Новые кадры запуска и полета украинской крылатой ракеты FP-5 "Фламинго". ВИДЕО

В сети опубликована новая видеозапись, на которой снята украинская крылатая ракета FP-5 "Фламинго".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи кадры пуска и полета "Фламинго".

Напомним, что FP-5 "Фламинго" способна пролететь 3000 км и может нести боевую нагрузку массой более 1000 кг.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина ежедневно производит по одной дальнобойной ракете "Фламинго", - Associated Press. ВИДЕО

+26
Досить мультиків. Покажіть як ця вундервафля знищує кримський міст чи хоча б якусь електростанцію.
22.08.2025 12:30 Ответить
+9
я хочу бачити не кадри пуску , а кадри прильоту ракет кожного дня зі скавчанням кацапів .
22.08.2025 12:31 Ответить
+7
Куди вони їх запускають? На вітер? А в єлабугі продовжують шахеди клепати тим часом.
22.08.2025 12:31 Ответить
такие как ты даже когда и покажут уничтожение все равно ныть будете
22.08.2025 12:32 Ответить
Якби це було безпечно, я б вітав би такі відоси....
22.08.2025 12:36 Ответить
Larik10871 Qwert, ти коли черговий донат з власної кишені зробишь на дрони або РЕБ теж не ний.
22.08.2025 12:42 Ответить
ларік не зеленій тобі не личить
22.08.2025 12:43 Ответить
В сценарії фільму цього не передбачено.
22.08.2025 12:32 Ответить
Та не актуальний вже той міст з електростанціями! Аеродроми з тушками, порти з калібрами, заводи ракет, шахедів, дача ***** - цілей хоч греблю гати. Результат коли побачимо?
22.08.2025 12:40 Ответить
Все ще актуальний.
22.08.2025 12:47 Ответить
От якраз зараз кримський міст і актуальний, як і раніше. Всі рашисти їдуть в окупований крім через кримський міст. Особливо коли ми почали в запоріжській області перехоплювати рашистські потяги.
22.08.2025 12:56 Ответить
Эта ракета не для мостов, у неё приличный радиус отклонения а вот чтобы лупануть по заводу самое то.
22.08.2025 13:12 Ответить
колись тьолкі ПРикремлівської шоуеліти одягали на себе футболки після мультіків Хйла -напис був на ци...ках- "НЄ СМЕШІТЄ МАІ ІСКАНДЕРИ" ... От тепер Слуги Єрамка , типу безуглої шльндри в ВР нехай одягнуть рекламу однієї показової ракети ФЛАМІНГО ...
22.08.2025 12:53 Ответить
доречі зільоні могли назвати "ЗЄльоний Фламінго"
22.08.2025 12:55 Ответить
Знаєте чому операція "Павутина" була дуже успішною? Тому що це була повна несподіванка для ворога. Аби ми показували щодня що і чим ми збираємося зробити то впевнений що найкраще на що ми могли б сподіватися це 10% від того що ми отримали. Те ж саме з цими Фламінго. Нам крутять ці ракети вже тиждень, так само як крутили нептуни і Грім-2 результат роботи яких ми так і не побачили.
22.08.2025 13:02 Ответить
А у рузьгих є "Армата", сам бачив.
22.08.2025 12:31 Ответить
В кіні показували..
22.08.2025 12:32 Ответить
Так ви там визначтеся якось:

- Ракет немає - уууу, де ракет??

Показали фото ракети:

- Фото - це зрада, ууууу!!!

Пуск ракети (імовірно в рамках випробувань):

- Куди запустили, чому мені не доповіли, ууууу!

