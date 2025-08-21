Украина ежедневно производит по одной дальнобойной ракете "Фламінго", - Associated Press. ВИДЕО
По меньшей мере, по одной дальнобойной крылатой ракете "Фламінго" в день сейчас производит Украина на секретном заводе украинской компании Fire Point. До октября в планах - нарастить мощности.
Об этом сообщила руководитель производства Ирина Терех изданию Associated Press, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, в данное время компания производит примерно один "Фламінго" в день, а к октябрю планирует увеличить производство до семи ракет ежедневно.
Отмечается, что испытания крылатой ракеты завершены. Она способна преодолевать 3000 километров и поражать цель с возможным отклонением до 14 метров от объекта. Ее боевая нагрузка - 1150 килограммов.
В издании рассказали, что из-за заводской ошибки первые образцы ракеты имели розовую окраску, поэтому их назвали "Фламинго", и это название закрепилось.
Кроме дальнобойных ракет, Fire Point разрабатывает дальнобойные дроны FP-1, которые оказались чрезвычайно эффективными на поле боя и способны преодолевать расстояние до 1600 километров.
Как рассказала AP Ирина Терех, бои в воздухе - это пока единственное реальное асимметричное преимущество Украины на поле боя.
FP-1 способен нести до 60 килограммов взрывчатки, что позволяет Силам обороны Украины атаковать, в частности, нефтеперерабатывающие заводы и склады оружия на территории страны-агрессора РФ.
Ранее сообщалось, что в Украине представили дальнобойную ракету "Фламінго" дальностью 3 000 км.
Президент Зеленский сказал, что в конце 2025 или в начале 2026 года в Украине начнут массовое производство ракеты "Фламінго".
Де вони, чому не застосовані по рашці?
Бо це є все брехня.
Ніякої ракети в день не випускається.
Хіба що одну на рік випускають, для піара.
В Україні була розроблена та випускалась морська крилата ракета Нептун, ще до приходу до влади Зелі.
Виробництво якої Зеля успішно зупинив і похєряв.
А де хоч одна запущена?
и обе фламинго? а так да, ничего не смутило
ну, не хочется, чтобы инфу о фламинго иллюстрировали другим изделием. хотя, если честно, я видео без звука смотрел (на работе)), может звуковое сопровождение и стабилизирует общую картинку
--Ні.
--А воно існує.
Літають низенько-низенько, і жоден радар їх не фіксує. Отак!
Хотілося б почути відгуки про ракету з "той сторони".
Травень 2025
Ще одне - потрібна балістика!!!
крилаті дозвукові ракети це величезна легка ціль навіть для кацапо-ППО
Це жарт такий???
Як це можна було ракети ПОМИЛКОВО пфарбувати у рожевий колір??? У них повний бардак, чи шо???
Нє... Зате вона англійською може інтервью давати.
доки на кацапію не прилетить - це все звичайний 3,14здьож для підняття рейтингу піськограя!
Головне, щоб ними били кацапню, а не розповідали про них.