Ракета "Фламинго" успешно испытана. В декабре-феврале запустят массовое производство, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что в конце 2025 или в начале 2026 года в Украине начнут массовое производство ракеты "Фламинго".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель", об этом глава государства заявил во время встречи с журналистами.

Он подтвердил, что сейчас уже состоялись успешные испытания новой ракеты. Зеленский назвал ее "самой успешной" среди всего украинского оружия, которое есть сейчас.

Президент сказал, что не может раскрывать детали по ракетной программе до тех пор, пока у Украины не будет сотен ракет для применения.

"До декабря у нас появится их больше. И до конца декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство. Надо смотреть на успех в испытании, надо смотреть на финансирование этой программы", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Украине представили дальнобойную ракету "Фламинго" дальностью 3 000 км.

