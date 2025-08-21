РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10235 посетителей онлайн
Новости Ракетная программа Украины
6 266 79

Украина ежедневно производит по одной дальнобойной ракете "Фламінго", - Associated Press. ВИДЕО

По меньшей мере, по одной дальнобойной крылатой ракете "Фламінго" в день сейчас производит Украина на секретном заводе украинской компании Fire Point. До октября в планах - нарастить мощности.

Об этом сообщила руководитель производства Ирина Терех изданию Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в данное время компания производит примерно один "Фламінго" в день, а к октябрю планирует увеличить производство до семи ракет ежедневно.

Отмечается, что испытания крылатой ракеты завершены. Она способна преодолевать 3000 километров и поражать цель с возможным отклонением до 14 метров от объекта. Ее боевая нагрузка - 1150 килограммов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новые фотографии украинской ракеты "Фламинго" с засекреченного завода. ФОТОрепортаж

В издании рассказали, что из-за заводской ошибки первые образцы ракеты имели розовую окраску, поэтому их назвали "Фламинго", и это название закрепилось.

Кроме дальнобойных ракет, Fire Point разрабатывает дальнобойные дроны FP-1, которые оказались чрезвычайно эффективными на поле боя и способны преодолевать расстояние до 1600 километров.

Как рассказала AP Ирина Терех, бои в воздухе - это пока единственное реальное асимметричное преимущество Украины на поле боя.

FP-1 способен нести до 60 килограммов взрывчатки, что позволяет Силам обороны Украины атаковать, в частности, нефтеперерабатывающие заводы и склады оружия на территории страны-агрессора РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракету "Фламінго" успешно испытали. В декабре-феврале запустят массовое производство, - Зеленский

Ранее сообщалось, что в Украине представили дальнобойную ракету "Фламінго" дальностью 3 000 км.

Президент Зеленский сказал, что в конце 2025 или в начале 2026 года в Украине начнут массовое производство ракеты "Фламінго".

Автор: 

крылатые ракеты (897) ОПК (189)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
і складає їх поряд із балістичними, які вже рік виготовляються
показать весь комментарий
21.08.2025 15:20 Ответить
+16
Дуже цікаво. Ми їх засолюємо чи що? Де наслідки їх використання по рашистам?
показать весь комментарий
21.08.2025 15:21 Ответить
+13
фламінго, паляниці, мульйон дронів і дерев, 4 тис. баксів вчителям -- добряче когось плющить від порошку...
показать весь комментарий
21.08.2025 15:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і складає їх поряд із балістичними, які вже рік виготовляються
показать весь комментарий
21.08.2025 15:20 Ответить
а, у сусідніх двох гаражах, майже мільйон дронів.
показать весь комментарий
21.08.2025 15:32 Ответить
А прикривають ці гаражі мільярд дерев.
показать весь комментарий
21.08.2025 15:51 Ответить
Щоб кацапи одним махом знищили.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:05 Ответить
Дуже цікаво. Ми їх засолюємо чи що? Де наслідки їх використання по рашистам?
показать весь комментарий
21.08.2025 15:21 Ответить
Чекають завершення війни, щоб оголосити про відсутність сенсу у виробництві таких ракет. Взагалі, подібний піар проводять щороку напередодні Дня Незалежності - про «Паляницю» щось чули?
показать весь комментарий
21.08.2025 15:31 Ответить
більше потужності - взагалі можна в новинній стрічці лише про фото ракети писати
показать весь комментарий
21.08.2025 15:22 Ответить
не нада мене дурить я ще не п'яний , фламінго існує тікі в закоксованому мозку піаніста
показать весь комментарий
21.08.2025 15:22 Ответить
Розавый фламинга-а-а , дитя заката-а-а!
показать весь комментарий
21.08.2025 15:24 Ответить
фламінго, паляниці, мульйон дронів і дерев, 4 тис. баксів вчителям -- добряче когось плющить від порошку...
показать весь комментарий
21.08.2025 15:26 Ответить
Судячи з інформації, вже мало бути виготовлено сотні таких ракет Фламінго, якщо по одній в день.
Де вони, чому не застосовані по рашці?
Бо це є все брехня.
Ніякої ракети в день не випускається.
Хіба що одну на рік випускають, для піара.
В Україні була розроблена та випускалась морська крилата ракета Нептун, ще до приходу до влади Зелі.
Виробництво якої Зеля успішно зупинив і похєряв.
показать весь комментарий
21.08.2025 15:27 Ответить
То це можна по 30 ракет на місяць запускати, так?
А де хоч одна запущена?
показать весь комментарий
21.08.2025 15:27 Ответить
У відосіку. Перша і остання.
показать весь комментарий
21.08.2025 15:28 Ответить
це ІПСО щоб налякати кацапів
показать весь комментарий
21.08.2025 15:27 Ответить
А якщо не злякаються? А як перевірити, злякалися чи ні?
показать весь комментарий
21.08.2025 16:11 Ответить
"Через заводську помилку(?) ракету пофарбували в рожевий(??) колір. І тому Фламінго ". ...Ну прямо мексиканський телесеріал,*****. Ох і дебілізм.🥴
показать весь комментарий
21.08.2025 15:27 Ответить
Схоже сценарій писали в "кварталі".
показать весь комментарий
21.08.2025 15:30 Ответить
До речі, дивно що не пантера.

