Новые кадры запуска и полета украинской крылатой ракеты FP-5 "Фламинго". ВИДЕО
В сети опубликована новая видеозапись, на которой снята украинская крылатая ракета FP-5 "Фламинго".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи кадры пуска и полета "Фламинго".
Напомним, что FP-5 "Фламинго" способна пролететь 3000 км и может нести боевую нагрузку массой более 1000 кг.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина ежедневно производит по одной дальнобойной ракете "Фламинго", - Associated Press. ВИДЕО
- Ракет немає - уууу, де ракет??
Показали фото ракети:
- Фото - це зрада, ууууу!!!
Пуск ракети (імовірно в рамках випробувань):
- Куди запустили, чому мені не доповіли, ууууу!
От так це все виглядає зі сторони
Потім будуть пуски по об'єктах ворога, знову наш "Цензор":
- Чому не знищили половину територій ворога, уууууу, зрада!!
так було завжди, згадайте як усі поливали брудом нашу Богдану, а коли вона розібрала на молекули кацапських підарів на Зміїному, то більшість «експертів» затихла
зараз Богдана воює на усіх напрямах, проте критики чомусь не чутно
така ж доля чекає цю та інші наші ракети та дрони
Так само на будь-який літак можна сказати, що то апарат братів Райт, а на будь-яку ракету, що то Фау-2.
https://t.me/rozvidka_noem/19082
Наприклад, кацап напав на слід Фламінго, ************** від назви фірми зазначеної на мішках, які потрапили в кадр.
https://censor.net/ua/blogs/3569904/v-ukra-n-predstavili-dalekob-****-krilatu-raketu-flam-ngo
У такому разі подальша агресія росії стане неможливою, заявив експерт з ракетних технологій Університету Осло Фабіан Гоффманн. 🙄
цікаво , як буде називатись наступня вундерфавля, на яку виділять реальні гроші, а по факту - цієї вундервафлі ніколи не існуватиме?