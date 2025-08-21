РУС
Новости Ракетная программа Украины
4 765 115

Ракета "Фламинго" успешно испытана. В декабре-феврале запустят массовое производство, - Зеленский

Украинская ракета Фламинго Зеленский сделал заявление

Президент Владимир Зеленский сказал, что в конце 2025 или в начале 2026 года в Украине начнут массовое производство ракеты "Фламинго".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель", об этом глава государства заявил во время встречи с журналистами.

Он подтвердил, что сейчас уже состоялись успешные испытания новой ракеты. Зеленский назвал ее "самой успешной" среди всего украинского оружия, которое есть сейчас.

Президент сказал, что не может раскрывать детали по ракетной программе до тех пор, пока у Украины не будет сотен ракет для применения.

"До декабря у нас появится их больше. И до конца декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство. Надо смотреть на успех в испытании, надо смотреть на финансирование этой программы", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Украине представили дальнобойную ракету "Фламинго" дальностью 3 000 км.

Зеленский Владимир (21666) ракеты (3684)
+31
https://censor.net/ua/news/3569204/nova-**********-raketa-flamingo-scho-vidomo

Україна запустила серійне виробництво далекобійну крилату ракету "Фламінго" дальністю 3000 км. Про це повідомив фотокореспондент Associated Press Єфрем Лукацький, передає Цензор.НЕТ.

Так шо - поки що не запустили?
показать весь комментарий
21.08.2025 10:22 Ответить
+27
показать весь комментарий
21.08.2025 10:28 Ответить
+24
Фламінго тікі у твоєму закоксованому мозку
показать весь комментарий
21.08.2025 10:24 Ответить
ну ось коли буде масове застосування, тоді і можна про щось говорити, а поки що - це ні про що....
показать весь комментарий
21.08.2025 11:00 Ответить
В телеграм канал пишуть, що зараз виробляють 1 фламінго в день
показать весь комментарий
21.08.2025 11:00 Ответить
"Виробництво - приблизно 1 ракета на день.
До жовтня планується наростити потужності для виробництва 7 штук на день."
показать весь комментарий
21.08.2025 11:21 Ответить
Когда голобородько открывает рот,то получается,как и у х.йла и трампа и хорошо передается выражением: "пи.дит как Троцкий"
показать весь комментарий
21.08.2025 11:02 Ответить
Сьогоднішній "рекорд "пуйла це реакція на "рекламу" "фламінго ", шукали відповідні підприємства. А ті , в кого "нєдєржаніє мочі" ,йому допомогли .
показать весь комментарий
21.08.2025 11:03 Ответить
кума підтвердила - можна вірити
показать весь комментарий
21.08.2025 11:04 Ответить
Шо опять кокс заборний підвезли? Брехня має бути зловіща і безмежна, як у них там це називають -Хуцпа, чи ***** ніякої різниці?
показать весь комментарий
21.08.2025 11:04 Ответить
***** гнойний
показать весь комментарий
21.08.2025 11:06 Ответить
Чем чудовищнее солжёшь, тем скорее тебе поверят. А. Гитлер.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:17 Ответить
Після сьогоднішніх ударів виробництво мабуть відкладуть ще на рік, якщо знову не здадуть локації
показать весь комментарий
21.08.2025 11:18 Ответить
Ну чмо. Я жеш ТИ вже заї.ав в.о.президента
показать весь комментарий
21.08.2025 11:19 Ответить
Ще такого Брехуна президента як зеленський в Україні ще не було
показать весь комментарий
21.08.2025 11:23 Ответить
Якби ти ,"найвеличніший",не звернув в 2019 ракетну програму...Ти повинен за це відповісти і не тільки за це.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:35 Ответить
Недолуге, ще напиши де вироблятимуть та вкажи точні координати!
показать весь комментарий
21.08.2025 12:03 Ответить
Страница 2 из 2
 
 