показать весь комментарий
21.08.2025 15:41 Ответить
Якщо навіть фарбу не ту використали, боюсь уявити які "помилки" всередині
показать весь комментарий
21.08.2025 16:06 Ответить
не хочется быть занудой, но таки: на видео корпус ракеты круглый, на 7 секунде уже квадратный, как у таурус, потом снова круглый. меня терзают смутные сомнения
показать весь комментарий
21.08.2025 15:27 Ответить
Так то вообще разные ракеты. Что тебя смутило?
показать весь комментарий
21.08.2025 15:34 Ответить
"Что тебя смутило?"

и обе фламинго? а так да, ничего не смутило
показать весь комментарий
21.08.2025 15:48 Ответить
Другая FP-1, делается там же. Так что тебя смутило?
показать весь комментарий
21.08.2025 16:35 Ответить
"Другая FP-1, делается там же. Так что тебя смутило?"

ну, не хочется, чтобы инфу о фламинго иллюстрировали другим изделием. хотя, если честно, я видео без звука смотрел (на работе)), может звуковое сопровождение и стабилизирует общую картинку
показать весь комментарий
21.08.2025 16:42 Ответить
І де це все? Поки болота не випалені до Курил, все це художній зелений пистьош.
показать весь комментарий
21.08.2025 15:29 Ответить
В срсрі прізвище керівника самого гімняного військового заводу було таємницею. А тут... Ну от кацапи і почнуть полювання за цим виробництвом. Якщо вже не почали.
показать весь комментарий
21.08.2025 15:30 Ответить
його нема ,це ІПСО
показать весь комментарий
21.08.2025 15:32 Ответить
Коли ми побачимо зграю фламінго на болотах кацапії?
показать весь комментарий
21.08.2025 15:31 Ответить
нюхни дозу як ЗЕбіл робить і не те ще побачиш ахахах
показать весь комментарий
21.08.2025 15:39 Ответить
Коли вже є з 10 - то в"їбіть ними по татарських Шахедах - які вони клепають шо дурні
показать весь комментарий
21.08.2025 15:31 Ответить
зелені падлюки вкрай забрехалися....
показать весь комментарий
21.08.2025 15:31 Ответить
головне результат , а його нема
показать весь комментарий
21.08.2025 15:34 Ответить
Головне піар та відосики для шоумена Зелі а результат йому не потрібен
показать весь комментарий
21.08.2025 15:36 Ответить
Люди реально дивляться на речі . Давайте під кожною новиною не читаючи писати - Слава Україні , Слава ЗСУ , як дехто ******** робити . Заробимо купу дешевих лайків і рейтинг від читачів . А це дійсно допоможе перемогти ?
показать весь комментарий
21.08.2025 15:40 Ответить
Якби це було правдою то Сосія вже була б в руїнах і ***** хапав Зеленського за ноги і просив пощади. Поки що ми бачимо Фламінго там де і Грім2 і Сапсани. Хоча б пару раз опробували ці ракети на рашистахбо можливо вони легкі для перехоплення як і всі інші крилаті ракети
показать весь комментарий
21.08.2025 15:33 Ответить
єдина реальна асиметрична перевага України на полі бою - яка перевага ? Розплющте очі та не вважайте інших дурніше за себе . Україна використовує більше , ніж рашка кабів , шахедів , балістики , крилатих ракет , авіації ? Порахуйте , скільки збивають , а скільки досягає цілі щодня . Може Україна знищила більше заводів , ніж рашка ? І не так , щоб дах чи шибки повибивало , а як наприклад в Мукачево .
показать весь комментарий
21.08.2025 15:34 Ответить
завод кававарок в мукачево знищили
