FP-5 "Фламинго" способна пролететь 3000 км и может нести боевую нагрузку массой более 1000 кг.