От так це все виглядає зі сторони

Потім будуть пуски по об'єктах ворога, знову наш "Цензор":

- Чому не знищили половину територій ворога, уууууу, зрада!!
22.08.2025 12:42 Ответить
На результати ураження жирної ворожої кацапськоі цілі завжди приємніше дивитися, ніж на процес тестувань озброєнь
так було завжди, згадайте як усі поливали брудом нашу Богдану, а коли вона розібрала на молекули кацапських підарів на Зміїному, то більшість «експертів» затихла
зараз Богдана воює на усіх напрямах, проте критики чомусь не чутно
така ж доля чекає цю та інші наші ракети та дрони
22.08.2025 12:52 Ответить
Вогнегасник для дупи подарувати?
22.08.2025 12:53 Ответить
це Ту-141 «Стриж» - многоразовый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советский оперативно-тактический разведывательный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 беспилотный летательный аппарат
22.08.2025 12:32 Ответить
22.08.2025 12:33 Ответить
Схожий як свиня на коня. Тільки і того,що двигун зверху. Може надихАлися цим фото.
22.08.2025 12:34 Ответить
Ну і? Бо що, зовнішня оболона подібна? І все?! А начиння, а двигуни, а система локації, а БЧ...? То все то як ТУ?
Так само на будь-який літак можна сказати, що то апарат братів Райт, а на будь-яку ракету, що то Фау-2.
22.08.2025 12:37 Ответить
Можна ще глибше копнути

22.08.2025 12:37 Ответить
22.08.2025 12:49 Ответить
Як мінімум - доволі сильно перероблений, ту більше схожий на маленький літак, а тут вже більше ракета.
22.08.2025 12:33 Ответить
відосіки з ним знімали
22.08.2025 12:35 Ответить
стриж случайно покрасили в розовый, теперь он фламинго
22.08.2025 12:35 Ответить
Вам пора користуватись окулярами.
22.08.2025 12:36 Ответить
більше схоже на фау 1
22.08.2025 12:37 Ответить
ТУ-141 виробляли в Україні.
22.08.2025 12:41 Ответить
Взагалі ні.
22.08.2025 12:49 Ответить
а деньги зе своровал!)
22.08.2025 13:04 Ответить
ну відео пуску ми вже бачили не раз, де відое приземлення в кацапстані? чи ми тільки запускаємо в небокрай?
22.08.2025 12:32 Ответить
это во второй серии
22.08.2025 12:36 Ответить
Гарно,але де скулящі та зажмурені кацапи десь на Уралмаше чи *********************.Де кацапи в розпачі по нівінна убієнних , і ми протів вайни, но,за *****???
22.08.2025 12:32 Ответить
Де бойове застосування цієї ракети? Що це за рекламна кампанія без реальних дій?
22.08.2025 12:33 Ответить
Післязавтра День Незалежності. Схоже з понеділка про "Фламінго" всі забудуть. Як і про "Пекло","Паляницю" 3000 балістичних ракет і тому подібне. Незмінною залишиться лише балаканина бубачкі.
22.08.2025 12:44 Ответить
Були вже безкінечні Рути,Пекла,Паляниці,Сапсани,Коршуни,Громи....про них потім хоч хтось чув? Тепер прийшла черга якоїсь Фламінго...
22.08.2025 12:33 Ответить
Про "Довгого Нептуна" також не забувайте...
22.08.2025 12:43 Ответить
Перед тим як розмістити щось в інтернеті, а особливо те що стосується оборонки, тре по 100 разів впевнетись що ця світлина не допоможе ворогу виявити місце знаходження об'єкту.
https://t.me/rozvidka_noem/19082
Наприклад, кацап напав на слід Фламінго, ************** від назви фірми зазначеної на мішках, які потрапили в кадр.
22.08.2025 12:33 Ответить
Для цього треба думати. А щоб думати треба мозок, але не зелений... Бо зелене то вже гімно, а не мозок.
22.08.2025 12:40 Ответить
Кому вы это рассказываете? Это просто... Даже нет такого маюка! Остается только - " А... аа... аа..., пи.. сы, ... уй!"
22.08.2025 12:41 Ответить
Для ідіотів та фанів ефектних світлин