показать весь комментарий
21.08.2025 15:36 Ответить
Я не знаю , що там за завод . Але , як написано , при тривозі відправили в укриття 600 робітників , в нічну зміну . Хоча б це радує .
показать весь комментарий
21.08.2025 15:44 Ответить
"Відправили в укриття 600 робітників нічної зміни" - країні потрібно багато кавоварок!
показать весь комментарий
21.08.2025 16:10 Ответить
Як для заводу, то норма.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:46 Ответить
Далі що? Ну виготовляє і? Маринують як огірки у банках чи солять їх в діжках? А, на парад 24 серпня готують. Чому ми їх не чуємо на болотах? Чому москальня не виє від них?
показать весь комментарий
21.08.2025 15:36 Ответить
--Ти фламінго бачив?
--Ні.
--А воно існує.
показать весь комментарий
21.08.2025 15:36 Ответить
Писав учора, на Тузлівських лиманах зараз десь 1500 фламінго.
Літають низенько-низенько, і жоден радар їх не фіксує. Отак!
показать весь комментарий
21.08.2025 16:12 Ответить
Не поверю пока не увижу те Фламинго приземлившиеся в моцкве.
показать весь комментарий
21.08.2025 15:36 Ответить
ЗЕлу пень справді вважає що хтось в це все повірить?
показать весь комментарий
21.08.2025 15:37 Ответить
ФОП "Fire Point"?
Хотілося б почути відгуки про ракету з "той сторони".
показать весь комментарий
21.08.2025 15:37 Ответить
когда прилитит тама не будет каму уже коментировать -
показать весь комментарий
21.08.2025 15:44 Ответить
Ключове слово "Когда?"
показать весь комментарий
21.08.2025 17:02 Ответить
Думаю що вони тільки планер роблять, а паливо, вибухівку та систему наведення будуть додавати в інших місцях.
показать весь комментарий
21.08.2025 17:04 Ответить
https://militarnyi.com/uk/news/letyt-na-1600-km-v-********-predstavyly-udarnyj-dron-fp-1/ Летить на 1600 км: В Україні представили ударний дрон FP-1
Травень 2025
показать весь комментарий
21.08.2025 15:40 Ответить
Как увижу раздолбанный завод шахедов в Елабуге и заводы по сборке ракет так тогда и поверю.
показать весь комментарий
21.08.2025 15:48 Ответить
Якщо для початку серійного виробництва знадобилось тільки одне випробовування , тоді це безсоромна брехня...
показать весь комментарий
21.08.2025 15:49 Ответить
Дай Боже!! Смерть ворогам!!
показать весь комментарий
21.08.2025 15:51 Ответить
Та вистачить вже, всю москву вже ними розвалили
показать весь комментарий
21.08.2025 15:53 Ответить
А де ж застосування? Бо без реальних бойових вильотів - це лайно собаче типу трембіти і паляниці.
Ще одне - потрібна балістика!!!
крилаті дозвукові ракети це величезна легка ціль навіть для кацапо-ППО
показать весь комментарий
21.08.2025 15:56 Ответить
Якщо їх справді роблять по одній в день, то цікаво чим пожертвували інженери щоб аж настільки спростити конструкцію.
показать весь комментарий
21.08.2025 15:57 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2025 15:59 Ответить
Про це повідомила керівниця виробництва Ірина Терех виданню Associated Press

Це жарт такий???
показать весь комментарий
21.08.2025 16:03 Ответить
У виданні розповіли, що через заводську помилку перші зразки ракети мали рожеве забарвлення, тому їх назвали "Фламінго", і ця назва закріпилася.

