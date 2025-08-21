Украина ежедневно производит по одной дальнобойной ракете "Фламінго", - Associated Press. ВИДЕО

По меньшей мере, по одной дальнобойной крылатой ракете "Фламінго" в день сейчас производит Украина на секретном заводе украинской компании Fire Point. До октября в планах - нарастить мощности.

Об этом сообщила руководитель производства Ирина Терех изданию Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в данное время компания производит примерно один "Фламінго" в день, а к октябрю планирует увеличить производство до семи ракет ежедневно.

Отмечается, что испытания крылатой ракеты завершены. Она способна преодолевать 3000 километров и поражать цель с возможным отклонением до 14 метров от объекта. Ее боевая нагрузка - 1150 килограммов.

В издании рассказали, что из-за заводской ошибки первые образцы ракеты имели розовую окраску, поэтому их назвали "Фламинго", и это название закрепилось.

Кроме дальнобойных ракет, Fire Point разрабатывает дальнобойные дроны FP-1, которые оказались чрезвычайно эффективными на поле боя и способны преодолевать расстояние до 1600 километров.

Как рассказала AP Ирина Терех, бои в воздухе - это пока единственное реальное асимметричное преимущество Украины на поле боя.

FP-1 способен нести до 60 килограммов взрывчатки, что позволяет Силам обороны Украины атаковать, в частности, нефтеперерабатывающие заводы и склады оружия на территории страны-агрессора РФ.

Ранее сообщалось, что в Украине представили дальнобойную ракету "Фламінго" дальностью 3 000 км.

Президент Зеленский сказал, что в конце 2025 или в начале 2026 года в Украине начнут массовое производство ракеты "Фламінго".