https://censor.net/ua/blogs/3569904/v-ukra-n-predstavili-dalekob-****-krilatu-raketu-flam-ngo
22.08.2025 12:52 Ответить
На учили ( хотя мы не разведчики) что 70% ( Это при сссрЕ) информации есть в открытых источниках! Просто нужно знать куда смотреть! А это уже наука)
22.08.2025 12:55 Ответить
Ура! Только у них только КР раз в 20 больше в сутки запускают. Смеялись с кацапских мультиков про "кинжалы", теперь не очень смешно.
22.08.2025 12:33 Ответить
22.08.2025 12:37 Ответить
Це щось з того розділу,як культували контрнаступ на марахфоні протягом півроку у 23-му: щоб наперед нагнати страху оркам.
22.08.2025 12:38 Ответить
Головне ж то не зліт, головне ПРИЗЕМЛЕННЯ!
22.08.2025 12:39 Ответить
ну ладно ,ракета є, а чому міст ще стоїть?
22.08.2025 12:41 Ответить
Знищити такою ракетою міст майже нереально. Якби це було так просто - кацапи давно знищили б всі наші мости через Дніпро.
22.08.2025 12:45 Ответить
тонна тротилу зробить своє діло
22.08.2025 12:47 Ответить
Було б все так просто - кацапи били б по наших мостах своїми Калібрами.
22.08.2025 12:57 Ответить
Той міст сильно обрушили звичайною груповою автівкою з вибухівкою.
22.08.2025 12:50 Ответить
По-перше - ви уявляєте собі, скільки вибухівки можна завантажити у вантажівку? 5 тонн? 10 тонн? 20? А у ракету? 100 кг? Різницю відчуваєте?
22.08.2025 12:53 Ответить
мені здається шо це ІПСО для залякування кацапів , а ракети нема
22.08.2025 12:42 Ответить
Прям в точку, саме те чого нам не вистачало. Дешево, сердито і думаю буде ефективно. У москалів диряве пво і великі території, якщо повільні дрони долітають, то 1000 км/год точно долетить.
22.08.2025 12:44 Ответить
Абрахамія з падляком і єрмаком, десь поряд на фото, чи сидять в ракеті??
22.08.2025 12:46 Ответить
сміються з нас
22.08.2025 12:48 Ответить
Чергова широко розрекламована опешними пропагандонами вундервафля для зеленого лохоторату та жертв єдиного зомбімарафону
22.08.2025 12:47 Ответить
"навантаження масою більше 1000 кг". СКІЛЬКИ КІЛОГРАМ? Ви там нічого не перепутали?
22.08.2025 12:47 Ответить
Це дуже тяжка крилата ракета наземного пуску вагою під 6т. У багатьох це визиває занепокоєння, вони буде світитися на радарах як ненормальна із-за своїх розмірів.
22.08.2025 13:12 Ответить
це вже на мацкву чи так...черговий піар зелених вилупків??
22.08.2025 12:48 Ответить
тікі за цю брехню треба гнати піаніста
22.08.2025 12:49 Ответить
Таке "кіно" актуальне в мирний час. Зараз потрібно показувати наслідки застосування таких ракет.
22.08.2025 12:50 Ответить
Вибрали клоуна - теперь будуть (пруть) суцільні клоун-шоу програми.
22.08.2025 12:51 Ответить
У цензорят знову нетримання, не можуть зрозуміти що це відео випробувань.
22.08.2025 12:52 Ответить
Від 3000 до 5000 ракет «Фламінго», випущених упродовж 24-48 годин, здатні зруйнувати понад чверть економічного виробництва рф

У такому разі подальша агресія росії стане неможливою, заявив експерт з ракетних технологій Університету Осло Фабіан Гоффманн. 🙄
22.08.2025 12:52 Ответить
рута, пекло, трембіта, паляниця, довгий нептун, барс, фламінго

цікаво , як буде називатись наступня вундерфавля, на яку виділять реальні гроші, а по факту - цієї вундервафлі ніколи не існуватиме?
22.08.2025 12:54 Ответить
Піар наше все, це як паровоз, у якого пару вистачає тільки на свисток.
22.08.2025 13:03 Ответить
 
 