Як це можна було ракети ПОМИЛКОВО пфарбувати у рожевий колір??? У них повний бардак, чи шо???
показать весь комментарий
21.08.2025 16:04 Ответить
Діти тік-току, які пишуть про ракети , поняття не мають про машинобудування.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:30 Ответить
Колір не впливає на TTX.
показать весь комментарий
21.08.2025 17:06 Ответить
пхахахаха по 1 шт ахахаха
показать весь комментарий
21.08.2025 16:04 Ответить
******...а не Фламинго..По кацапам как не было ударов,так и нет адекватных...Великому лідору ********** у дупло то Фламинго затасуйте...Кроме раздражения,єти новости не візівают никаких ємоций...Миллионы дронов,паляницы,хреницы....и тишина в москве четвертый год....
показать весь комментарий
21.08.2025 16:08 Ответить
Я зрозумів чому на кожному розі тріщать про ракету "Фламінго", якої у нас, стопудово, не має, як і балістики. Просто скоро День Незалежності і Зелень вирішила підстрахуватися від обстрілів, мовляв якщо московія нас обстріляє на св'ято то ми запустимо "Фламінго".
показать весь комментарий
21.08.2025 16:08 Ответить
Чувіха меблі з бетону робила та пірамідки, а тепер керує виробництвом ракет. 😁 Бог аеродинаміки, фізики та військового виробництва.

Нє... Зате вона англійською може інтервью давати.
показать весь комментарий
21.08.2025 17:12 Ответить
Так і зробив лідор, підстрахувався, здристнув з дЄрмаком з України
показать весь комментарий
21.08.2025 16:23 Ответить
Мабуть накопичять 100500 ракет Фламінго і ще мільйон Паляниць, Пекло, Грім 2, Довгих Нептунів і як запустять всі разом на рашистів! Аж небо буде чорним...Добре було б дожити до цього чудового, судного дня московитів. А сьогодні слухаємо хайпових брехунів і сподіваємось, що хоч щось з цієї болтовня про ракети правда.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:27 Ответить
Хоч одну вже застосували ?
показать весь комментарий
21.08.2025 16:29 Ответить
Семь ракет в день это будет жесть. Геймченджер как говорят молодые недоумки.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:31 Ответить
Це все добре, звісно, але я б не волала на увесь світ зі всих шпарин. Уже ж волали і про контрнаступ в 23-му і тища дронів, паляниці, пекли...
показать весь комментарий
21.08.2025 16:32 Ответить
ця новина розрахована на тупих зєлєбобів, які кінчають від одного згадування про потужного лідора...

доки на кацапію не прилетить - це все звичайний 3,14здьож для підняття рейтингу піськограя!
показать весь комментарий
21.08.2025 16:32 Ответить
Не верю что кто-то будет так открыто и нагло дурить. Скорее всего правда.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:37 Ответить
Арабська ракета, приплюсована Зеленскім до свого рейтингу, як його дітище.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:48 Ответить
Ну для тонни вибухівки відхилення 14 метрів не критичне.

Головне, щоб ними били кацапню, а не розповідали про них.
показать весь комментарий
21.08.2025 17:06 Ответить
Можу помилятися, але я почув 40 метрів. У неї просто вимова не дуже, через це деякі слова вимовляються нечітко.
показать весь комментарий
21.08.2025 17:08 Ответить
Хватит вешать лапшу на уши пересичным глупцам! Если бы у хохлов было производство такой ракеты в день, и если бы она реально была способна хотя бы на половину задекларированных качеств, то ВСУ давно бы поразили крымский мост. Это дало бы преимущества в переговорах и показало бы всем, что хохлы на что-то еще способны. Но единственное, на что они способны - это на оболванивание самих себя.
показать весь комментарий
21.08.2025 17:08 Ответить
 
 